Sono una persona abbastanza fissata col fitness e la salute fisica e da sempre utilizzo una bilancia impedenziometrica per avere indicazioni sulla composizione corporea e per tenere traccia dei progressi nel corso del tempo. Da tempo desideravo mettere le mani sulla Amazfit Smart Scale per via del suo rapporto qualità-prezzo eccezionale e, dopo esserci riuscito qualche settimana fa, ora sono pronto a raccontarvi la mia esperienza d’uso e qualche cosa sul suo conto. Premetto che le aspettative che avevo prima di provarla sono state mantenute e per il prezzo a cui viene venduta è fenomenale, seppur non perfetta.

Estetica e materiali

Partiamo con l’aspetto estetico e la qualità costruttiva, anche se sono elementi di poco conto alla fine per il tipo di prodotto. Detto ciò, Amazfit Smart Scale a me piace molto esteticamente perché è compatta, bella da vedere e poi trasmette di sé un’idea premium, di bilancia stracostosa. Non è solo bella da vedere però perché è veramente ben costruita e rifinita e poi è realizzata in vetro nella parte superiore e policarbonato di buona qualità e resistente nella parte inferiore, con gli elettrodi nascosti all’interno del vetro e quindi non visibili a vista. Devo dire che è resistente e duratura nel tempo e che, almeno per il momento, non mostra alcun segno di usura e cedimento, per cui sembra proprio un prodotto ben riuscito e da poter tenere per lungo tempo.

Funzioni varie con l’app

Amazfit Smart Scale è una bilancia di alto livello da questo punto di vista perché consente di misurare e valutare un sacco di parametri corporei, a differenza delle normali bilance impedenziometriche in vendita nella sua stessa fascia di prezzo e magari anche a prezzi decisamente maggiori. Lei consente, con l’applicazione Zepp, di monitorare ben 16 parametri corporei e di visualizzare per ognuno di essi informazioni dettagliate e uno storico con tanto di date, orari e grafici, per cui è perfetta per tenere sotto controllo la salute dell’apparato locomotore e degli organi interni. Permette, per esempio, di monitorare peso, BMI, grasso corporeo, massa magra, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, acqua corporea, muscolo scheletrico, massa muscolare, massa ossea, metabolismo basale, proteine, grado di grasso viscerale, BMI, battiti cardiaci ed età metabolica, per cui fornisce un quadro veramente completo. Dà poi la possibilità di creare un profilo personale con il quale tenere traccia di tutte le misurazioni, per un massimo di 10 account fino a 12 utenti differenti, di fornire misurazioni a utenti non registrati, di visualizzare solo i parametri fuori media, di ricevere informazioni approfondite sui parametri corporei e di avere un quadro generale sulla salute del corpo e di alcuni organi interni.

Funzioni varie col display

Il display, che è un rettangolo in alto al centro nascosto nella striscia nera, permette di visualizzare tutti i parametri appena misurati tramite uno scorrimento automatico, poiché esso non è touchscreen. Dall’applicazione però è possibile scegliere i parametri da visualizzare, così da nascondere quelli che non interessano. Il display è piccolino e in bianco e nero ma è di facile lettura anche stando in piedi sulla bilancia e questo fa sì che sia possibile leggere immediatamente i valori ricevuti senza dover per forza aprire l’applicazione dallo smartphone.

Precisione

Questo è un tasto dolente per tutte le bilance impedenziometriche e lo è anche per Amazfit Smart Scale. Intendiamoci, lei è attendibile e di alto livello, soprattutto considerando il prezzo di vendita, ma per la tecnologia in sé non è capace di essere precisa su tutti i parametri che misura. Non è un dispositivo medico, così come tutte le altre bilance concorrenti, ma è un dispositivo per avere un quadro generale indicativo, con tanto di storico dei progressi, sulla salute fisica. Alcuni valori sono effettivamente rilevati tramite gli elettrodi a contatto con la pelle della pianta dei piedi, altri, e questo è il grosso e principale limite di questo tipo di prodotti, vengono calcolati da algoritmi che utilizzano misurazioni reali di altri parametri, età e altezza. È chiaro quindi che sono da prendere con le pinze perché sono valori non reali ma stimati e per questo solo indicativi. Ho notato personalmente che i battiti cardiaci sono leggermente più alti dei miei effettivi e che i valori relativi al grasso viscerale, alla massa grassa e al grasso sottocutaneo sono abbastanza distanti dai valori reali; e lo dico dopo essermi sottoposto a misurazioni con strumenti medici, che hanno restituito valori differenti, e perché il mio corpo è magro e definito per via del Calisthenics e perché mangio sano. A parte questi tre valori però devo dire che tutti gli altri sono affidabili e precisi, soprattutto quello relativo al peso, per cui è sicuramente una bilancia valida e utile per chi vuole avere indicazioni sulla salute fisica con uno storico dei cambiamenti.

Smart e impostazioni

Oltre alla chicca del display, Amazfit Smart Scale ne possiede un’altra che fa di lei una bilancia veramente smart: possiede, oltre al Bluetooth per collegarsi allo smartphone, il Wi-Fi per collegarsi al router di casa e salvare e sincronizzare automaticamente le misurazioni così da non dover per forza essere collegata all’applicazione. Ci si pesa, scalzi per avere le misurazioni complete, e stop: i parametri sono visualizzabili subito dal suo display e sincronizzati automaticamente col proprio account Amazfit, così da ritrovarli poi nell’applicazione; non c’è bisogno di fare altro e questa cosa è veramente di una comodità pazzesca.

Autonomia

Premesso che un po’ varia dal numero delle misurazioni e da qualche altro aspetto, è impossibile valutare la sua autonomia perché funziona con 4 pile mini-stilo che garantiscono un’autonomia di circa un anno. Da questo punto di vista perciò è uguale a tutte le altre.

Dove si compra

Amazfit Smart Scale è disponibile all’acquisto nei punti vendita fisici delle maggiori catene di elettronica italiane e online presso diversi negozi, fra cui Amazon e l’e-shop ufficiale di Amazfit. Il suo prezzo di vendita di listino è di 59,90 euro ma si trova quasi dappertutto intorno ai 40 euro, per cui a un prezzo anche decisamente minore.

