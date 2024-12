Se sei stato buono e, invece del carbone, ti hanno portato in dono un iPhone nuovo di pacca ma tu, da buon utente Android di lunga data non sai come configurarlo?

Nessun problema, in questa guida per principianti ai prodotti Apple, proviamo a spiegarti, passo dopo passo, come effettuare la prima configurazione del tuo nuovo melafonino per non perdere i dati se provieni da uno smartphone Android. Se invece in precedenza avevi già un iPhone o vuoi configurarlo come nuovo dispositivo, ti rimandiamo alla guida dedicata.

Cose utili da sapere

Uno dei più grandi scogli che, storicamente ha bloccato gli utenti Android dal passare a un iPhone è la perdita delle chat di WhatsApp.

Da qualche tempo, è possibile trasferire le chat di WhatsApp tra i due mondi: vi diciamo questa cosa all’inizio della guida perché è un’operazione che va effettuata durante la prima procedura di configurazione: se portate a termine la configurazione dell’iPhone, non potrete più importare le chat.

Passaggi preliminari

Sullo smartphone Android da pensionare, è necessario scaricare l’app messa a punto da Apple per velocizzare il passaggio tra i due mondi. L’app in questione si chiama Passa a iOS ed è disponibile sul Google Play Store: basta effettuare un tap sul badge sottostante e, raggiunta la pagina dell’app sullo store, effettuare un tap su “Installa”.

Fatto ciò, è necessario compiere altri semplici passaggi preliminari:

Verificare che lo smartphone Android sia connesso alla rete Wi-Fi .

. Mettere in carica i due dispositivi (il vecchio smartphone Android e il nuovo iPhone).

(il vecchio smartphone Android e il nuovo iPhone). Verificare che il nuovo iPhone disponga di spazio sufficiente per ospitare tutti i dati presenti sullo smartphone Android (basta controllare il taglio di memoria dei due smartphone).

per ospitare tutti i dati presenti sullo smartphone Android (basta controllare il taglio di memoria dei due smartphone). Verificare che sullo smartphone Android sia installata la più recente versione del browser Google Chrome (passaggio fondamentale per non perdere i preferiti salvati sul browser).

Configurare un iPhone con passaggio da uno smartphone Android

Archiviati tutti i passaggi preliminari, siamo arrivati alla procedura di configurazione vera e propria che permette di configurare il nuovo iPhone con all’interno tutto ciò che era presente sul vecchio smartphone Android.