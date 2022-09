Recensione Aqara Roller Shade Driver E1 e Aqara Curtain Driver E1 – Aqara è una delle compagnie più attive nella realizzazione di dispositivi pensati per la smart home e per rendere più semplici le nostre giornate. Un chiaro esempio viene dai due accessori di cui vi parlo oggi, pensati per automatizzare la gestione delle tende di casa.

A differenza di altri produttori, che obbligano l’utente a interventi abbastanza importanti, Aqara ha studiato delle soluzioni che possono facilmente essere implementate sulle installazioni già esistenti, come nel caso di Aqara Roller Shade Driver E1, pensato per la gestione delle tende a rullo, e di Aqara Curtain Driver E1, che rappresenta la soluzione perfetta per le tende a bastone e quelle a binario.

Ho provato entrambi i dispositivi per un paio di mesi e oggi vi racconto come è andata, dall’installazione alla configurazione e ovviamente all’automazione del loro funzionamento, la cosa ovviamente più importante per chi è appassionato di smart home.

Installazione e compatibilità

Parto con Aqara Roller Shade Driver E1, presentato alcuni mesi fa ma che ho potuto provare solo nelle ultime settimane. È adatto a qualsiasi tenda a rullo e dispone di numerosi adattatori intercambiabili per adattarsi al meglio alla catena di apertura. Va posizionato direttamente sulla finestra, nell’area dove va a cadere la catenella di apertura, e si fissa facilmente con un biadesivo davvero molto resistente.

È comunque possibile fissarlo anche con viti o chiodi a seconda delle proprie necessità, con la massima libertà di posizionamento. Una volta prese le misure e fissato al suo posto basta rompere alcune delle linguette in plastica per consentire lo scorrimento corretto della catenella, anche in questo caso a seconda della tenda montata.

Completata l’installazione, una procedura che richiede non più di un paio di minuti, è il momento di passare alla configurazione, di cui vi parlo tra poco, da effettuare con la companion app Aqara, disponibile sul Play Store e sull’App Store. Trattandosi di un dispositivo Zigbee 3.0 dovrete assicurarvi di avere uno degli hub Zigbee 3.0 del produttore, scegliendo fra i tre modelli a disposizione.

Lo stesso requisito è fondamentale anche per Aqara Curtain Driver E1, che risulta, se possibile, ancora più semplice da installare. Io ho provato il modello per tende a bastone ma il produttore ha realizzato anche un modello per le tende a binario, che ha solo attacchi diversi ma che funziona allo stesso modo.

Anche in questo caso non serve alcun tipo di strumento: si preme un pulsante per aprire il sistema di ritenuta, si fanno passare i due ganci nel supporto da posizionare sopra al bastone delle tende, si preme nuovamente e il gioco è fatto. A questo punto basta seguire le istruzioni nella companion app per effettuare il collegamento a un hub Zigbee e per impostarne il funzionamento.

Configurazione e automazioni

Aqara Roller Shade Driver E1 ha bisogno di essere calibrato per funzionare correttamente, una procedura che richiede pochi minuti. Una volta fatta passare la catenella nell’ingranaggio dovrete prima aprire la tenda così da registrare uno dei fine corsa, quindi aprirla fino al massimo per registrare il secondo estremo. A questo punto premendo il relativo pulsante sul dispositivo, o utilizzando l’applicazione, potete aprire o chiudere la tenda senza nemmeno toccarla.

Nelle numerose settimane di test non ho riscontrato alcun problema, l’autonomia è decisamente elevata, tanto che con una decina di aperture al giorno è possibile ricaricare la batteria ogni tre settimane circa. Il dispositivo può essere facilmente rimosso dal supporto per ricaricarlo tramite il connettore USB-C ma è possibile utilizzare anche un power bank per continuare a utilizzarlo anche durante la carica.

Molto simile è la procedura di configurazione del modello Aqara Curtain Driver E1, che una volta installato va collegato a un hub e spostato ai due estremi per delimitarne il campo di funzionamento. In questo caso non ci sono pulsanti fisici ed è possibile aprire o chiudere la tenda sia tramite lo smartphone sia tirando la tenda.

Appena il dispositivo rileva che stiamo tirando la tenda si attiva e si muove nella direzione corretta, arrestandosi nella posizione indicata nel processo di calibrazione. In questo caso l’autonomia è ancora superiore, grazie a una enorme batteria da 6.000 mAh, ricaricabile con un cavo USB-C. L’ho utilizzata per oltre un mese, anche in questo caso con una decina di utilizzi al giorno, e la batteria è scesa appena del 25%, segno che con una carica è possibile coprire dai tre ai quattro mesi, un risultato davvero ottimo.

In entrambi i casi si tratta di soluzioni economiche e semplici da adattare a situazioni esistenti, che non richiedono interventi da parte di personale qualificato ma soprattutto che non comportano la sostituzione delle tende esistenti.

Come per tutti i dispositivi smart home però, anche i due prodotti Aqara danno il meglio di sé quando vengono inseriti in un ecosistema. Nel mio caso ho numerosi prodotti Aqara (sensori, interruttore, telecamere di sicurezza, pulsanti) ma ho deciso di demandare la gestione di tutta la smart home a Home Assistant, di cui vi ho parlato più volte nelle mie recensioni.

In questo caso ho sfruttato la compatibilità del mio hub Aqara M2 con HomeKit per avere a disposizione tutti i dispositivi all’interno di Home Assistant. In questo modo mi risulta più semplice creare delle routine e delle automazioni più o meno complesse. Ho gestito l’apertura/chiusura delle tende con un pulsante, una cosa molto semplice ma comoda, ma nelle settimane più calde ho creato anche altre automazioni.

Grazie a un sensore di luminosità ho attivato la chiusura automatica delle tende quando c’era troppo sole e grazie a un termometro ho fatto lo stesso quando la temperatura superava un certo limite, così da tenere la temperatura sotto controllo per quanto possibile.

Allo stesso modo è molto semplice automatizzare l’apertura delle tende al mattino e schedularne la chiusura al tramonto, anche quando non siamo in casa, o regolare l’apertura in base ad altri parametri a seconda delle proprie preferenze e dei dispositivi presenti in casa.

Va detto comunque che molte automazioni possono essere create anche tramite la companion app di Aqara, a patto ovviamente di avere sensori e dispositivi adatti alle esigenze. Va detto che tra le tante proposte di Aqara troviamo sensori di luminosità e di temperatura, oltre a numerose tipologie di pulsanti da utilizzare per creare le proprie scene.

Semplicità d’uso estrema

Quello che ho davvero apprezzato di questi due dispositivi è la loro semplicità di installazione, configurazione e utilizzo. Non servono competenze di alcun tipo, nessun intervento da parte di un elettricista o di un muratore, nessuna sostituzione degli elementi esistenti e la massima compatibilità con le soluzioni già in commercio e che buona parte di noi ha già in casa.

Devo dire che per Aqara non è una novità, nel tempo ho imparato ad apprezzare il brand per la qualità dei suoi prodotti, proposti sempre a un prezzo equo e semplici da utilizzare. Alcuni sensori sono in casa mia da oltre tre anni e non ho mai avuto problemi particolari, salvo qualche sporadico reset dovuto più che altro ad aggiornamenti di configurazione.

La scelta di supportare il protocollo Zigbee è sicuramente vincente, anche se chi non ha un hub dovrà per forza acquistarne uno. Va detto che il produttore ha diverse soluzioni, anche molto economiche, e che con un singolo hub si possono controllare numerose decine di prodotti, con un raggio di copertura molto elevato.

Nel mio caso, ad esempio, il controller per le tende a rullo dista oltre dieci metri dall’hub, con almeno tre pareti in mezzo e una scrivania in ferro dentro a cui è alloggiato il router.

In conclusione

Ancora una volta Aqara ha fatto centro: le due soluzioni per rendere intelligenti le tende di casa sono ottime, semplici da implementare e alla portata di tutti. Sono imperdibili per chi ama la smart home, e vuole automatizzare ogni aspetto della propria casa, così come per i neofiti che vogliono sorprendere gli amici con qualche “trucchetto”. Potete acquistare entrambi i dispositivi su Amazon utilizzando i link sottostanti.