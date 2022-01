L’anno di tecnologia che ci attende sarà ricco di novità sotto tutti i punti di vista. Molti settori di nicchia stanno esplodendo e stanno trovando un numero di appassionati sempre più alto, le richieste in termini di dotazione tecnica nei set up di molte persone si sono alzate a dismisura. Ecco quali saranno i dispositivi tech che saranno sempre più richiesti nel 2022 e che forse ti serviranno presto.

Sistema Amazon eero Pro 6 Wi-Fi mesh

Si parte sempre dalle basi, dalle fondamenta e in una casa di un vero appassionato di tecnologia che si rispetti non può mancare un bel set up Wi-Fi con tecnologia mesh. Esempio illustre di questa necessità è il nuovo eero Pro 6 di Amazon che nel kit da tre hub riesce a coprire ben 560 m² con velocità massima supportata fino a 1 Gb attraverso il Wi-Fi 6.

La configurazione iniziale di un sistema del genere è estremamente semplice, tutto il processo è guidato dall’applicazione eero che ci dirà quando accedere i dispositivi e quando collegarli al modem. Il collegamento cablato è richiesto solo per l’hub principale da collegare al modem, i restanti hub, ovviamente, sfruttano il Wi-Fi mesh. Ho provato questo sistema per portare la connessione Wi-Fi da un grande appartamento all’altro adiacente, farlo senza sfruttare un sistema di questa qualità sarebbe stato un vero e proprio infero.

Durante i test di posizionamento dei vari hub, sono rimasto impressionato da una perdita del segnale pressoché irrisoria, anche ad enorme distanza sembra di essere di fianco al modulo hub principale collegato al modem. L’unica attenzione da tenere è legata al posizionamento dei vari hub, l’applicazione eero ci consiglierà di evitare pareti con grandi elettrodomestici ma in totale sincerità, per motivi logistici, ho comunque posizionato i vari moduli in punti non proprio strategici e nulla, eero Pro 6 funziona alla grande.

Molte persone ritengono che basti un solo router Wi-Fi da tenere in casa, la realtà dei fatti è che con le prossime necessità sempre più esose sulla rete casalinga, è il caso di munirsi di un device come eero Pro 6. Nel mio caso, è stato indispensabile per portare la connessione da una casa all’altra ma anche utilizzando un solo hub, i benefici saranno tangibili.

Scheda madre MSI MAG Z690 Force Wi-Fi

In questi anni la voglia di assemblarsi un PC non si è mai fermata, solo lo shortage delle componenti ha frenato un po’ l’entusiasmo di tantissimi appassionati ma nel 2022, grazie all’enorme boost di prestazioni di alcune componenti, il trend è di nuovo infuocato. I processori Intel di dodicesima generazione hanno fatto tremare i rivali di AMD e soprattutto hanno conquistato i cuori dei PC builder più incalliti.

In un contesto del genere, dove al boost di prestazioni dei processori si abbina l’elemento future proof come il supporto alle RAM DDR5 e al PCIe 5.0, le schede madri Z690 stanno spopolando ad una velocità decisamente diversa rispetto le precedenti generazioni. Ho messo le mani su un bel po’ di Z690 ma questa MSI MAG Z690 Force Wi-Fi mi ha colpito per la sua estetica appagante studiata per chi vuole creare un build chiara dal look curato nei minimi particolari.

Non si tratta solo di estetica perché MSI MAG Z690 Force Wi-Fi supporta alla grande le RAM DDR5 con Intel XMP 3.0 e supporta anche il PCIe 5.0. Per quanto riguarda le RAM, abbiamo testato le Kingston Fury Beast DDR5 da 5200 MHz e sono state gestite senza colpo ferite, per quanto riguarda il PCIe 5.0, c’è poco da fare, la piattaforma Z690 è così future proof che sul mercato non si trovano ancora.

Nemmeno a dirlo, LGA 1700, VRM a 18 fasi, dissipatori enormi dovunque, clip per gli SSD M.2 dissipati da doppio pad termico, una quantità assurda di pin per le ventole e i sistemi di dissipazione, tantissime connessioni a disposizione ed anche un PCB di alta qualità che si percepisce fin dal primo tocco. Ovviamente nemmeno a dirlo, c’è il supporto nativo al Wi-FiE. La MSI MAG Z690 Force Wi-Fi è dotata di ogni tipo di features che può rendere la vita comoda ai PC builder, costa il giusto e sì, ci sono anche i LED RGB.

Microfono dinamico Razer Seiren V2 Pro

Dopo aver cementificato la connessione e dopo aver messo le basi per assemblarsi in PC in grado di fare di tutto, uno dei prossimi trend ad esplodere sarà lo streaming. In realtà è già un settore fortemente in ascesa ma non ha ancora conquistato il pubblico generalista, pian piano ci arriverà attraverso piattaforme come Twitch. Uno dei dispositivi che più ci farà compagnia nel 2022, è un microfono dinamico per streamer.

Il Razer Seiren V2 Pro è assolutamente uno dei migliori da tenere in considerazione per il suo rapporto qualità-prezzo interessante e per essere un prodotto Razer, è già di per sé una notizia. Si tratta di un microfono professionale per dirette in grado di essere controllato al volo grazie alla presenza dei pulsanti per regolare il volume, il gain e per mutare.

Ho utilizzato questo Razer Seiren V2 Pro per alcune dirette sui nostri canali Youtube e Twitch e devo ammettere di essermi trovato alla grande. La voce viene catturata decisamente bene e non ha bisogno di una post elaborazione eccessiva. Uno dei punti di forza è la nitidezza senza però perdere la capacità di ridurre al minimo i suoni che non provengono dalle nostre corde vocali. Ottima la presenza di un filtro passa alto che riduce al minimo i rumori così come è davvero completa la gestione del microfono attraverso Razer Synapse.

Volendo si può utilizzare il Razer Seiren V2 Pro anche come plug and play ma perdere la gestione di Synpase è un vero peccato ma è giusto per dirvi che non è solo un microfono da pro, è così semplice da utilizzare che va benissimo anche per chi sta iniziando una carriera da content creator.

SSD portatile ASUS ROG Strix Arion S500

Per questo gadget non si parla di trend ma di necessità che vanno avanti un po’ da sempre, lo storage non basta mai. Ricorrere ad una soluzione esterna come un SSD portatile è una buona mossa ma farlo con qualità e perché no, stile, è meglio. Ho avuto modo di provare questo ASUS ROG Strix Arion S500, un modulo SSD portatile da 500 GB.

Si tratta di un prodotto solidissimo, è un piccolo lingotto di metallo con la classica illuminazione RGB che tanto piace. Avere una case del genere a protezione della memoria SSD M.2 installata al suo interno è un gran vantaggio tenendo conto di quanto sono delicati i moduli in formato M.2. Tra le altre cose la memoria interna è aggiornabile ma è consigliato aggiornarla solo quando si finisce lo spazio a disposizione e comunque farlo con un modulo SSD M.2 altrettanto veloce, la velocità di scrittura e lettura del modulo presente in ROG Strix Arion S500 è pari a 2900 MB/s in lettura e 2500 MB/s in scrittura.

Non è un classico SSD esterno non solo per la costruzione massiccia, non solo per la memoria veloce, per il look estetico ma per l’attenzione ai dettagli, come il pad termico per dissipare meglio il calore e anche un software di recupero dati in caso si emergenza.

+1 Mouse pad extra large

Sembrerà folle parlare di un tappetino da scrivania come un trend che esploderà anche in Italia ma credetemi, arriverà questo momento e arriverà nel 2022. Basta semplicemente seguire la mania delle tastiere meccaniche custom di cui vi parleremo di nuovo presto ma questo tappetino spesso 4 cm, con base in gomma e superficie in tessuto di alta qualità, è assolutamente un must have per chi ha intenzione di migliorare il proprio set up. Come mouse pad è perfetto, il mouse viaggia senza problemi sia in sessioni di lavoro che di gioco.

Dal punto di vista estetico, è possibile trovare vari design per personalizzare il proprio set up, si va dal minimalismo a selezioni molto più complesse, c’è una trama per ogni gusto. Piccola funzione nascosta di questi nuovi mouse pad è che fanno suonare meglio le tastiere meccaniche, sentire per credere.