Uno dei principali difetti di Xiaomi Mi Robot Vacuum 2, noto anche come Roborock S50/S55 a seconda della colorazione, era l’impossibilità di scegliere con precisione le stanze da pulire. Con i vecchi firmware infatti il robot non era in grado di identificare i vari ambienti domestici, restando quindi molto indietro rispetto ai nuovi prodotti come Roborock S5 Max, da noi recensito qualche settimana fa.

Un nuovo firmware ringiovanisce Xiaomi Mi Robot Vacuum 2

È però bastato un aggiornamento del firmware, arrivato alla versione 3.5.7_002008 per cambiare radicalmente le cose. Oltre a correggere alcuni bug presenti e a utilizzare un nuovo algoritmo destinato a migliorare l’efficienza nella pulizia delle stanze, porta due grosse novità.

Si parte dalla nuova interfaccia per la gestione delle mappe, ma la vera novità è rappresentata dal riconoscimento automatico delle stanze, che introduce la possibilità di selezionare quali sono gli ambienti da pulire.

In questo modo diventa dunque più semplice decidere, anche attraverso la pianificazione delle attività, decidere quali stanze pulire, senza dover selezionare delle aree che in alcuni casi portavano a pulizie incomplete o eccessive.

Per poter utilizzare la nuova funzione di mappatura è necessario cancellare la mappa in uso, lasciando che Xiaomi Mi Robot Vacuum 2 effettui una prima pulizia completa di tutta l’abitazione. A questo punto il software sarà in grado di riconoscere le stanze, distinguendole con colori diversi per facilitarvi il compito.

Se la suddivisione generata dall’app non dovesse soddisfarvi e possibile separare zone, unirle, creare ulteriori divisioni per rispecchiare la corretta planimetria della vostra abitazione. È inoltre più semplice selezionare la potenza di aspirazione grazie al pulsante che compare sul lato destro della schermata principale.

Potete attivare con maggiore semplicità le stanze da evitare o creare delle barriere virtuali per impedire al robot di avvicinarsi a una stufa o alla zona dove state lavorando. È possibile effettuare ulteriori cicli di pulizia per migliorare il riconoscimento ma in linea di massima il risultato è più che accettabile. La nuova interfaccia di pulizia, ripresa da quella dei robot più recenti, permette quindi di effettuare una pulizia completa, quella di determinate stanze o la vecchia modalità a zone, per pulire solo zone a vostra scelta nella casa.

L’aggiornamento è in fase di rollout attraverso l’app Xiaomi Home e si installa in pochi minuti quando il robot è nella propria postazione di ricarica. Fateci sapere nel box dei commenti se avete ricevuto l’aggiornamento e come vi sembrano le nuove prestazioni.

Ringraziamo RoBBBi per gli screen e la segnalazione