Recensione CHEFREE AFG01 – Le friggitrici ad aria sono uno dei dispositivi che stanno avendo un forte successo, grazie a prezzi sempre più allettanti e a funzioni evolute. Molte delle soluzioni presenti sul mercato sono però simili tra di loro e non offrono particolari funzioni o innovazioni che le possano far preferire alla concorrenza.

Non è il caso di CHEFREE AFG01, una friggitrice ad aria che porta una ventata di novità, soprattutto a chi, come me, adora il cibo cotto alla griglia. Siamo infatti di fronte a un prodotto che promette di grigliare carne e pesce come una classica griglia, senza però il fastidio del fumo e i rischi per la salute. Per quanto la carne alla griglia possa essere gustosa, i residui della combustione finiscono sulla carne e a lungo andare potrebbero creare danni al corpo.

Ecco perché quando mi è stato proposto di provare questa nuova soluzione non ho esitato un solo minuto e ho voluto capire la bontà di una simile soluzione: grigliare la carne in casa, d’estate così come d’inverno, senza preoccuparsi delle condizioni meteo. L’ho usata per più di un mese, ci ho cotto e fritto un po’ di tutto e ora è giunto il momento di parlarvene in maniera approfondita.

Semplice ed elegante

Scordatevi le piccole friggitrici ad aria, quelle con il cassetto estraibile, compatte e posizionabili ovunque. CHEFREE AFG01 è decisamente grande, misura infatti 42,6 x 34,3 x 34,7 e dovete ricordarvi di lasciare spazio anche sopra, visto che dovrete aprire il coperchio, manovra che richiede almeno altri 20-30 centimetri. Considerando la capacità di 6 litri, si tratta in ogni caso di dimensioni più che accettabili.

Sono presenti due grosse maniglie laterali, perfette per spostare la friggitrice per pulire bene il banco da lavoro e una grossa maniglia per sollevare il coperchio, sotto al quale è posizionata la ventola principale. Il design è decisamente semplice ma allo stesso tempo elegante, grigio chiaro spazzolato nella parte inferiore, grigio scuro in quella superiore, con un grande pannello di controllo a occupare gran parte della parte frontale.

Il pannello di comando include in piccolo schermo a cristalli liquidi che visualizza la temperatura e il tempo di cottura, quattro tasti soft touch ai lati dello schermo per regolare temperatura e tempi di cottura e 8 pulsanti soft touch per regolare le attività di cottura e un pannello touch centrale per la grigliatura ad aria.

Il manuale, decisamente scarno, si limita a fornire la spiegazione dei vari pulsanti ma in linea di massima è tutto molto semplice. Basta scegliere il tipo di cottura, impostare temperatura e tempo e attendere che un cicalino ci avvisi quando è il momento di togliere il cibo dalla friggitrice.

Molto ampio il vano in cui riporre il cibo, che ospita una vaschetta rimovibile in alluminio, con rivestimento in materiale ceramico, per raccogliere i liquidi di cottura. Al di sopra è possibile posizionare la griglia, decisamente pesante e dotata di due maniglie per la rimozione, o il cestello per la frittura ad aria, decisamente capiente.

Io sono riuscito a cucinare circa 400 grammi di patatine alla volta, ma “esagerando” è possibile farcene stare anche 600 senza particolari problemi. Allo stesso modo la griglia è molto ampia e ospita fino a 8 piccole bistecche o due grossi hamburger, quelli da 300 grammi perfetti per un panino da sogno.

Una cuoca sopraffina

La piastra per la cottura alla griglia è un vero piacere da usare, con i fori che permettono al grasso di scendere nel contenitore inferiore per creare quella giusta crosta alla carne senza che però si secchi in maniera eccessiva, permettendo anche di ottenere i classici segni scuri che da soli conferiscono un aspetto più gustoso al cibo.

Non serve, ovviamente, aggiungere nessun tipo di condimento, se non un po’ di sale prime di estrarre la carne dalla piastra, e i tempi di cottura sono decisamente inferiori alla classica padella. Ho provato a cucinare diversi tipi di carne, dal pollo, che ha la spiacevole tendenza a seccarsi in padella, al maiale, che se non ben cotto è davvero sgradevole da mangiare, passando per bovino di varie età e hamburger.

In tutti i casi è bastato impostare i giusti tempi e le temperature ideali (bastano 2-3 tentativi per trovare il bandolo della matassa) e ottenere risultati davvero strepitosi: carne sempre morbida al punto giusto, che non ha perso i propri succhi ma che li conserva al suo interno, insieme al gusto. E con pochissimi fumi di cottura, come ha testimoniato il mio monitor di qualità dell’aria.

Cucinando sulla classica pentola antiaderente il purificatore d’aria scatta dopo pochi minuti, perché la qualità dell’aria peggiora in maniera rapida. Con la friggitrice ad aria invece i valori sono venti volte inferiori, con il grosso vantaggio di un ambiente più salutare.

Anche la frittura ad aria, che ha interessato patate, verdura e altre pietanze, si è dimostrata semplice e particolarmente efficace, Il cestello resta sospeso dal fondo e permette una circolazione dell’aria pressoché perfetta, col risultato di pietanze croccantissime e morbide al punto giusto all’interno. Mi è bastato aggiungere un cucchiaino d’olio per ottenere risultati che con una classica friggitrice avrebbero richiesto abbondante olio col risultato di rendere più pesanti e meno digeribili i cibi.

Le possibilità sono davvero tantissime, ci ho cotto del formaggio e un arrosto, mi sono anche cimentato con una pizza fatta in casa e i risultati sono stati più che soddisfacenti, per non parlare di surgelati (pizzette, bastoncini di pesce, sofficini) che risultano sempre cotti alla perfezione e gustosissimi. Insomma, un aiuto in cucina valido ed efficiente, semplice anche per quanto riguarda la pulizia.

Basta rimuovere la vaschetta sul fondo, lavarla con una spugna non abrasiva e usare una spugna morbida per pulire l’interno del coperchio, dove si ferma un po’ di sporco. Nel complesso però tutto molto semplice e veloce, un vantaggio per chi non vuole perdere troppo tempo con le pulizie.

Manca una qualsiasi forma di controllo smart, nessuna applicazione per lo smartphone, nessuna possibilità di controllo da remoto, ma in queste settimane non ne ho davvero sentito la mancanza e la necessità. CHEFREE AFG01 si limita a cucinare il cibo e lo fa in maniera sopraffina, meglio di un forno tradizionale o di un microonde, anche per quelle pietanze che ero abituato a cuocere in maniera diversa.

In conclusione

Non vi nascondo che avevo grandi aspettative per questo prodotto, soprattutto per la possibilità di grigliare la carne, e non sono stato assolutamente deluso. Qualsiasi tipo di cibo io abbia cotto in queste settimane è sempre risultato di ottima qualità, la carne morbida e ben cotta ma con quel gusto particolare che ha solo la carne alla griglia, con il vantaggio di non sporcare e di emettere davvero pochissimi residui.

La parte di frittura ad aria è impeccabile allo stesso livello, verdure, patatine, ma anche crocchette e altri cibi, sono sempre risultati croccanti all’esterno e morbidi al punto giusto all’interno, una vera e propria delizia per il palato. È indubbiamente più ingombrante di una classica friggitrice ad aria ma vi consiglio di trovargli un posto sul bancone della vostra cucina, non ve ne pentirete.

Potete acquistarla su Amazon al prezzo di 219,99 euro ma è ancora possibile risparmiare 44 euro applicando il coupon presente nella pagina, almeno fino ad esaurimento scorte.