Mi sono avvicinato a lei un po’ per gioco e un po’ per curiosità, ma dopo qualche tempo devo ammettere che è diventata una bella aggiunta ai dispositivi smart home perché la stazione meteo di Netatmo dà quel qualche cosa in più all’ambiente domestico con le sue tante informazioni. La sto utilizzando con enorme piacere da un po’ di tempo e devo dire che fa il suo e lo fa anche bene, a partire già dall’aspetto visivo.

Estetica, materiali e confezione

La stazione meteo si compone di vari sensori, ma il pacchetto base ne include solo due per monitorare i parametri atmosferici dentro e fuori casa. Sono di forma cilindrica col più grande da posizionare dentro casa come base e col più piccolo da installare fuori all’aperto: devo dire che sono veramente belli da vedere e costruiti benissimo, anche perché sono realizzati con un solo blocco di alluminio a cui sono aggiunte alcune parti in plastica. E sono robusti, affidabili e molto raffinati e questo fa sì che stiano bene a vista in qualsiasi tipo di ambiente, anche perché, nonostante si possa pensare il contrario, sono molto piccoli e discreti. Una menzione merita anche la confezione perché include degli accessori per fissare il sensore da esterno e le pile per poter utilizzare subito il sensore da esterno, cose tutt’altro che scontate.

Funzioni e applicazione

Io possiedo, come dicevo, il pacchetto base che si compone del sensore da interno da collegare al Wi-Fi e di quello da esterno, che si collega al primo tramite Bluetooth e che viene alimentato da due batterie mini-stilo, ma ci sono vari altri sensori aggiuntivi, che sono acquistabili separatamente, utili per monitorare ulteriori parametri atmosferici. La stazione meteo standard è comunque piuttosto completa e dà accesso a un sacco di informazioni meteorologiche e atmosferiche: oltre alle previsioni meteo giornaliere per una settimana, con tanto di temperature minime e massime, UV, venti, quantità di pioggia e via dicendo, fornisce informazioni sulla CO2 interna, sulla qualità dell’aria interna, sull’umidità interna, sulla rumorosità interna, sulla temperatura interna e sull’umidità, sulla pressione, sulla temperatura, anche percepita, e sulla qualità dell’aria dell’ambiente esterno ove è posizionato il sensore minore. Dà quindi accesso a un sacco di informazioni e tutte loro sono chiare e immediate da visualizzare, con tanto di grafici accattivanti e di dettagli che ne spiegano l’importanza e il significato. Nell’applicazione poi, oltre che poter visualizzare tutte queste informazioni raccolte, è possibile accedere alle altre stazioni meteo di Netatmo in giro per il mondo così da poter visualizzare le condizioni meteo locali, attivare e disattivare una serie di notifiche sui parametri atmosferici, giocare con qualche impostazione, anche dei sensori, aggiungere nuovi dispositivi e fare poco altro. Supporta anche Amazon Alexa, la visualizzazione dei dati da browser e diversi widget per un accesso rapido alle varie informazioni.

Precisione

Allora, questo è l’aspetto che maggiormente mi ha sorpreso della stazione meteo perché i dati raccolti sono estremamente precisi e sempre in linea con le condizioni atmosferiche reali e molto spesso con quelli forniti dai servizi meteorologici. La posizione del sensore da interno è indifferente, mentre quella del sensore da esterno è molto importante per raccogliere dati precisi e affidabili ed è la stessa azienda che alla prima configurazione dà dei suggerimenti su dove posizionarlo per una maggiore precisione e per evitare qualsiasi genere di problema. Non me l’aspettavo ma confrontando i dati con altri sensori, con le condizioni atmosferiche esterne e con vari servizi meteo online posso affermare con assoluta certezza che la stazione meteo funziona davvero bene ed è affidabile e precisa nelle misurazioni e nelle previsioni meteo.

Dove si acquista

La stazione meteo di Netatmo è disponibile all’acquisto nei punti vendita fisici delle maggiori catene italiane di elettronica e online sul sito ufficiale dell’azienda e anche su Amazon al prezzo che si aggira sotto i 150 euro. Il pacchetto base include i due sensori per rilevare i parametri di cui parlavo sopra, ma ce ne sono altri acquistabili separatamente per registrare ulteriori informazioni.

Acquista la stazione meteo di Netatmo su Amazon