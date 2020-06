Recensione Proscenic M6 Pro – Nell’ampio panorama dei produttori di aspirapolvere robot troviamo anche Proscenic, che da pochi giorni ha lanciato sul mercato il suo nuovo gioiello. Si chiama Proscenic M6 Pro e abbiamo avuto la possibilità di testarlo in anteprima per alcune settimane al fine di scoprirne le potenzialità. Scoprite tutto nella nostra recensione.

Design & Materiali

Dal punto di vista del design non ci sono particolarità, Proscenic M6 Pro ha la classica forma circolare, con torretta laser nella parte posteriore rispetto al senso di marcia. L’intero aspirapolvere è realizzato in plastica, con la parte superiore che si solleva per accedere al cassetto raccogli polvere, che può essere sostituito con il secondo cassetto, che unisce un serbatoio per lo sporco e uno per l’acqua.

Nella parte frontale troviamo una singola spazzola rotante per raccogliere lo sporco e convogliarlo verso la spazzola centrale che si occupa di aspirare lo sporco e mandarlo nel raccoglitore. La spazzola centrale può essere facilmente rimossa allentando due clip di plastica, per rimuovere peli o capelli che hanno la tendenza a fermarsi spesso.

Il cassetto raccogli polvere e quello “ibrido” dispongono di un filtro che può essere risciacquato in acqua per eliminare tutte le particelle imprigionate. Lo stesso serbatoio può essere lavato sotto al rubinetto per rimuovere eventuali residui. Attenzione a non immergere il cassetto che contiene polvere e acqua, visto che potrebbero danneggiarsi i circuiti interni.

Nella parte frontale trova posto il classico bumper per fermare l’aspirapolvere in caso di contatto con ostacoli. I contatti di ricarica sono nella parte posteriore, in corrispondenza della torretta laser, un vantaggio rispetto ai modelli con i contatti nella parte inferiore che rischiano di sporcarsi e ossidarsi.

Funzionalità e Software

Proscenic M6 Pro è un aspirapolvere 2 in 1, come conferma la presenza del serbatoio dell’acqua. Installando l’apposito accessorio nella parte posteriore è possibile utilizzare la funzione di lavaggio, anche se in realtà è utile soprattutto per raccogliere una maggiore quantità di sporco.

Nei nostri test si è comportato molto bene, grazie al doppio panno che è riuscito anche a rimuovere alcune macchie secche. La pulizia ne beneficia in maniera sensibile ed è sufficiente lavare il panno con un po’ di detersivo per riportarlo in condizioni perfette.

Nella confezione di vendita, che include anche filtri e panni di ricambio, è presente anche un telecomando per utilizzare il robot anche senza lo smartphone. Installando però l’applicazione Proscenic Home è possibile sfruttare tutte le potenzialità.

Dopo la prima pulizia il software è in grado di creare una mappa dettagliata della casa, con una suddivisione delle stanze molto buona rispetto ad altri prodotti. È possibile creare delle barriere virtuali, pulire solamente i bordi, aree specifiche della casa, utilizzare una doppia pulizia nel caso di sporco ostinato e programmare le pulizie settimanali.

Quest’ultima opzione è molto comoda se siete fuori casa tutto il giorno. Potete infatti programmare le pulizie di una intera settimana, scegliendo la mappa da utilizzare, la modalità di pulizia e l’orario di inizio delle operazioni, per tornare a casa e trovare la casa perfettamente pulita.

È possibile, sia in modalità programmazione sia in modalità normale, selezionare le stanze da pulire, scegliendole direttamente dalla mappa. È una funzione molto comoda se siete in casa e non volete che vengano puliti determinati ambienti, magari perché state lavorando o perché i bambini stanno facendo i compiti.

Prestazioni e Autonomia

La qualità della pulizia è molto buona, anche se il robot risulta leggermente più lento di altri modelli che abbiamo testato nelle stesse condizioni. Proscenic M6 Pro è molto diligente, passa con cura, senza correre troppo e assicura una pulizia impeccabile del pavimento. È possibile regolare l’intensità di aspirazione su diversi livelli, con la rumorosità che si mantiene sempre entro livelli accettabili, anche se leggermente sopra la media.

La prima pulizia è stata completata in tempi decisamente lunghi, tanto che la batteria è scesa al 30% dal 100%. Successivamente però le cose sono migliorate leggermente, anche se per pulire un ambiente da circa 75-80 metri quadri sono necessari circa 85 minuti. Non è il più veloce sul mercato, visto che altri modelli testati nello stesso ambiente impiegano anche 25 minuti in meno.

Va detto che l’algoritmo può essere migliorato, ma essendo il prodotto nuovissimo è probabile che con i prossimi aggiornamenti le cose cambino. Va detto però, e questa è una funzione che abbiamo visto solo su Roborock S5 Max, che il senso di pulizia viene adattato per ogni stanza. Non vedrete quindi Proscenic M6 Pro muoversi in maniera comica in un corridoio lungo e stretto con continui cambi di direzione sul lato corto.

Le stanze lunghe vengono pulite sempre nel senso della lunghezza, per ottimizzare i movimenti e contenere i consumi. In ogni caso il robot è in grado, qualora la batteria scendesse sotto il 20%, di tornare alla base di ricarica e riprendere da dove si era interrotto, senza sbagliare una sola volta.

L’autonomia è comunque sufficiente per pulire ambienti di 100 metri quadri, a meno che non abbiano forme particolari, il che può portare a lunghi viaggi di trasferimento. Manca infatti, come in quasi tutti i modelli in commercio, la possibilità di stabilire un ordine di pulizia, che potrebbe consentire di ridurre i tempi e i consumi. Nel complesso comunque i risultati sono di ottimo livello e se siete fuori casa tutto il giorno le tempistiche di pulizia non saranno mai un problema.

In conclusione

Proscenic M6 Pro è quindi un ottimo prodotto, al netto dei piccoli difetti che vi abbiamo segnalato per correttezza. È decisamente superiore a buona parte dei modelli che si trovano in questa fascia di prezzo e vi cambierà sicuramente la vita in modo positivo.

Potete acquistare Proscenic M6 Pro sul sito ufficiale del produttore, che ringraziamo per avervi fornito il sample utilizzato nei nostri test, al prezzo di 343,89 euro utilizzando il codice esclusivo TAM6PRO, valido fino al 30 giugno 2021.