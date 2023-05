Recensione Proscenic T31 – Se fino a qualche anno fa le friggitrici ad aria erano un oggetto del mistero, relegato nelle case di pochissime persone, ora stanno prendendo decisamente piede e in molti casi hanno soppiantato i forni a microonde. Proscenic è uno dei brand più attivi in questo senso e ha una linea di prodotti decisamente interessante.

Anche se è sul mercato da qualche tempo, Proscenic T31 è tuttora una delle migliori friggitrici ad aria presenti sul mercato e oggi ve ne parlo in maniera più approfondita, dopo averla utilizzata in casa per un paio di mesi.

Scheda tecnica e design

A differenza della maggior parte delle friggitrici ad aria, che hanno un design con cestello estraibile, Proscenic T31 è un modello a fornetto, con sportello frontale che permette di accedere al suo interno. La capacità di ben 15 litri permette di gestire le necessità di tutta la famiglia con diverse opzioni.

È possibile utilizzare due ripiani per cuocere le pietanze, appoggiandole direttamente sulle griglie o utilizzando dei contenitori. ma è possibile utilizzare anche il cestello rotante, ideale per le patatine fritte, le crocchette di pollo e le fritture in generale, o lo spiedo, per chi vuole una cottura diversa per un pollo intero.

Il vetro presente sullo sportello permette di avere sempre sotto controllo la situazione, per capire, grazie anche alla presenza della luce interna, il livello di cottura del cibo, per evitare che si bruci o sia ancora crudo. Sul fondo della friggitrice è possibile posizionare un vassoio che raccoglie eventuali grassi o residui di cottura, per semplificare la pulizia che risulta comunque decisamente agevole. È infatti possibile rimuovere molto facilmente i supporti per i ripiani, al fine di pulire lo sporco (sempre con un panno umido e riducendo al minimo le sostanze detergenti).

La dotazione di serie include, oltre al vassoio e ai due ripiani, un cestello rotante da inserire nei supporti laterali, una forchetta per cucinare un pollo intero e 8 spiedini con appositi supporti. Una vasta gamma di accessori quindi, per cucinare pietanze di ogni tipo, in maniera naturale e rapida.

Il motore da 1700 watt, unito a un sistema di circolazione interna a 360 gradi, permette di cucinare il cibo mantenendolo morbido all’interno e croccante all’esterno. Sulla parte frontale è presente la manopola per regolare il timer e la temperatura, oltre a una serie di pulsanti a sfioramento per attivare le varie modalità di cottura, attivare la rotazione del cestello o degli spiedi, e accendere/spegnere la luce interna.

Funzioni smart

Prima di parlarvi di come cucina Proscenic T31, voglio però parlarvi delle funzioni intelligenti, accessibili tramite la companion app che può essere scaricata su dispositivi Android o iOS. Una volta installata e configurata la connessione della friggitrice al WiFi di casa (rigorosamente a 2,4 GHz) potrete controllare il funzionamento della friggitrice anche da remoto.

Questo si rivela molto utile se volete trovare la friggitrice già preriscaldata quando rientrate a casa: basta impostare temperatura e tempo di riscaldamento tramite l’app e quando entrerete in casa troverete tutto pronto per la cottura. L’app include anche un ricco ricettario, completamente in italiano, con le istruzioni per la preparazione dei cibi, le temperature da impostare e i tempi di riscaldamento e cottura, un plus interessante per provare nuove ricette.

Tramite l’app è possibile collegare la friggitrice a Google Home e Amazon Alexa, per gestirla attraverso i comandi vocali, ma a mio avviso l’app risulta ancora il metodo più semplice. Tutti i comandi sono comunque utilizzabili anche con pulsanti e manopola, risultando ideale quindi anche per chi è meno avvezzo alla tecnologia o non vuole dipendere dallo smartphone.

Come cucina Proscenic T31

Quando si parla di friggitrice si è portati a pensare a pollo e patatine, ma la quantità di pietanze che possono essere preparate con Proscenic T31 è davvero ampia e virtualmente senza limiti. In questi mesi di utilizzo ho preparato davvero di tutto, partendo ovviamente dalle cose più semplici e alzando man mano il tiro.

Per le patatine fritte, ad esempio, ho utilizzato il cestello, spruzzando dell’olio sulle patate prima della cottura e inserendo il vassoio inferiore per raccogliere l’olio di scarto. Sono stati necessari alcuni tentativi, perché non sempre i tempi indicati dall’app o dalla friggitrice coincidevano con quelli riportati sulla confezione delle patatine, ma ho trovato il bandolo della matassa e in pochi giorni ho imparato a sfornare delle ottime patatine, croccanti al punto giusto ma comunque morbide al loro interno.

Più semplice, almeno per me, la preparazione delle classiche patate al forno o delle crocchette, così come cotolette, hamburger e pollo impanato, con risultati davvero strepitosi. La cottura ad aria permette di avere cibi croccanti al punto giusto senza che però risultino eccessivamente asciutti all’interno, con un gusto molto simile a quello delle pietanze fritte, ma decisamente più salutare.

Col passare delle settimane ho sperimentato diversi piatti, scoprendo che Proscenic T31 va benissimo anche per riscaldare pietanze già cotte, magari prese in rosticceria o avanzate dal giorno prima. Il tutto senza rovinare il gusto o renderle troppo secche come succede a volte con un forno a microonde.

Ho voluto provare a seguire alcune delle ricette proposte, molte delle quali semplici da realizzare e decisamente deliziose da gustare, tutte pronte in pochi minuti. Una soluzione ottima quindi anche per chi ha poco tempo da dedicare al pranzo ma non vuole rinunciare a qualche gustoso manicaretto. Il ricettario presente nell’app è suddiviso per tipo di piatto ma nel tempo si adatta alle vostre preferenze, suggerendovi sempre qualcosa di nuovo e saporito.

Ho apprezzato anche la funzione che permette di tenere in caldo il cibo senza proseguire nella cottura, ottimo se siete troppo in anticipo, o se capita qualche imprevisto e volete evitare di trovare tutto freddo.

Se vi piace sperimentare e trovate delle nuove ricette, potete sempre aggiungerle manualmente, così da non dimenticare le varie impostazioni e poter ricreare gli stessi piatti anche in futuro. Va detto che alcune traduzioni sono rivedibili (pescare al posto di pesce solo per fare un esempio) ma nel complesso tutto è molto chiaro e comprensibile.

Il problema dei forni, una volta finita la cottura, è di solito quello della pulizia ma questa Proscenic T31 è ottima anche da questo punto di vista. Il vassoio in basso raccoglie tutto quello che può colare, dall’olio ai residui di impanatura, le due griglie laterali che sostengono i ripiani possono essere rimosse svitando, a mano, due viti che le tengono in posizione.

Io ho usato un panno umido, senza sgrassatori o detersivi, utilizzando prevalentemente acqua calda e limone per l’interno, stando attento a non rovinare ventola e resistenza. I vassoi e tutti gli accessori possono tranquillamente essere lavati in lavastoviglie o a mano, senza temere che si possano danneggiare. Per l’esterno mi sono limitato a un panno umido, per rimuovere la polvere ed eventuali tracce di sporco.

In conclusione

Una soluzione davvero ottima questa Proscenic T31, sia per chi ama cucinare e sperimentare nuovi piatti, sia per chi ha poco tempo. Il grande vantaggio è quello di offrire un metodo di cottura più salutare, riducendo drasticamente l’utilizzo di olio, senza che per questo ne debba risentire il gusto. Potete acquistare Proscenic T31 su Amazon a 199 euro anche se al momento è in promozione a 169,99 euro utilizzando il coupon presente nella pagina.