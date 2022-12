Vado in ordine e parto col portafogli. Si chiama Zip Wallet ed è disponibile in diversi colori, tutti molto belli ed eleganti e realizzati in pelle. Le sue dimensioni sono di 122 x 100 mm e perciò misura il giusto, almeno secondo me, e risulta compatto, leggero e sottile; è l’ideale per avere tutto dietro senza doversi portare una zavorra fastidiosa e limitante. La cosa che più mi entusiasma però è che nelle sue dimensioni compatte riesce a ospitare al suo interno di tutto, dalle carte alle monete, il che è per me una figata pazzesca poiché sono amante del piccolo, comodo e maneggevole. Zip Wallet è capace, e lo posso confermare avendolo riempito per bene, di ospitare fino a 8 carte, anche di uno spessore importante, diverse banconote, anche dalle grandi dimensioni, una discreta quantità di monete con l’apposito borsello a chiusura magnetica e, cosa non da poco, uno strumento per l’espulsione della SIM dagli smartphone e una micro-SIM, il tutto protetto dalla schermatura RFID e da una comoda cerniera sigillante. E, dulcis in fundo, è bello, di qualità e molto resistente nel tempo. È, almeno per le mie esigenze, il portafogli ideale. L’unico difetto che gli trovo è il prezzo perché costa 119 euro e questo fa sì che non possa essere alla portata di tutti. Zip Wallet è disponibile all’acquisto direttamente sul negozio online di Bellroy a questo indirizzo.

Bellroy Key Cover

Tocca adesso all’astuccio per raccogliere le chiavi, chiamato banalmente Key Cover. Qui di tech non c’è nulla, però si abbina perfettamente agli altri accessori. Sprizza qualità da tutte le parti, è in pelle e può contenere fino a 4 chiavi al suo interno, anche di dimensioni medio-grandi, tramite chiusura magnetica e delle dimensioni molto piccole. Anche lui resistente e di qualità e anche lui con un prezzo che non lo mette sotto gli occhi di tutti: Key Cover è disponibile in vari colori sul sito di Bellroy al prezzo di 49 euro.

Bellroy Tech Kit Compact

Alla fine l’astuccio, il borsello o come volete chiamarlo per raccogliere accessori tech come power bank, cavi, penne USB, alimentatori, cuffie e vari altri. Si chiama Tech Kit Compact, è realizzato in tessuto e con gran qualità e permette, tramite un po’ di scomparti ed elastici, di ordinare e portare dietro tutto l’occorrente per utilizzare smartphone, notebook, cuffie e qualsiasi altro dispositivo tecnologico. Esternamente è rigido e ospita una resistente cerniera per la chiusura. Come il nome lascia intendere, lui è la versione compatta ed è acquistabile sul sito di Bellroy, a questo indirizzo, in diversi colori al prezzo di 49 euro, che sale a 65 euro per la versione più grande.