Negli ultimi giorni, il team di Facebook ha introdotto un aggiornamento per l’amministratore automatico. Questo strumento è pensato per facilitare il lavoro di chi gestisce gruppi su Facebook, approvando o rifiutando automaticamente i post e le richieste di iscrizione degli utenti. Nonostante le innovazioni portate da Mark Zuckerberg non siano sempre benefiche – talvolta, infatti, possono creare più problemi di quanti ne risolvano – molti gruppi hanno riscontrato che l’amministratore automatico ha approvato post che non avrebbero dovuto essere pubblicati. Si dice che questo strumento operi basandosi sui comportamenti effettivi degli amministratori e dei moderatori dei gruppi. Vediamo come è possibile disattivare questa funzionalità.

Come disattivare l’amministratore di gruppo per l’approvazione dei post

Fortunatamente, è possibile disattivare l’impostazione, garantendo così che i post siano approvati soltanto da chi possiede l’autorizzazione esplicita. Questo può essere fatto sia da dispositivi mobili che da computer.

Per disattivare la funzione di approvazione automatica dei post, è necessario seguire questi passaggi:

Aprire l’applicazione e cliccare sullo scudo che si trova in alto a destra;

Cliccare su “vedi tutti gli strumenti” e successivamente su “amministratore automatico”;

Cliccare sulla rotella in alto a destra, affianco al proprio profilo e disattivare la funzione “Post in sospeso”.

Come disattivare l’amministratore di gruppo da PC

La disattivazione da computer segue una procedura simile: