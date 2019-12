La nona edizione di Masterchef Italia è quasi pronta al suo debutto: il format dedicato ad aspiranti chef sarà visibile su Sky Uno a partire dal 19 dicembre. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barieri e Giorgio Locatelli ci delizieranno con le ardue prove di questo Masterchef Italia 2020 ogni giovedì sera, dalle ore 21:15.

Mastecher Italia 9: giudici, prove e buona cucina

I tre moschettieri della cucina italiana si ritroveranno giovedì 19 dicembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, per la gioia di tutti gli amanti del genere cooking show.

I giudici della nona edizione di Masterchef Italia

Si conferma la formazione della passata edizione, con i giudici Bruno Barieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che dovranno selezionare e decidere chi meriterà il titolo di nono MasterChef italiano. A supportare le gesta dei tre chef, un ospite d’eccezione che ormai è diventato parte integrante del format: il pasticciere più bravo e famoso d’Italia, Iginio Massari.

Tra le novità di questa edizione ci sarà il grembiule grigio, che renderà più avvincenti le fasi di selezione dei concorrenti. “Gli aspiranti chef dovranno superare infatti tre step per aggiudicarsi un posto nella Masterclass: la consueta presentazione di un piatto a scelta, il test di abilità e la sfida finale. L’unico modo per abbreviare il percorso di selezione è convincere al primo colpo i giudici con il proprio piatto. I tre “sì” di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli daranno diritto infatti al grembiule bianco con l’accesso diretto alla sfida finale. Chi riceverà solo due “sì” dovrà indossare il grembiule grigio e tentare di conquistare i giudici nel secondo step di selezione, ovvero nella prova di abilità, alla quale potrà accedere anche chi riceverà solo un “sì”, ma a patto che uno dei giudici decida di scommettere sull’aspirante chef in prima persona apponendo la sua firma sul grembiule grigio: una possibilità, quest’ultima, del tutto inedita che i tre giudici possono sfruttare solo una volta ciascuno durante tutta la fase di selezione”.

Ma i cambiamenti non finiscono qui: oltre al trittico di prove che abbiamo imparato a conoscere bene, ovvero la Mistery Box, l’Invention Test e il Pressure Test, sarà presente anche una nuova sfida. Si chiamerà Skill Test, e coinvolgerà tutti i concorrenti, mettendoli alla prova su una competenza specifica richiesta dai giudici. Ogni giudice metterà alla prova gli aspiranti chef, e decreterà l’eliminazione di almeno uno dei partecipanti.

Come guardare Masterchef Italia 9

I diritti televisivi di Masterchef Italia 9 sono stati acquistati in esclusiva da Sky, che trasmetterà le puntate ogni giovedì sera alle ore 21:15 su Sky Uno HD. Tutti gli utenti che usano Sky Go per accedere ai contenuti potranno quindi sintonizzarsi alle stesso orario e guardare il programma, mentre chi possiede Sky Go Plus potrà anche guardarlo dopo l’inizio semplicemente tornando indietro.

Come guardare le repliche di Masterchef Italia 9

Le puntate saranno disponibili sulla piattaforma on-demand di Sky, disponibili alla visione in qualunque momento. Le repliche invece verranno trasmesse secondo il seguente calendario:

Sabato ore 13:20 | Sky Uno HD

Sabato ore 21:15 | Sky Uno HD

Domenica ore 10:45 | Sky Uno HD+1

Come guardare Masterchef 2020 senza Sky

L’intera stagione sarà visibile anche in chiaro su DDT il prossimo anno, ma non è l’unico modo per guardare Masterchef Italia 2020 senza possedere Sky. Potete anche usufruire della prova gratuita di NOW TV per 14 giorni e godervi le puntate senza dover pagare immediatamente un abbonamento.

Nell’attesa di guardare la prossima edizione di Mastercher Italia 9, potete anche dare un’occhiata alle puntate della passata edizione 2019, che ora sono disponibili per tutti in chiaro su TV8.