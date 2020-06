In un contesto in cui siamo ancora in fase di allerta massima per quanto riguarda la propagazione del Coronavirus, Trenitalia ha in procinto di lanciare la nuova applicazione per dispositivi Android e iOS. L’idea di fondo dell’app è quella di permettere ai clienti viaggiatori di operare alcune azioni in completa sicurezza per se stessi e per i dipendenti Trenitalia.

Funzione self check-in e tanto altro

Dal suo lancio previsto per il 22 giugno 2020, la nuova applicazione Trenitalia, dapprima per i soli biglietti Frecce e InterCity, permetterà ai viaggiatori di utilizzare la funzione “self check-in” tramite cui comunicare la propria presenza a bordo del treno in maniera completamente autonoma e sicura.

Come sottolinea l’AD Orazio Iacono durante la presentazione dell’orario estivo 2020, l’idea di fondo della nuova applicazione è quella di rilegare al passato la classica frase “biglietto, per favore“. Iacono sottolinea che, tramite essa e attraverso una fase di sperimentazione su 1.500 treni regionali, Trenitalia potrà avere informazioni sui posti disponibili sul treno in tempo reale.

Di contorno alla nuova funzione di self check-in, la compagnia italiana sta anche sperimentando “un nuovo metodo di pagamento per effettuare l’acquisto dei titoli dei biglietti con il credito telefonico” su SIM. In questo modo vengono così scavalcati i limiti di pagamento tramite carte di credito o prepagate per chi non ne possiede una.