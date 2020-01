L’ultima indiscrezione riguardo iPhone SE 2, l’atteso successore dell’originale iPhone SE, tanto apprezzato dagli amanti del formato compatto, contraddice tutti i precedenti report sulla diagonale schermo utilizzata.

Secondo MacOtakara, un analista Apple, il prossimo smartphone dell’azienda di Cupertino verrà rilasciato nei prossimi mesi, prendendo in prestito molte caratteristiche di iPhone 8. Quello che differenzia il report di MacOtakara da quello di Ming-Chi Kuo, uno dei più affidabili analisti Apple, riguarda la diagonale del display, che dovrebbe essere di 5.4″ invece che di 4.7″.

Questo “iPhone SE 2” in arrivo dovrebbe integrare il Face ID, liberando spazio nella parte frontale, dove su iPhone 8 trovava spazio il Touch ID, e le dimensioni schermo potrebbero così aumentare, anche se il telaio dovrebbe essere totalmente nuovo, dato che iPhone misura 5.4″ di diagonale nel complesso. Altro comparto che subirebbe un upgrade significativo, sempre secondi i rumors, è quello fotografico, con una fotocamera più grande sia come risoluzione che come dimensione fisica.

L’analista Kuo invece sostiene fermamente che la dimensione del display, con tecnologia LCD, sarà di 4.7″, come il primo iPhone SE e lo stesso iPhone 8. Sempre Kuo indica che iPhone SE 2 dovrebbe debuttare a Marzo come il primo di cinque smartphone Apple che verranno presentati nel corso del 2020; interessante notare come uno degli smartphone che verranno presentati nell’ultimo quadrimestre, sempre secondo Kuo, avrà proprio una diagonale di 5.4″, il che potrebbe dare indizi sulla confusione generale in atto.

Forse MacOtakara ha rintracciato informazioni certe sulla presenza di un iPhone con display da 5.4″ in produzione per il 2020, ma ha erroneamente interpretato i dati riconducendolo al successore di iPhone SE; oppure è Kuo a sbagliare, purtroppo non possiamo ancora dirlo con certezza.

E per confondere ancora di più le idee, c’è chi in rete afferma che in realtà non si tratterà di un successore di iPhone SE, ma di iPhone 8, e si chiamerà iPhone 9. Vi abbiamo disorientato abbastanza, per oggi? Che idea vi siete fatti? Fateci sapere nel box dei commenti.