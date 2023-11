Proscenic sta lavorando duramente da un periodo a questa parte per ritagliarsi sempre più spazio nel settore della smart home e le cose effettivamente stanno cambiando perché sta lanciando sul mercato prodotti sempre più di qualità, soprattutto in relazione ai prezzi. Ne è la dimostrazione Proscenic P11 Mopping, una scopa elettrica senza fili in prova da qualche settimana, perché a un prezzo relativamente basso propone delle caratteristiche che solitamente possiedono solo scope elettriche che costano molto di più. E, dopo averla usata per un po’, oggi è giunto il momento di raccontarvi come va e di darvi la nostra opinione, fatta di considerazioni sul campo.

Unboxing, montaggio e costruzione

Il primo pensiero appena è stata consegnata dal corriere è andato alla scatola perché è veramente piccola, oltre che leggera, ed è stata una piacevole sorpresa considerando il contenuto di una scopa elettrica completa. Messo da parte lo stupore iniziale dovuto a questa cosa, dopo aver aperto la scatola è stato immediatamente chiaro il perché fosse così piccola: al suo interno c’era una specie di set Lego, con su per giù una decina di componenti da assemblare che insieme avrebbero dato vita alla scopa elettrica. E mettere insieme i pezzi è stato divertente perché ogni componente era ben riposto, protetto da bustine e soprattutto accessibile nella scatola e poi la confezione era accompagnata da un ottimo manuale di istruzioni, nel quale c’è tutto ciò che serve per l’assemblaggio e il funzionamento. Perciò in un paio di minuti la scopa era assemblata e pronta all’uso, senza grattacapi e problemi di alcunché; tutto è stato facile, veloce e fluido, tanto da essere divertente.

Dopo tutto questo e una volta avuta davanti la scopa montata, la cosa che ha colpito è stata la robustezza e la qualità con cui tutti i pezzi erano incastrati fra loro: infatti, la plastica di cui è realizzata è di buona qualità, i pezzi sono ben fatti e poi l’assemblaggio è preciso al punto giusto, tanto che una volta messi insieme tutti i pezzi la scopa risulta abbastanza solida e un sol blocco. Da questo punto di vista, un bel plauso a Proscenic perché è riuscita a realizzare un prodotto tutto sommato di buona qualità, per di più compatto e leggero, pur contenendone i costi.

Come aspira e come funziona in generale

Partiamo col dire una cosa, che appena è stata chiara ci ha lasciato interdetti: seppur si faccia ancora fatica a crederci, la scopa non possiede un sistema di bloccaggio nella parte inferiore con cui reggersi in piedi da sola e questo significa che non può essere lasciata qua e là ma va appoggiata a qualcosa oppure riposta per forza di cose nel suo supporto a muro, che così si rende fondamentale e da montare per forza (bisogna forare il muro e usare dei tasselli con viti, cosa poco piacevole ma almeno le viti e i tasselli sono presenti nella confezione). Non sappiamo perché e come, magari per via dell’ampia snodatura fra tubo telescopico e scopa o magari per contenere i costi, fatto sta che Proscenic P11 Mopping non è capace di reggersi da sola e se lasciata in verticale cade a terra; che piaccia o no, va messa in orizzontale a terra, va appoggiata su qualcosa che la blocchi su tutti i lati o va incastrata nel suo supporto a muro, per forza, altrimenti cade, sbatte e si spacca, considerando che è fatta di plastica rigida.

Detto questo, passiamo al suo funzionamento, che per fortuna è migliore. La scopa monta nel suo corpo principale un sistema di filtri a cinque fasi, alcuni removibili e lavabili, capaci di purificare l’aria prima che venga espulsa, una batteria removibile da 2000 mAh, un serbatoio per lo sporco da 650 ml, che può essere svuotato con un solo gesto, un display con touchscreen che mostra il livello della batteria, la modalità di aspirazione, un indicatore sulla modalità di funzionamento e avvisa nel caso in cui il serbatoio sia pieno e la spazzola intasata e soprattutto un potente motore da 400 W, capace di garantire una potenza di aspirazione pari a 35 kPa. E proprio questo è uno dei suoi punti di forza perché Proscenic P11 Mopping è molto potente e aspira qualsiasi cosa ci sia bisogno di eliminare da tappeti, divani, cuscini, pavimenti, sedie, cucina e via dicendo: lei aspira di tutto e lo fa con molta efficacia, per cui da questo punto di vista si comporta veramente bene.

La sua però non è una potenza fine a se stessa e da sfruttare solo con i pavimenti, come accennavamo, perché possiede una chicca che la rende estremamente versatile: al di là della scopa da pavimenti, di cui parleremo dopo, con un paio di clic consente di rimuovere il tubo telescopico e di agganciare una bocchetta per fessure o una spazzola rotonda (accessori inclusi nella confezione) così da aumentare gli scenari di utilizzo; in sostanza, messi via la scopa con spazzola rotante e il tubo telescopico, diventa compatta, come una sorta di aspirabriciole, e può essere utilizzata per aspirare materiali diversi su superfici diverse da quelle dei pavimenti e questo fa sì che sia l’ideale in casa, soprattutto per chi deve pulire un po’ ovunque. Da scopa elettrica è capace quindi di passare ad aspirapolvere portatile in un attimo, con o senza tubo telescopico. Il tubo telescopico invece è fondamentale per utilizzare la scopa per i pavimenti e supporta diverse regolazioni tramite clic, così da adattare Proscenic P11 Mopping all’altezza di chi la utilizza.

Anche da questo punto di vista funziona molto bene perché la scopa aspira in modo impeccabile e con efficacia grazie alla grande potenza del motore, è snodata di 90° in verticale e 180° in orizzontale per raggiungere anche gli spazi più angusti, è accompagnata da dei luminosissimi LED frontali che illuminano anche i granellini di polvere e la spazzola rotante al suo interno è studiata per ridurre al minimo i grovigli, come quelli che si formano con i capelli, e per rimuovere facilmente eventuali corpi estranei al suo interno. Dobbiamo anche sottolineare che il sistema di filtri per la purificazione dell’aria funziona sul serio perché una volta espulsa sa di pulito e di freschezza, come se fosse più leggera, e che Proscenic P11 Mopping è relativamente silenziosa: relativamente perché è una scopa elettrica, per di più con un motore molto potente, e quindi un qualche tipo di rumore deve emetterlo per forza, soprattutto alla modalità massima di aspirazione che sfrutta tutti e 400 i Watt a disposizione, però non è fra le più rumorose che ci siano passate fra le mani ed è comunque un rumore sopportabile. Come quasi tutti i prodotti di questa categoria, anche Proscenic P11 Mopping possiede una scopa con un perimetro in plastica intorno alla spazzola rotante molto spesso e questo fa sì che non aspiri dalla sua intera superficie; per esempio, anche perché ci è capitato, pensiamo di dover aspirare sporco ai piedi di un muro, in prossimità di un battiscopa: ebbene, è impossibile, almeno senza allontanare lo sporco da aspirare dal muro.

Prima di andare avanti c’è bisogno di parlare un attimo di un suo accessorio con il quale può lavare anche i pavimenti: sì, perché lei non è solo una scopa aspirapolvere ma è anche una lavapavimenti, seppur definirla così sia un gran complimento. Almeno in teoria è una lavapavimenti, eh, perché poi nella pratica lava poco e niente e il motivo è molto semplice: non integra un rullo rotante, magari a pressione, con una vaschetta dedicata per l’acqua pulita e l’acqua sporca, ma integra solo un accessorio con una piccola vaschetta da 340 ml per l’acqua pulita con un panno attaccato sotto che struscia sul pavimento mentre si muove la scopa. È in sostanza il funzionamento che sfruttavano i primi robot lavapavimenti e che ormai quasi non si vede più, se non su prodotti economici, perché è del tutto inutile in quanto non rimuove alcuna macchia; per essere più precisi, alla fine si stratta di uno straccio inumidito che strofina in modo delicato sul pavimento ed è facile intuire che un sistema del genere non può lavare un pavimento. A ogni modo, c’è e può far comodo magari per avere una possibilità in più per, per esempio, levare la polvere dal pavimento o asciugare del liquido versato a terra; scordatevi però di usare Proscenic P11 Mopping per lavare, inteso come pulire, il pavimento perché non ci riuscirete.

Autonomia e tempi di ricarica

Proscenic P11 Mopping integra una batteria da 2000 mAh e dobbiamo ammettere che l’autonomia non è riuscita a impressionarci, seppur ci sia una considerazione più ampia da fare: l’autonomia è assai variabile a seconda della modalità di aspirazione e dello sporco da aspirare, tuttavia la scopa fa veramente fatica a restare in funzione per il tempo dichiarato da Proscenic e quindi a raggiungere i 50 minuti di attività; siamo riusciti a raggiungere una quarantina di minuti massimi, minuto più o minuto meno, anche variando la modalità di funzionamento e impostando quella più conservativa.

Nonostante non sia un dramma questo perché difficilmente la si utilizza alla massima potenza di aspirazione e per un tempo prolungato che vada oltre 10-15 minuti per una sessione completa di pulizia, la cosa non è piacevole perché la ricarica è lenta come una lumaca tanto da richiedere fino a 5 ore per essere completa e questo potrebbe diventare un problema nel caso in cui ci si dimentichi di metterla in carica, anche solo una volta, perché potrebbe essere a secco la volta successiva che servirà. Il succo del discorso quindi è che l’autonomia non è fenomenale però è comunque sufficiente per pulizie normali di ambienti medi, tuttavia ha bisogno di essere messa in ricarica obbligatoriamente dopo ogni pulizia perché non è capace di garantirne più di due consecutive e per di più c’è da considerare che si ricarica con una lentezza disarmante.

Dove si compra

Proscenic P11 Mopping è disponibile all’acquisto in Italia presso i maggiori negozi di elettronica e soprattutto su Amazon dove è venduta al prezzo di 179 euro, talvolta scontato di qualche 10 euro. E considerando tutti i discorsi fatti sopra lei è una scopa elettrica dal gran rapporto qualità-prezzo e fra le migliori, se non la migliore, in questa fascia per cui può dare soddisfazioni ed è da prendere senz’altro in considerazione da chi cerca un buon prodotto per aspirare e magari lucidare il pavimento spendendo poco.

Acquista Proscenic P11 Mopping su Amazon