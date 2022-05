Recensione WeLock PCB41 – Tra i dispositivi più interessanti dedicati alla smart home, le serrature elettroniche sono indubbiamente quelle che destano maggiore curiosità mista a un senso di diffidenza. Tra i tanti produttori che affollano il mercato WeLock è uno dei pionieri, con un catalogo ricco di soluzioni molto interessanti.

Ho avuto la possibilità di provare per qualche settimana WeLock PCB41 e oggi vi racconto la mia esperienza. Si tratta di una soluzione caratterizzata dalla semplicità di installazione, configurazione e utilizzo, comoda sia per chi ama smanettare con la tecnologia sia per chi invece ne è totalmente estraneo o non ne è comunque particolarmente attratto.

Installazione semplice e veloce

I pre requisiti da osservare per poter installare WeLock PCB41 sono davvero pochissimi: una porta con spessore compreso tra i 70 e i 110 millimetri (ma funziona anche su modelli più sottili) e una serratura con cilindro rimovibile. Davvero pochi quindi e per la sua installazione bastano un cacciavite e pochi minuti.

Io ho provveduto a installarla sulla porta di ingresso del mio appartamento, l’unica dotata di chiusura a cilindro. È stato sufficiente rimuovere il cilindro, togliendo l’apposita vite, usare la brugola in dotazione per rimuovere il pomello interno della nuova serratura, farla scorrere nella porta e fissare il tutto. Davvero semplice e senza particolari difficoltà. Nel mio caso la porta è più sottile dei 70 millimetri richiesti e questo fa si che la serratura esterna sporga leggermente dalla maniglia esterna, ma si tratta di un semplice fattore estetico che non va in alcun modo a incidere sul funzionamento.

Una volta installata la serratura, ma potete farlo anche prima per comodità, è necessario usare la chiave a brugola per rimuovere la copertura della maniglia esterna e inserire le tre batterie mini stilo necessarie al suo funzionamento. Da notare che è presente anche un connettore microUSB da utilizzare nel caso in cui le batterie siano completamente scariche per riuscire ad aprire la porta. Questo ovviamente richiede un cavetto e un power bank, che dovrete quindi ricordare di avere sempre a disposizione, magari in auto o in garage (se lo avete all’esterno dell’abitazione).

La configurazione della serratura avviene principalmente sul tastierino esterno, e richiede un po’ di dimestichezza con la lingua inglese, l’unica supportata insieme al cinese. Al primo avvio è necessario creare una master password, un codice a 6 cifre da utilizzare per entrare nelle impostazioni. Successivamente potrete utilizzarlo per aggiungere nuovi codici, registrare nuovi metodi di sblocco o cancellare quelli esistenti.

È inoltre possibile utilizzare lo smartphone per collegarsi tramite Bluetooth alla serratura e avere una gestione più semplice delle operazioni. L’app è in italiano e oltre a mostrare lo stato della batteria, indispensabile per evitare di rimanere chiusi fuori di casa, permette di creare codici temporanei, da fornire ad esempio a un amico o parente in visita, a un collaboratore domestico o altre persone, con la possibilità di disabilitarlo dopo il suo utilizzo.

Tante possibilità di sblocco

Oltre alla possibilità di sbloccare la serratura con lo smartphone, efficace ma decisamente scomoda, è possibile utilizzare un codice di 6 cifre o un tag NFC. Il primo è sicuramente comodo, a meno che non siate smemorati, il secondo è indubbiamente indicato anche per le persone anziane o i bambini. Peccato solo che per inserire il codice o utilizzare il tag NFC sia necessario premere un tasto per “risvegliare” la serratura.

Una volta inserito il codice numerico è sufficiente premere il simbolo a forma di lucchetto per aprire la porta, mentre passando un tag NFC l’apertura è automatica. Nella confezione di vendita sono presenti tre tag da appendere al portachiavi, comodi e semplici da registrare e affidare a un familiare. È indubbiamente il metodo più indicato per chi ha poca confidenza con la tecnologia e non vuole avere problemi.

Previous Next Fullscreen

Nelle settimane in cui ho testato WeLock PCB41 ho usato il codice lasciando le tre chiavi NFC ai miei familiari, che non hanno riscontrato problemi di sorta. Oltretutto è possibile consultare il registro delle aperture, sapendo sempre quale chiave, o quale codice, ha fatto aprire la porta.

Nella parte interna della serratura è presente un pomello in lega di zinco satinato per aprire la porta quando siete in casa, senza che sia necessario utilizzare alcuna chiave. È possibile impostare il timeout per l’attivazione automatica della chiusura, così da non doversi ricordare di chiudere la porta uscendo. Io ho impostato il timer a 5 secondi, la durata minima, ma è possibile aumentare il tempo fino a un massimo di 10 secondi, così da non correre alcun rischio. Durante questo intervallo infatti è possibile aprire la porta senza dover inserire ancora il codice.

Flessibile e sicura

Ho particolarmente apprezzato la semplicità di installazione, che non richiede particolari competenze né strumenti. È compatibile con la maggior parte delle serrature di casa, a patto che sia possibile rimuovere il cilindro. Ho effettuato diversi test, con codici temporanei forniti agli amici che venivano a trovarmi, ma anche per verificare l’effettiva bontà della soluzione e del tracciamento delle aperture.

Non sono riuscito a scaricare completamente le batterie per cui ho provato a installare delle batterie esaurite per testare lo sblocco via USB. Ho quindi collegato un power bank con un cavetto USB e dopo qualche difficoltà sono riuscito, attraverso l’app, a sbloccare la serratura. Il mio consiglio in questo caso è quello di avere sempre delle batterie e un cacciavite a portata di mano, per ripristinare immediatamente le funzionalità senza troppe complicazioni.

Decisamente utile la funzione anti-peep, attiva di default e non disattivabile, che vi permette di inserire un qualsiasi numero di cifre casuali prima e dopo il codice reale, così da depistare eventuali furbetti che potrebbero spiare il vostro codice. Vi basterà aggiungere 3-4 cifre prima e dopo il codice reale, magari cambiando ogni volta il numero e la sequenza, per rendere impossibile l’identificazione del codice di accesso, anche con tecniche degne di un film di spionaggio.

In conclusione

Siamo arrivati al momento delle conclusioni relative alla serratura intelligente WeLock PCB41, un prodotto sicuramente molto interessante. Semplice da installare e da configurare, anche se richiede un minimo di competenze tecniche, facile da utilizzare anche da persone poco esperte e con una varietà di modalità di sblocco comode per tutti i gusti.

Potete acquistare WeLock PCB41 sullo store ufficiale all’ottimo prezzo di 116 euro utilizzando il nostro codice esclusivo CNHD30, che vi permette di risparmiare il 30% rispetto al prezzo normale. La spedizione è gratuita dai magazzini europei e potete pagare con PayPal per la massima tranquillità e sicurezza.