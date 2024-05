Cercare parcheggio è uno dei fastidi più grandi per un automobilista. E, spesso, anche per un motociclista. Già il traffico fa perdere molto tempo in auto in città (quanti ricordano l’iconica scena del film Johnny Stecchino in cui un mafioso narra della “terribile piaga di Palermo” che è il traffico?), se poi bisogna calcolare anche il tempo che si impiega per la ricerca di un parcheggio, di certo in molti preferiranno uscire a piedi.

Spesso, però, la comodità di uscire con il proprio mezzo è impareggiabile, per questo è utile conoscere le migliori app per il parcheggio, disponibili per smartphone Android e iPhone iOS, con cui cercare un parcheggio libero, un parcheggio riservato ai motocicli o un parcheggio riservato auto elettriche. Il servizio paga parcheggio con app permette di cercare e trovare parcheggio gratuito e a pagamento in qualunque luogo si desideri, risparmiando tempo e, soprattutto, molto stress.

Anche perché spesso è difficile pure trovare parcheggio nei pressi di casa e bisogna lasciare la macchina a parecchi metri di distanza.

Queste app per pagare il parcheggio, gratuite o a pagamento, app parcheggio senza commissioni o con commissioni, segnalano i parcheggi disponibili nella zona individuata dalla posizione, individuando i parcheggi gratis vicino a me, in modo da evitare di guidare anche molti minuti alla ricerca di un posto libero.

La maggior parte di queste applicazioni permettono pure di prenotare un parcheggio in anticipo se si sta pianificando uno spostamento, di pagare il ticket parcheggio online in modo rapido, sicuro e conveniente, di visualizzare i parcheggi in ordine di prezzo o distanza o di pagare la sosta subito per evitare di venire sanzionati.

Ecco, allora, una carrellata delle 10 migliori app per pagare parcheggio e pagare in sicurezza e liberarsi dallo stress di cercarlo, oltre alla perdita di tempo per cercare il parchimetro ed effettuare il pagamento. Con il ferma auto parcheggio si arriverà a destinazione più sereni e si avrà molto più tempo a disposizione per gli impegni o per lo svago.

Parcheggio con Google Maps

Una delle app più utilizzate su strada è Google Maps, utile anche per trovare parcheggio. Dopo aver impostato la geolocalizzazione attiva, il servizio permette di individuare la posizione in cui si trova l’automobile – o impostare la destinazione che si intende raggiungere e digitare parcheggio nella casella di ricerca – e mostrare i parcheggi disponibili in quella zona, evidenziandoli con un segnaposto con la lettera P. Inoltre, Maps mostra l’URL dal quale si può prenotare un posto in anticipo, visualizzare gli orari di apertura e le recensioni dei clienti che hanno già parcheggiato lì.

È importante ricordare, però, che la funzione di segnalazione parcheggi di Google Maps riguarda i parcheggi ufficiali, liberi o a pagamento, ma non sarà possibile trovare i posti auto per strada che si sono appena liberati.

Scarica il download per Android o per iOS.

Parcheggio con Waze

Cercare parcheggio con Waze permette di visualizzare sempre il parcheggio più vicino per ogni destinazione impostata nel navigatore, mentre con visualizza più parcheggi si trovano i parcheggi situati nelle vicinanze.

Waze, inoltre, avvisa l’utente se la destinazione scelta si trova in area ZTL. Non è possibile, però, specificare all’app che si preferisce trovare un parcheggio fuori dalla ZTL e, se non si possiede il pass ZTL, è meglio cercare su Waze un’area parcheggio più distante alla destinazione da raggiungere, per evitare di prendere una multa.

Scarica il download per Android o per iOS.

Parcheggio con EasyPark

Un’altra app efficace per trovare parcheggi e pagare le soste sui posteggi a pagamento in strada è EasyPark, disponibile in 9 paesi europei e in oltre 2.000 città tra Italia ed Europa. Ma EasyPark come funziona? Dopo aver scaricato l’app, creato un account gratuito, inserito la targa di uno o più veicoli e indicato un metodo di pagamento preferito (Visa, MasterCard e PayPal), basta individuare l’area di parcheggio di proprio interesse nella schermata principale, oppure attivare la geolocalizzazione del cellulare. A questo punto, non rimane che cliccare sul tasto P e poi su Conferma la tua posizione, poi impostare il tempo della sosta e premere sul pulsante Inizia la sosta.

Un aspetto che potrebbe risultare scomodo per alcuni ma comodo per molti altri automobilisti è che con app easy park è obbligatorio esporre sul cruscotto dell’auto il tagliando da stampare che EasyPark invia all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

Per quanto riguarda il pagamento del parcheggio easypark, al prezzo della sosta viene aggiunta una piccola commissione. Alle commissioni easypark (che variano a seconda della città e del tempo di permanenza) si chiuderà facilmente un occhio, se si pensa alla facilità di parcheggiare sulle strisce blu senza dover andare alla ricerca della colonnina, senza cercare spiccioli o inserire la propria carta.

Inoltre, un bel vantaggio di EasyPark è quello di prolungare la durata della sosta da remoto: se scade il parcheggio (una notifica sul cellulare avvisa della scadenza del tempo di parcheggio pagato) e ci si trova lontano dall’auto, si può impostare un nuovo orario direttamente dallo smartphone ed effettuare un nuovo pagamento, senza rischiare di prendere una multa. In più, con EasyPark si paga solo il tempo effettivo di parcheggio: se si sposta la macchina prima dello scadere del tempo prefissato, bisogna interrompere il timer e l’app addebiterà soltanto l’importo corrispondente al tempo effettivo di permanenza del parcheggio.

Si può scegliere di pagare EasyPark sia con un abbonamento a canone fisso (libero da commissioni e con servizi extra inclusi per privati e aziende) che a consumo.

Scarica app Easypark con il download per Android o per iOS.

Parcheggio con Telepass

Telepass è un’app parcheggi riservata agli utenti di Telepass. Il servizio Strisce Blu permette di gestire la propria sosta pagando il parcheggio per il tempo effettivo di utilizzo, senza commissioni e con notifiche 10 minuti prima della scadenza della sosta (per prolungare o terminare la sosta), ma si può impostare anche la sosta no-limits. Il funzionamento è molto semplice: basta parcheggiare sulle strisce blu, aprire l’app e consentire l’accesso alla propria posizione, inserire il numero di targa e indicare il tempo di sosta. Anche per questa app è necessario scaricare l’apposito tagliando e posizionarlo sul cruscotto.

Scarica con il download per Android o per iOS.

Parcheggio con ParkinGO

ParkinGO è un’app parcheggia auto dedicata a trovare e prenotare il parcheggio in prossimità degli aeroporti, dei porti e delle stazioni ferroviarie (i parcheggi satellite). Una soluzione che permette ai clienti di individuare le tariffe più convenienti e ammortizzare i costi dei viaggiatori abituali. Dentro ai terminal, ad esempio, i costi per il parcheggio aumentano notevolmente, ma con ParkinGO, che in Italia copre 19 aeroporti, 11 porti e 4 stazioni ferroviarie, si può prenotare il posto auto online e risparmiare parecchio, ma anche godere di servizi extra (lavaggio dell’auto, cambio gomme, revisione, colonnina di ricarica per i veicoli elettrici).

Scarica il download per Android o per iOS.

Parcheggio con ParkMe

Trovare i parcheggi più economici e convenienti, controllare le tariffe, confrontare i prezzi e pagare il parcheggio è molto comodo con l’app ParkMe Parking di INRIX.

Molto utilizzata soprattutto quando si viaggia all’estero, l’app permette di cercare parcheggio in tempo reale su strada o in un garage, offrendo un confronto tariffe tra i vari parcheggi presenti in zona e tutte le altre informazioni utili sui parcheggi più vicini, oltre alla funzione timer per evitare di sforare il tempo di permanenza.

Scarica il download per Android o per iOS.

Parcheggio con ParkAppy

Meno diffusa nelle città italiane ma molto utilizzata a Torino, Bologna, Roma, Lecce e Napoli, l’app pagamento parcheggio ParkAppy è funzionale perché si può utilizzare rapidamente senza registrazione e senza dover esibire un titolo di pagamento: saranno i vigili e gli ausiliari del traffico a controllare la regolarità della sosta, inserendo la targa del veicolo sui sistemi informativi del gestore della sosta. Effettuando la registrazione, però, si gode del vantaggio della geolocalizzazione, dell’archivio soste e della ricezione delle notifiche sui minuti di sosta che ancora rimangono disponibili.

Scarica il download per Android o per iOS.

Parcheggio con MyCicero

Con l’app MyCicero si può prenotare e pagare il parcheggio dell’auto ma anche i biglietti del treno, del bus, della metro, abbonamenti e pass ZTL. Un servizio comodo e attivo in oltre 100 città italiane (generalmente gratuito, ad eccezione di alcune città in cui i gestori del parcheggio hanno imposto dei costi a carico dell’utente) per organizzare non soltanto gli spostamenti in auto ma anche quelli con i mezzi pubblici.

Su mycicero app bisogna ricaricare il conto sull’app e pagare gli acquisti con quel credito (senza commissioni extra) oppure con addebito diretto su carta di credito Visa, MasterCard e PayPal (al costo di 0,08 cent/€ per ogni sosta con un importo minimo di 0,20 cent/€).

Scarica il download per Android o per iOS.

Parcheggio con Parkopedia

Tra i migliori servizi per pagare parcheggio con app, sia gratuito che a pagamento, c’è Parkopedia. Sì, il rimando al famoso portale di informazione Wikipedia è assolutamente voluto, perché questa app nasce proprio con l’intendo di fornire tutte le informazioni utili per trovare parcheggio in modo facile e veloce condivise dagli automobilisti che la utilizzano.

Disponibile sia nella versione gratuita che in quella a pagamento, e in questo secondo caso in particolare, Parkopedia permette di prenotare in anticipo un parcheggio disponibile nelle vicinanze o nei pressi di un indirizzo specifico, arrivarci con la navigazione guidata, consultare i prezzi, verificare la capienza del parcheggio individuato (in garage, all’aperto, custodito e non), salvarlo tra i preferiti, controllare i metodi di pagamento accettati, le recensioni disponibili con tanto di foto e perfino la presenza di colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Chi utilizza Parkopedia ed ha sottoscritto un abbonamento premium può usufruire di offerte e sconti esclusivi.

Scarica il download per Android o per iOS.

Parcheggio con Parclick

Parclick è un’app di parcheggio a pagamento che permette agli utenti di visualizzare la disponibilità dei posteggi in tempo reale, di scegliere quello più vicino alla propria destinazione, di trovare la migliore tariffa e prenotare online il parcheggio in anticipo pagando con lo smartphone. L’applicazione, molto utilizzata a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, non ha costi fissi né abbonamenti, ma funziona semplicemente pagando il tempo effettivo di sosta, secondo le tariffe stabilite dal gestore del parcheggio, pur godendo di sconti e promozioni esclusive.

Scarica il download per Android o per iOS.

Come ritrovare il parcheggio auto

Ma oltre alle migliori app per trovare parcheggio, ce ne sono altre dotate di un’ulteriore funzione che spesso risulta davvero utile, soprattutto per chi ha poco senso dell’orientamento. Si tratta delle app per trovare auto parcheggiata, ossia uno strumento che permette di ritrovare l’auto quando è stata parcheggiata in una strada o in una zona che non si conosce bene o che si rischia di dimenticare.

Per ritrovare l’auto parcheggiata, infatti, basta scaricare l’app Trova Auto Parcheggiata – GPS, disponibile per smartphone Android, che utilizza il GPS per memorizzare la posizione e, tramite geolocalizzazione, riporta l’automobilista al luogo in cui ha parcheggiato la propria vettura.

Questa funzione è, ad esempio, integrata in Google Maps, perché gli utenti possono salvare la posizione contrassegnandola come “parcheggio” e farsi guidare dal navigatore fino all’auto.

L’impiego della tecnologia utilizzata per migliorare l’esperienza urbana offre valide soluzioni che semplificano la vita degli utenti. Non saperle sfruttare è un errore che oggi non ci si può permettere di fare.