Acer ha annunciato qualche settimana fa al suo evento Next@Acer il ConceptD 300, un nuovo pc desktop pre assemblato con l’introvabile scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070. Abbiamo avuto modo di toccare con mano il mid-tower, di valutare tutti i miglioramenti effettuati al case ma non abbiamo potuto testare le prestazioni della macchina. Questa è una veloce anteprima del ConceptD 300, la recensione completa arriverà nelle prossime settimane.

Acer ConceptD 300 design

Potenza bruta dentro, eleganza fuori. Acer è riuscita a creare un mid tower minimalista ma ricercato, adatto agli ambienti di lavoro più curati. Il case proprietario di ConceptD 300 è composto da policarbonato lavorato alla perfezione, griglie grigie per il circolo dell’aria e una sezione superiore in finto legno. Le porte a disposizione sulla parte frontale sono un bel po’ e vengono mimetizzate bene per non rovinare l’impatto estetico. Sulla parte frontale sono presenti: ingresso microfono, cuffie, usb-c, usb-a e lettore scheda SD.

Rispetto al vecchio ConceptD 500 provato qualche mese fa, questo ConceptD 300 è molto più semplice da aprire per aggiornare le componenti. Purtroppo il sample in questione è un modello demo e non ci è consentito mostrare la disposizione interna ma fidatevi, è tutto migliorato in maniera netta. Anche la sezione posteriore è decisamente pulita ma ripetendo ancora una volta che questa versione è una demo, potrebbe variare nella versione finale. In ogni caso sono presenti tante porte e una bella griglia che permette l’uscita di aria calda.

Già da una prima impressione, Acer ha svolto un gran bel lavoro migliorativo rispetto alla precedente generazione, ci è riuscita senza perdere la piacevolezza delle linee, migliorando anche la praticità di un case che in caso di necessità deve essere aperto in semplicità.

Acer ConceptD 300 scheda tecnica

Acer ConceptD 300 in versione 2020 si presenta con una delle schede grafiche più richieste in circolazione la RTX 3070 di NVIDIA. A supporto di quella fantastica scheda c’è un processore Intel Core i7-10700 da ben 65 W di TDP con 8 core e 16 thread, la potenza bruta non manca di certo. Ecco le specifiche tecniche di Acer ConceptD 300:

Processore Intel Core i7-10700 2,9 GHz – Turbo 4,8 GHz

NVIDIA GeForce RTX 3070

64 GB RAM DDR4

1 TB PCIe SSD NVMe

3 TB HDD

1 Ethernet

Wi-Fi 6

1 USB-C 3.1 Gen 2

7 USB-A

3 DisplayPort

1 HDMI

Jack audio 3,5 mm

Ingresso microfono

Ingresso SD

Alimentatore 500 W

Acer ConceptD 300 conclusioni

Acer ConceptD 300 sarà disponibile nelle prossime settimane ad un prezzo di listino a partire da 1999 Euro. Sicuramente uno dei pre assemblati più interessanti di questo fine 2020 grazie alla presenza della RTX 3070, una scheda grafica che potrebbe fare realmente la differenza in contesti lavorativi legati al mondo dei creators, dei professionisti, che cercano un dekstop già pronto all’uso con certificazioni dei programmi più utilizzati nei rispettivi settori. La recensione arriverà nelle prossime settimane.

