Dopo aver chiuso la terza parte, di fatto la terza stagione, con il Professore disperato, torna su Netflix La casa di carta con la quarta parte. Otto episodi nuovi di zecca, anche se sono stati girati insieme a quelli della terza parte, che riprendono il racconto da dove era stato interrotto. Attenzione, da qui iniziano gli spoiler sulla trama della nuova stagione di una delle serie tv più amate.

Cosa ci aspetta ne La casa di carta 4

Nel lungo trailer (oltre 2 minuti) che introduce la quarta stagione de La casa di carta ritroviamo la banda del Professore al gran completo. Il caos è l’elemento che dominerà i nuovi episodi, prendendo rapidamente il controllo della situazione.

Mentre Nairobi lotta per sopravvivere, Rio e Tokio hanno appena distrutto un carro armato e il Professore teme che Lisbona sia stata giustiziata. Ora è il momento di uscire dalla Zecca di Stato senza rimetterci la pelle, ma l’ispettrice Sierra, la vera cattiva della serie, non è dello stesso parere.

A questo proposito assisteremo a uno scontro tra Sierra e Raquel, che dovrà decidere con chi schierarsi: “ti offro la libertà, altrimenti finisci in galera per trent’anni”. Questa la proposta choc, ma per conoscere la risposta dovremo attendere ancora qualche giorno.

Come se le difficoltà non fossero sufficienti, la banda deve fare i conti con un traditore che metterà seriamente a rischio la riuscita del colpo. Vi lasciamo dunque al trailer della quarta parte de La casa di carta, il cui primo episodio andrà in onda su Netflix il prossimo 3 aprile. In attesa ovviamente della quinta parte.