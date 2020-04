In queste ore Xiaomi annuncia un gran numero di dispositivi per la smart home, ovvero: Xiaomi Mi Smart Camera PTZ e PTZ Pro, Xiaomi MIJIA Humidifier 1S, Xiaomi Smart Door Bell 2 e Smart Door Bell Lite e Xiaomi MIJIA Electric Shaver S300. Ma procediamo per ordine andando a scoprire le specifiche tecniche di questi prodotti e i loro prezzi.

Specifiche Xiaomi Mi Smart Camera PTZ

La compagnia cinese presenta due telecamere di sicurezza da interni, entrambe accomunate dalla possibilità di registrare video a risoluzione 2K. Il modello Xiaomi Mi Smart Camera PTZ presenta un sensore principale da 3 MP con apertura f/1.4.

Questo, con supporto alla registrazione in condizioni di scarsa luminosità, permette all’utente di poter controllare la propria abitazione in tutte le direzioni, grazie alla rotazione a 360°. Passando al modello più costoso, ovvero Xiaomi Mi Smart Camera PTZ Pro, questo presenta un design differente ma ugualmente sobrio e pulito, con qualche miglioria anche a livello hardware.

Il sensore da 3 MP resta invariato, ma guadagna il supporto al Wi-Fi dual band (2.4 – 5 GHz).

Prezzo Xiaomi Mi Smart Camera PTZ

Xiaomi Mi Smart Camera PTZ ha un costo di 199 yuan, circa 26 euro, mentre Xiaomi Mi Smart Camera PTZ Pro ha un costo di 249 yuan, circa 32 euro. Entrambi sono disponibili sul sito ufficiale cinese di Xiaomi.

Specifiche Xiaomi MIJIA Humidifier 1S

Passando al deumidificatore, non è la prima volta che la compagnia presenta un prodotto di questo tipo. Xiaomi MIJIA Humidifier 1S sbarca sulla piattaforma di crowdfunding Youpin con alcune specifiche piuttosto interessanti.

Oltre a raccogliere l’umidità in eccesso presente nella stanza, il prodotto dispone di una luce ultravioletta germicida e di materiali in grado di eliminare il 99% dei batteri, prevenendo anche la formazione di muffe. Il serbatoio ha una capienza massima di 3,5 litri, mentre il motore interno è in grado di purificare circa 400 millilitri all’ora.

La base cilindrica dispone di un piccolo display OLED la cui luminosità può essere gestita tramite pratici tasti. Xiaomi MIJIA Humidifier 1S fa parte dell’ecosistema MIJIA di Xiaomi e, pertanto, viene controllato tramite l’applicazione companion, supporta i comandi vocali ed il pairing di più dispositivi.

Prezzo Xiaomi MIJIA Humidifier 1S

Xiaomi MIJIA Humidifier 1S è disponibile sulla piattaforma di crowdfunding al prezzo di 799 yuan, circa 105 euro al cambio.

Specifiche Xiaomi Smart Door Bell 2 e Lite Edition

Vendendo ai campanelli smart, entrambi i prodotti sono muniti di fotocamera, tasto fisico e interfono. Questi permettono una comunicazione bidirezionale, oltre a mostrare chi sta suonando il campanello di casa senza aprire la porta.

La fotocamera di Xiaomi Smart Door Bell 2 può registrare filmati fino a risoluzione 1080p e, grazie alla tecnologia AI, può riconoscere persone fino ad un massimo di 5 metri di distanza. È presente il supporto all’assistente digitale XiaoAI per controllare il dispositivo con la propria voce, così come ricevere una notifica sul proprio smartphone ogniqualvolta viene individuata una persona vicino la porta di casa.

Passando al modello Xiaomi Smart Door Bell Lite Edition, questo supporta l’assistente vocale XiaoAI, ma la fotocamera è in grado di registrare filmati a risoluzione HD anche se troviamo il supporto alla visione notturna ad infrarossi. Diminuisce anche il rilevamento delle persone che passa da 5 a 3 metri.

Prezzo Xiaomi Smart Door Bell 2 e Lite Edition

Xiaomi Smart Door Bell 2 ha un prezzo di 199 yuan, circa 26 euro, mentre Xiaomi Smart Door Lite Edition ha un prezzo di 99 yuan, circa 13 euro. Entrambi sono disponibili in pre-ordine sul sito cinese di Xiaomi.

Specifiche Xiaomi MIJIA Electric Shaver S300

Infine, venendo al rasoio elettrico Xiaomi MIJIA Electric Shaver S300, si tratta della versione più economica dei fratelli S500 e S500C. Il modello ha un design che ricorda S500C, con il design ergonomico e sistema con doppie lame per una rasatura comoda e precisa.

La testa del rasoio non è rimovibile ma è impermeabile all’acqua grazie alla certificazione IPX7. Si ricarica attraverso una porta USB Type-C che, tramite un semplice LED di stato, indica se in ricarica o se sta per scaricarsi. Il tasto di accensione è posizionato al centro della struttura, con tanto di indicatore che mostra quando il rasoio è in modalità di blocco per evitare accensioni fortuite.

Prezzo Xiaomi MIJIA Electric Shaver S300

Xiaomi MIJIA Electric Shaver S300 arriva nella colorazione nera al prezzo di 99 yuan, circa 13 euro. Dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimi 9 aprile ma è possibile pre-ordinarlo tramite Mi Mall.