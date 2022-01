La prova di questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è arrivata in uno dei momenti più duri per questi device, una casa vuota, senza mobili, un vero e proprio cantiere. Tra un foro nel muro e un gigante armadio da montare, questo Yeedi Vac Hybrid mi ha dato un grande supporto.

Yeedi Vac Hybrid: unboxing e set up

La confezione di vendita è scarna esteticamente ma non nel contenuto. C’è il robot Yeedi Vac Hybrid, c’è la sua docking station per la ricarica, c’è la spazzola laterale ed infine un panno lavabile e la piastra per la pulizia.

Il set up iniziale è semplicissimo, veramente a prova di niubbo. Basta posizionarlo sulla base di ricarica e una voce ci darà le indicazioni per il primo set up. Dopodiché basterà scaricare l’applicazione dallo store (sia Android che iOS) e seguire le istruzioni a schermo con tanti di nuovissimo aggiornamento pronto per essere installato.

Yeedi Vac Hybrid: come funziona

Esteticamente questo Yeedi Vac Hybrid si presenta in maniera pulita e minimale, devo ammettere che non dà nessun tipo di fastidio estetico in casa, tutt’altro si mimetizza bene con un ingombro totale non eccessivo. Sulla parte superiore spicca la fotocamera per il tracking della casa. Si tratta di un buon metodo di tracking, non arriva nemmeno lontanamente alla precisione di un sistema a laser ma sempre meglio di nulla. In fin dei conti, quando avrà generato la mappa, la pulizia sarà molto più precisa.

La piccola tanica per lo sporco si rimuove molto semplicemente, così come il panno in microfibra per lavare i pavimenti e in generale tutta la gestione dei vari elementi rimovibili è semplice. Se c’è da cambiare un filtro o una spazzola si può fare in maniera intuitiva.

Le due ruote inferiori sono in grado di saltare agilmente gli ostacoli, la spinta è davvero forte tant’è che qualche volta ho trovato anche le sedie spostate dal piccolo robot. Nota di merito per il riconoscimento dei tappeti, li evita a prescindere in modo da non incastrarsi e richiedere il nostro aiuto.

La forza aspirante di questo Yeedi Vac Hybrid è di 2500 Pa, un buon valore, sicuramente nella media se si legge solo la scheda tecnica; mentre se si osserva all’utilizzo reale si va oltre le aspettative. Il rumore prodotto dal robot al massimo della sua potenza aspirante è contenuto e non dà troppo fastidio.

Durante l’utilizzo di queste settimane devo dire che la scelta delle componenti e delle specifiche è assolutamente convincente. Questo Yeedi Vac Hybrid si è sempre mosso bene nonostante il supporto della fotocamera che ha bisogno sempre di un filo di luce per essere precisa. Ad aspirare, aspira. Lo fa bene, in maniera precisa e senza trascurare zone della casa, mi è capitato di vedere due o tre volte sempre nella stessa zona per essere sicuro di aver raccolto tutto.

Per quanto riguarda la funzione di lavaggio dei pavimenti, è una gran bella aggiunta. Ovviamente questo tipo di giudizio è estremamente soggettivo ma avere anche la possibilità di lavare i pavimenti è un plus. Anche in questo caso funziona bene e si vede che ha lavato il pavimento. Come lo ha lavato è un altro discorso ma per essere un robot aspirapolvere lavapavimenti economico, fa decisamente il suo e per dare un ritocco in casa va più che bene.

L’autonomia è di circa un oretta e mezza, un filo sotto il valore dichiarato (110 minuti) ma in fin dei conti, la durata della batteria non sarà un problema perché verso il 20% di carica residua questo Yeedi Vac Hybrid si incamminerà verso la base di ricarica.

Nota di merito per l’applicazione di controllo, è il punto dove avevo qualche timore ed invece è tutto curato fin nei minimi dettagli, anche la parte grafica. Il set up iniziale, come già sottolineato, è semplicissimo, la connessione al Wi-Fi anche e a dirla tutta; perfino il collegamento con Alexa e Assistant è semplice.

Con l’applicazione sarà molto semplice scegliere quanta potenza aspirante utilizzare e che percorso far fare allo Yeedi Vac Hybrid dopo aver generato una mappa della casa. La generazione della stessa richiede una configurazione a parte e anche un po’ di impegno da parte di chi lo utilizza, che deve rendere l’ambiente quanto più pulito possibile per tracciare al meglio la pianta.

Una volta fatto tutto sarà anche possibile fare una programmazione dettagliata delle pulizie, andando ad impostare giorni e ore con anche una modalità non disturbare. Molto interessante è il riconoscimento delle stanze dopo aver generato la mappa, sarà possibile comandare questo Yeedi Vac Hybrid per andare solo in una determinata stanza.

Yeedi Vac Hybrid: le conclusioni

Mi sono trovato decisamente bene con questo Yeedi Vac Hybrid, è andato oltre le mie aspettative per quanto riguarda le funzionalità di aspirapolvere. Non si tratta di un prodotto perfetto ma di un dispositivo che diventa molto interessante per via del suo prezzo. Yeedi Vac Hybrid è spesso in offerta su Amazon Italia a cifre decisamente più bassa rispetto al suo listino di quasi 300 Euro.

Davanti ad un prezzo del genere, qualsiasi piccolo aspetto meno convincente diventa un fattore da mettere in secondo piano rispetto a quanto aspira bene. La mappatura della casa attraverso la fotocamera è adeguatamente precisa, la singola spazzola laterale non è il massimo ma riesce comunque a svolgere un ottimo lavoro passando più volte nella stessa zona.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Yeedi Vac Hybrid in offerta su Amazon Italia

Per il suo prezzo in offerta c’è un altro grande plus, la possibilità di lavare il pavimento. Come già detto, è un lavaggio onesto e se non avete grandi aspettative, risulterà anche adeguato e convincente. Sicuramente si tratta di una funzione comoda da avere e che in alcuni casi può fare la differenza in mancanza di tempo.

Per tutto il resto, ottima l’integrazione con Alexa e Assistant, la prima configurazione è semplicissima ed anche esteticamente non è male. Yeedi Vac Hybrid è un prodotto completo ad un prezzo troppo invogliante per essere ignorato.

