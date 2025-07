Il nostro appuntamento con la rubrica “versus” oggi ci porta a una sfida tutta in casa AMD, per la precisione con due delle schede grafiche più chiacchierate degli ultimi mesi, ovvero Radeon RX 9070 e Radeon RX 9060 XT 16 GB, già protagoniste di altri approfondimenti che però le hanno sempre viste di fronte alla controparte NVIDIA GeForce RTX.

Il lancio delle Radeon RX 9000 e dell’architettura GPU RDNA 4 ha permesso ad AMD di recuperare quote di mercato su NVIDIA nel segmento consumer gaming, soprattutto nella fascia media e nella fascia medio-alta, ovvero ambiti dove si collocano le schede in prova oggi, senza dimenticare la Radeon RX 9070 XT pensata per gli utenti più esigenti, in linea più o meno con la GeForce RTX 5070 Ti.

Mentre attendiamo che AMD faccia un ulteriore passo in avanti nel segmento enthusiast, rimaniamo sui prodotti più abbordabili basati su architettura RNDA 4. Lo scarto di prezzo è abbastanza importante, ma come vedremo anche le prestazioni sono da valutare, questo nonostante entrambe le schede siano dotate di 16 GB di VRAM.

AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 9060 XT 16 GB: schede tecniche a confronto

Introdotte le protagoniste della comparativa odierna, andiamo subito nel dettaglio per rivedere brevemente le specifiche tecniche delle due schede grafiche in esame. Come al solito utilizzeremo due prodotti testati di recente, la ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC e la Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC. Dalla sigla si intuisce facilmente che siamo di fronte a due soluzioni custom con overclock di fabbrica, senza dimenticare che AMD in questa occasione non ha realizzato modelli reference, lasciando sostanzialmente tutto in mano ai partner.

Iniziamo dalla sorella maggiore, la Radeon RX 9070, basata su GPU Navi 48 e dotata di 56 Compute Unit per un totale di 3.854 Stream Processor; a bordo sono presenti anche 56 Ray Accelerator e 112 AI Accelerator, senza dimenticare tutte le novità introdotte da AMD per la gamma Radeon RX 9000, non solo hardware ma anche software come il tanto pubblicizzato FSR 4.

Radeon RX 9070 condivide con la Radeon RX 9060 XT solo i 16 GB di VRAM GDDR6, ma l’interfaccia memoria può contare su un bus a 256 bit che in pratica permette di avere a disposizione una larghezza di banda doppia rispetto alla piccola di casa. Quest’ultima sfrutta sempre una GPU Navi (44 XT), ma a disposizione si ritrova 2.048 Stream Processor in tandem con 32 Ray Accelerator e 64 AI Accelerator.

Anche sul fronte Total Board Power ci sono differenze nette e poco equivocabili; AMD dichiara 160 watt per la Radeon RX 9060 XT 16 GB, mentre per Radeon RX 9070 si parte da 220 watt per arrivare senza problemi anche a 250 watt in base al modello e allo scenario di utilizzo.

AMD Radeon RX 9070 Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48

Processo produttivo N4P FinFET

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 56

Stream Processor 3.584

ROP 128

AI Accelerator 112

Ray Accelerator 56

TMU 224

Frequenza Boost 2.520 MHz

AI TOP 1.156

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 220 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Radeon RX 9060 XT 16 GB Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 44 XT

Processo produttivo N4P FinFET

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

ROP 64

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza GPU 2.530 MHz

AI TOPS (INT4) 821

AMD Infinity Cache 32 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20,1 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 322,3 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 1x 8pin

TBP 160 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Configurazione di test e piattaforma hardware

Richiamate all’attenzione le caratteristiche più interessanti, che potete approfondire nei link a fondo pagina, passiamo alla pratica iniziando ad esaminare la piattaforma hardware e software utilizzata nella nostra sessione.

Gli scenari di test rimangono identici al passato, con un rilevamento delle prestazioni velocistiche nei vari scenari di utilizzo (ludico e non), passando ai consumi e di conseguenza l’efficienza energetica delle schede. Il tutto ovviamente sarà testato e paragonato a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software.

Schede video: ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC Gigabyte Radeon RX 9060 XT 16 GB Gaming OC

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Driver e Sistema Operativo: Windows 11 PRO aggiornati all’ultima versione disponibile

Giochi e applicati utilizzati nella prova

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077 (no patch 2.3)

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

Blender

AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 9060 XT 16 GB – Gaming

Come avvenuto per altri modelli testati in comparativa, non abbiamo approfondito i dettagli dei due modelli che potete scoprire nelle recensioni dedicate (link a fondo pagina), stessa considerazione per i risultati nei giochi dove comunque ci si aspettava senza dubbio un dominio della Radeon RX 9070.

I benchmark sintetici del 3DMark ci dicono già tutto o quasi, mentre nei giochi lo scarto è variabile con percentuali comunque importanti.

Test Ray-Tracing con FSR

Nei titoli provati con ray-tracing attivo, lo scenario è praticamente identico, mettendo in evidenza i limiti della Radeon RX 9060 XT che, dalla sua parte, vanta comunque un prezzo nettamente inferiore.

AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 9060 XT 16 GB: media prestazioni nei giochi

Per tirare le somme dal punto di vista velocistico, calcoliamo come di consueto la media degli FPS sia in raster che in ray-tracing, ovviamente in tutte e tre le risoluzioni utilizzate. Qui non c’è spazio per le interpretazioni, la Radeon RX 9070 liscia risulta in media il 40-50% più prestante della sorella minore.

Lo scarto più netto si rileva soprattutto a 1080P, ma anche se passiamo a risoluzioni più elevate (vedi 4K con ray- tracing) i 16 GB della RX 9060 XT risultano meno efficaci della più potente RX 9070.

AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 9060 XT 16 GB – Calcolo e Produttività

Se passiamo ai test rivolti alla produttività, rileviamo invece che lo scarto tra i due modelli diminuisce sensibilmente in alcuni scenari, concretizzandosi sostanzialmente quando entra in campo il numero di unità di elaborazione.

La Radeon RX 9060 XT si difende su Geekbench AI e Geekbench 6 Vulkan, mostrando nuovamente il fianco in modo importante nel test Open CL e nel rendering.

AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 9060 XT 16 GB – Consumi ed efficienza

Riguardo i consumi infine, sulla carta è avvantaggiata la Radeon RX 9060 XT che consuma un massimo di 180 watt sotto stress (160 watt dichiarati), con la Radeon RX 9070 capace di toccare invece i 240 watt a fronte di un TBP ufficiale di 220 watt (ma sono custom overcloccate).

Nonostante questo, lo scarto in termini prestazionali avvantaggia comunque la schede più veloce e potente, anche se dobbiamo dire che rispetto alla Radeon RX 9060 XT non siamo troppo lontani.

AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 9060 XT 16 GB – Prezzi e considerazioni

Eccoci a tirare le somme su questa comparativa tra AMD Radeon RX 9070 16 GB e Radeon RX 9060 XT 16 GB, due schede grafiche che condividono architettura GPU e dotazione di VRAM, ma che come visto nella nostra suite di test sono molto lontane per prestazioni, possiamo dire tanto da lasciare spazio per un’ulteriore modello (almeno se guardiamo a cosa offre NVIDIA).

Senza troppi giri di parole, la Radeon RX 9070 liscia di AMD riesce a garantire una media FPS del 40-50% superiore al modello entry-level RDNA 4, con un’efficienza energetica superiore ma, con un costo decisamente lontano dai circa 370 euro richiesti per la Radeon RX 9060 XT da 16 GB. Attualmente infatti, la RX 9070 non si trova a meno di 600-620 euro, salvo promozioni del caso che, inutile dirlo sono da prendere al volo.

Detto questo, se mirate a giocare a 1080P, la Radeon RX 9060 XT da 16 GB potrebbe anche andare bene, mentre se cercate prestazioni di rilievo, anche a risoluzione più elevata (con monitor adeguato), la scelta deve ricadere sul modello più potente.

Link all’acquisto

AMD Radeon RX 9070

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

