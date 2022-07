JONR è un marchio abbastanza noto nel settore dei dispositivi per la cura e la pulizia della casa e di recente ha lanciato sul mercato una nuova lavapavimenti senza fili, JONR XQ02, dalle ottime caratteristiche e dal bel design. Così, visto che ne avevo bisogno, non mi sono lasciato sfuggire la possibilità di prenderla e dopo averla provata qualche settimana in giro per casa sono pronto a dirvi che cosa ne penso.

Come si usa e come lava

Personalmente le cose che trovo importanti in una lavapavimenti sono essenzialmente due: l’usabilità e la capacità di pulire. E da questi punti di vista JONR XQ02 non sfigura affatto, anzi. Non è leggerissima ma non è nemmeno pesante e questo fa sì che la si possa utilizzare con piacere e che non affatichi le braccia dopo qualche minuto d’uso; il suo peso medio la rende facile da usare da parte di chiunque e abbastanza maneggevole, perciò non c’è il rischio di incontrare difficoltà mentre si lava. C’è da dire però che sì si muove bene, anche grazie alla trazione della spazzola rotante e delle due rotelle, ed è snodata però conserva nel contempo una certa rigidità, come per dire che è costruita bene ed è solida; ed è effettivamente così perché è robusta e trasmette affidabilità mentre la si utilizza.

Questa sua spensieratezza nei movimenti le permette di lavare ovunque senza problemi e di raggiungere posti che altri prodotti del genere potrebbero non raggiungere, come gli spazi sotto i mobili. Tuttavia, c’è un appunto da fare: ci sono dei contorni di qualche centimetro intorno alla spazzola e questo significa che non è in grado di raggiungere gli angoli, i margini del pavimento e altri spazi al limite; è sì un problema ma niente di grave in quanto si tratta di appena qualche centimetro e comunque è un limite che ritroviamo in quasi tutte le lavapavimenti senza fili. E, infine, per concludere col primo punto, risulta abbastanza silenziosa: abbastanza perché con la modalità di lavaggio standard emette un rumore naturale e per niente fastidio, ma se si sceglie la modalità automatica, capace di spingere al massimo la spazzola e il motore, ecco che il rumore che emette è decisamente maggiore e può risultare poco tollerabile per qualcuno, soprattutto di sera; non parliamo del rumore di uno shuttle che decolla, siamo chiari, anche perché è impossibile che un prodotto di questo tipo non emetta rumori, però è giusto evidenziare questa cosa.

Passiamo ora all’altro punto e cioè a come lava e pulisce. Una volta riempito il serbatoio dell’acqua e accesa tramite il tasto di accensione, parte immediatamente la spazzola rotante e si può iniziare a lavare. La spazzola rotante svolge un ruolo fondamentale nelle pulizie perché fa da traino all’intero dispositivo: sia sulle piastrelle che sui pavimenti in legno riesce sempre ad avere un’ottima presa, effettuando una trazione a volte quasi eccessiva e annullando lo sforzo necessario per muoverla sulla superficie del pavimento.

Chiaramente, appena accesa, è possibile selezionare la modalità di pulizia, fra una normale e una automatica e più aggressiva, visualizzare la carica residua della batteria, visualizzare la potenza utilizzata e visualizzare qualche altra informazione utile, il tutto tramite un display a colori touch posto nella parte superiore; c’è anche un altoparlante che notifica gli eventi tramite dei messaggi in lingua inglese, non modificabile, che comunica l’esaurimento dell’acqua nel serbatoio, la bassa carica residua della batteria, le variazioni di potenza e altre cose così.

Lavare il pavimento con JONR XQ02 è piacevole non solo per tutte le ragioni di cui vi ho parlato finora ma anche per altri motivi. Innanzitutto, a differenza di altri prodotti concorrenti e di quanto è possibile fare con mocio e secchio, mette a disposizione due spazi separati per l’acqua: c’è un serbatoio per l’acqua pulita da utilizzare per lavare e un serbatoio per l’acqua sporca e per i rifiuti raccolti durante il lavaggio. Capite bene che questa è una cosa ottima in quanto consente di utilizzare sempre acqua pulita per il lavaggio, aumentando così la capacità di rimuovere lo sporco e di lasciare la superficie del pavimento pulita. E in quanto a questo, JONR XQ02 si comporta molto bene. Io la utilizzo aggiungendo un po’ di prodotto liquido per lavare i pavimenti all’acqua per il lavaggio e devo dire che, almeno per quanto mi riguarda, quindi con il mio sporco solito e con il mio tipo di pavimento, pulisce davvero bene e a fondo, senza la necessità di dover fare più passate: ci sono varie impostazioni per regolare il lavaggio, ma io la uso con la modalità automatica e con un rilascio di acqua medio che lascia appena bagnato il pavimento e sono sempre soddisfatto del risultato perché rimuove le macchie, raccoglie i residui fisici di sporco, come possono essere pezzi di cibo e di terra, e lascia la superficie del pavimento pulita e lucente. Ovvio che questo vale per il mio caso, con il mio tipo di pavimento, e che in condizioni di macchie profonde, vecchie e magari di origine differente la situazione potrebbe essere diversa, ma in linea generale funziona molto bene, pulisce a fondo e lava come ci si aspetterebbe. Il mio pavimento, un parquet, presenta le macchie e lo sporco comuni, che si ritrovano normalmente in una casa, per cui in genere, salvo casi particolari, non dovrebbe deludere le aspettative.

Peccato per il fatto di dover svuotare e pulire il serbatoio con l’acqua sporca, di dover pulire il filtro dai residui fisici di sporco e di dover pulire la spazzola rotante alla fine di ogni lavaggio. Sfortunatamente sono pochissime le lavapavimenti capaci di pulirsi da sole alla fine del lavaggio e JONR XQ02 non è fra loro. La basetta di ricarica perciò serve solamente per la ricarica e per nient’altro.

Quanto dura

Mi aspettavo decisamente di più. Premesso che l’autonomia della batteria così come quella dell’acqua dipendono dalla modalità di lavaggio impostata e da altri fattori vari, sono sì soddisfatto della sua durata ma mi aspettavo qualcosina in più. Con il mio utilizzo, mi capita di lavare soggiorno, bagno, corridoio, cucina e camera da letto e vedere l’autonomia della batteria scendere di circa 3/4 e di dover riempire il serbatoio dell’acqua per ben due volte. Niente che sia una tragedia e comunque tutte cose in linea con questo genere di prodotti, però, ecco, sicuramente è un aspetto che potrebbe essere migliorato. Nel mio caso è utilizzata con un appartamento molto piccolo e con una superficie del pavimento facile da pulire e in genere con pochissimo sporco e quindi va bene così, ma con situazioni più difficili l’autonomia della batteria non lunghissima e il serbatoio piccolino potrebbero diventare una scocciatura in quanto costringerebbero a interrompere e riprendere più volte le operazioni di lavaggio, oppure a lavare poco per volta. E lo stesso è per quanto riguarda la ricarica della batteria: essa impiega circa 3 ore, dato ancora una volta normale per le lavapavimenti di questa categoria ma che potrebbe creare noie in casi di lavaggi di grosse superfici.

Per concludere

JONR XQ02 è un’ottima lavapavimenti e mi sento di promuoverla e consigliarla perché funziona veramente bene ed è assai efficace nel lavaggio e nella pulizia dei pavimenti, al netto di casi particolari. L’unico suo vero limite è legato ai centimetri di plastica intorno alla spazzola rotante che impedisce il lavaggio negli angoli, ai margini del pavimento e in prossimità dei battiscopa. A parte questo, non sono riuscito a trovare altri difetti reali perché fa bene il suo lavoro. Sì, ci sono le questioni manutenzione fine lavaggio e autonomia, ma sono più aspetti da migliorare che negativi e che potrebbero creare qualche disagio solo nei grandi appartamenti e per lunghi lavaggi. C’è da dire anche che arriva a casa con qualche accessorio aggiuntivo, utile per effettuare le pulizie a lungo termine. È disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 359,99 euro, scontato di 40 euro fino al 20 agosto 2022.