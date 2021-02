Apple iPhone 12 Pro e Samsung Galaxy S21 rappresentano, senza considerare le varianti maggiorate ovvero Pro Max e Ultra, in un certo senso lo stato dell’arte degli smartphone. Due concentrati di tecnologia capaci di offrire un’esperienza d’uso paragonabile pur trovandosi distanti anni luce come filosofia di progettazione.

I punti in comune sono tantissimi proprio nell’utilizzo di tutti i giorni mentre nelle specifiche e sulla carta le differenze sono numerose, vediamole tutte in questo nuovo confronto.

iPhone 12 Pro vs Samsung Galaxy S21: video confronto

Design e ergonomia

Esteticamente li potete apprezzare nelle nostre fotografie, sono due gioiellini sia alla vista che al tatto. iPhone è decisamente conservativo e identico da ormai diversi anni a questa parte, al netto per la mutazione del comparto fotografico posteriore. Samsung invece ha decisamente lavorato di più per realizzare un’estetica più attraente rispetto ai Galaxy S20 decisamente più anonimi.

Dimensionalmente parlando sono entrambi delle mezze misure, non così grandi da risultare troppo scomodi ma allo stesso tempo non così piccoli da non poterci vedere un film in tranquillità, ma come ben sappiamo esistono la variante Galaxy S21 Ultra e iPhone 12 Pro Max per chi vuole un display ancora più ampio.

Una differenza importante la si nota comunque sul tema dell’ergonomia, tenendoli in mano; iPhone dà una sensazione di maggior pregio grazie al frame in acciaio e il retro in vetro, Galaxy S21 invece in questa versione base offre un materiale a metà tra il vetro e la plastica, il Glastic. Che non sia vetro, al tatto, si sente, resta l’incognita resistenza che fortunatamente non ho testato quindi a ciascuno il diritto di decretare l’uno meglio dell’altro. Un secondo punto invece dove il melafonino sembra davvero un lingottino: bordi piatti e spigoli taglienti si sentono e non poco, preferibili forse le curve di S21 che risulta più comodo da impugnare.

Frontalmente l’iPhone è sempre lo stesso, elegante e con 3 bordi simmetrici ma che rinuncia a parte dello schermo per un notch quasi ormai più iconico che utile, soprattutto in tempo di pandemia col Face ID praticamente inutilizzabile indossando la mascherina. Galaxy S21 è invece quasi totalmente simmetrico e il foro centrale si fa notare decisamente di meno. Sotto al display poi ha un sensore di impronte più grande e reattivo rispetto al passato che rappresenta un’ancora di salvezza e uno sblocco sicuro anche in questi mesi.

Display

Frontalmente i display sono entrambi di ottima fattura ma Samsung conferma una sottile superiorità in termini di luminosità riuscendo ad arrivare a 1300 nits di picco massimo rispetto ai 1200 di iPhone 12 Pro. Sotto al sole si vedono comunque molto bene entrambi ma la leggera differenza è percepibile mettendoli fianco a fianco. La preferenza poi diventa praticamente quasi soggettiva: il display di S21 ha una saturazione maggiore e fa sembrare quasi il display di iPhone più neutro, meno incisivo ma più reale, mentre il punto di bianco tende di più al giallo sul melafonino.

Vedere contenuti multimediali su entrambi è un piacere alla vista e all’udito, su entrambi i prodotti ci sono due speaker posizionati sopra e sotto belli potenti e squillanti che garantiscono una buona riproduzione sonora su entrambi i telefoni con anche presenza di bassi. Se però iPhone 12 Pro risulta in questo caso un filo superiore, i ruoli si capovolgono se si considera la variante Ultra di S21, capace di superare anche iPhone 12 Pro Max.

Samsung Galaxy S21 poi ha in dote un display a refresh rate dinamico, ovvero capace di passare da 30 a 120 Hz in base a ciò che viene riprodotto sullo schermo, così da offrire un’apparenza di maggior fluidità nell’utilizzo e consumi più calmierati. Mentre però la risoluzione del Samsung si ferma al Full HD+, iPhone 12 Pro arriva fino al Retina, ovvero leggermente superiore.

Caratteristiche

Samsung Galaxy S21, così come S21 Plus e S21 Ultra, internamente hanno il processore Exynos 2100 con processo produttivo a 5 nm e architettura simile allo Snapdragon 888 ovvero con 1 core dedicato alle alte prestazioni, 3 core per le prestazioni intermedie e 4 per i momenti di utilizzo meno intenso. D’altro canto iPhone 12 Pro ha il Bionic A14 con lo stesso processo produttivo. Due CPU decisamente paragonabili e che sanno dare soddisfazione, sia dal profilo dei consumi che da quello delle prestazioni.

Sono entrambi certificati IP68 contro acqua e polvere e soprattutto sono totalmente allineati in termini di ricezione, ovvero prendono il segnale molto bene ma meno di S21 Ultra ad esempio, sia per quanto riguarda il 5G sia per quanto riguarda il 4G.

Software: Android 11 vs iOS 14

L’abisso, come dicevamo, non è tanto sulle specifiche tecniche ma nella gestione delle risorse tra iOS 14 e Android 11 con One UI 3.1. Samsung con il nuovo Exynos 2100 ha fatto comunque un ulteriore grosso passo avanti rispetto al passato offrendo un’esperienza d’uso nettamente. iPhone invece è e resta impeccabile nella commistione tra hardware e software, offrendo di fatto, la stessa, ottima esperienza d’uso di iPhone.

Nell’uso di tutti i giorni non vedrete differenze significative in termini di velocità, ma solo in aspetti storici come la gestione del multitasking dove il Galaxy fa proprio di questo aspetto il suo punto forte e vi permette di tenere aperte molte app e di passare da una all’altra con grande facilità, in questo aiutato anche dalla memoria e dal software. iPhone invece è l’opposto, chiude con molta facilità le app in background per cui possiamo dire che è decisamente meno votato a questo tipo di utilizzo.

Al tempo stesso anche in termini di connettività, il Galaxy S21 con la sua interfaccia One Ui si presta di più a collegamenti esterni grazie alla connettività rapida con computer Windows, Smart TV o Monitor potendo trasformarsi in un piccolo computer portatile attraverso la modalità Dex, di piacevole utilizzo e tra l’altro anche Wireless con la nuova One Ui 3.1.

Dal canto suo iPhone è la chiave che apre la porta del mondo di Apple, l’ecosistema della mela moriscata è indubbiamente una gabbia ma con tutti i comfort del caso. La sincronizzazione con gli altri dispositivi della mela rende la sincronizzazione e l’utilizzo congiunto molto più semplice ed efficace ma soprattutto zero perdite di tempo, sai che funziona ma soprattutto che funziona bene.

Fotocamere

Sulla fotocamera vanno proprio a darsele di santa ragione, Apple iPhone 12 Pro Max è dotato di:

12 MP, f/1.6, 26mm (grandangolare), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS;

12 MP, f/2.0, 52mm (teleobiettivo), 1/3.4”, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom ottico;

12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra grandangolare), 1/3.6”;

TOF 3D LiDAR scanner (per la misurazione della profondità).

mentre Samsung Galaxy S21 di:

12 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS;

64 MP, f/2.0, 29mm (teleobiettivo), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x zoom ottico, 3x hybrid zoom;

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra grandangolare), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video.

La comparativa dettagliata la trovate all’interno del video, allegato a inizio articolo.

Batteria e autonomia

Tutto questo multitasking estremo di Samsung Galaxy S21 ha ovviamente un prezzo e questo prezzo si chiama batteria. Precisiamo da subito che l’Exynos 2100 per Samsung è svoltante, i consumi eccessivi degli scorsi anni sono per fortuna un lontano ricordo ma l’attitudine conservativa di iPhone 12 Pro porta a garantire tra le 6 e le 8 ore di display acceso, contro le 5-6 ore display acceso di Galaxy S21.

Tempi di ricarica pressoché gli stessi, entrambi supportano la ricarica wireless, Galaxy S21 anche la wireless inversa per ricaricare ad esempio delle cuffie e soprattutto entrambi non presentano il caricabatterie in confezione.

Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12 Pro: chi è il migliore?

Riguardo i prezzi si parte da 1189 Euro per Apple iPhone 12 Pro nella variante da 128 GB di memoria interna contro 889 Euro di Samsung Galaxy S21 da 128 GB oppure 1079 Euro nella variante S21+, sempre da 128 GB.

A livello di rapporto qualità prezzo indubbiamente vince lo smartphone di Samsung, principalmente grazie al prezzo inferiore perché, come visto, a livello di esperienza d’uso sono quasi interscambiabili.

Scegliere l’uno o l’altro dipende giustamente da come si preferisce utilizzare la tecnologia e soprattutto quali altri prodotti tech avete attorno a voi. Se si ha un macbook, un iPad o altri dispositivi della mela, può ovviamente risultare più interessante iPhone 12 Pro così da sfruttare tutte le funzionalità sinergiche tra i prodotti Apple.

Se invece avete computer Windows o semplicemente cercate un ecosistema più aperto, lo smartphone di Samsung è decisamente preferibile dove, grazie ad Android e alla sinergia tra Samsung e Microsoft, si possono trovare soluzioni alternative a ciò che offre Apple.

In ogni caso, qualunque decidiate di acquistare, difficilmente rimpiangerete la vostra scelta.