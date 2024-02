Le friggitrici ad aria sono ormai l’ultima frontiera della cucina “salutistica”, visto che permettono di ottenere risultati simili a quelli della frittura tradizionale ma con una quantità di grassi decisamente inferiore. Ci sono però dei prodotti in commercio che non si limitano a offrire la frittura ad aria, aggiungendo piuttosto delle funzioni di cottura rapida molto comode per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina ma che non disdegna un buon piatto.

Ninja Speedi fa parte della categoria dei rapid cooker, con funzioni di friggitrice ad aria, che la pongono come soluzione perfetta per chi vuole uno strumento in grado di realizzare velocemente e semplicemente piatti gustosi, salutari e con una facilità di utilizzo che ne permette l’uso anche a chi è totalmente a digiuno di cucina.

L’abbiamo provata per un paio di mesi, mettendola alla prova con diverse pietanze, con ricette semplici e veloci ma anche con ricette più complesse, al fine di valutarla a fondo e raccontarvi, nella nostra recensione completa, come si comporta nell’uso di tutti i giorni.

Multifunzione

Chiamare semplicemente “friggitrice ad aria” questo Ninja Speedi sarebbe decisamente riduttivo, visto che in realtà siamo di fronte a un vero e proprio sistema di cottura, in grado di utilizzare anche la cottura a vapore per rendere più morbide le pietanze. Quando la funzione viene combinata con la frittura ad aria il risultato è semplicemente strepitoso, ma ve ne parleremo meglio tra poco.

Sono ben 10 le modalità a disposizione dell’utente per preparare piatti gustosi e veloci. Oltre alla classica frittura ad aria troviamo infatti la cottura alla griglia, la cottura al forno (ottima per gli arrosti), l’essiccazione, la cottura saltata, la cottura a bassa temperatura, la cottura veloce, la frittura ad aria con vapore, la cottura al forno con vapore e la cottura a vapore.

Nella parte frontale del coperchio è presente una leva che permette di passare dalla modalità rapid cooker a quella di friggitrice ad aria. Il manuale è molto completo ed esaustivo a questo proposito, rendendo chiara e semplice la funzione di ogni modalità di cottura. Per ognuna delle modalità è infatti spiegata la posizione della leva, i tasti da premere per selezionarla e le temperature consigliate per ottenere i migliori risultati.

Controlli semplici

Il pannello frontale integra i controlli necessari al funzionamento del dispositivo. Oltre alla leva per passare dal rapid cooker alla friggitrice ad aria, sono presenti un piccolo display a cristalli liquidi, un tasto di accensione, uno di avvio/spegnimento e quattro pulsanti per regolare timer e temperatura.

Al di sotto del display sono presenti alcune spie luminose in corrispondenza della modalità selezionata con due tasti per passare rapidamente da una all’altra. Allo scadere del timer suona un cicalino che ci permette di capire che la cottura è pronta. Lo schermo viene inoltre utilizzato per visualizzare eventuali problemi, come il coperchio non chiuso correttamente o l’assenza della casseruola per la cottura.

Nella parte superiore del coperchio è presente una griglia circolare dalla quale esce una discreta quantità di vapore, soprattutto utilizzando la funzione di frittura ad aria con vapore. Per questo è consigliabile assicurarsi che lo spazio attorno e sopra alla friggitrice sia libero: niente posizionamento all’interno di mobili o sotto ai pensili, per evitare di doverli pulire dal vapore e da eventuali residui di grasso.

Semplice da pulire

La pulizia è decisamente semplice, il solo punto delicato è la ventola posta sul coperchio. Basta comunque un panno umido (meglio evitare detersivi per non ritrovarseli in seguito nei cibi) per rimuovere i pochi residui che si formano, anche utilizzando la frittura ad aria. Abbiamo provato con patatine fritte e la parte superiore è risultata completamente pulita, senza schizzi di olio e senza alcun tipo di sporco.

Previous Next Fullscreen

La casseruola dedicata alla cottura si estrae con estrema facilità e si può lavare senza alcun problema, per rimuovere i residui accumulati. Leggermente più attenzione è necessaria per il vassoio Cook & Crisp, ma anche in questo caso basta metterlo in ammollo in acqua calda per averlo perfettamente pulito senza particolari sforzi.

Come cucina

Abbiamo dunque visto come Ninja Speedi sia davvero facile da utilizzare e da pulire ma la questione più importante è: come cucina. Anche i meno esperti possono realizzare in pochi minuti dei piatti ottimi, grazie anche al ricettario fornito in dotazione e alla possibilità di consultare, anche su smartphone, il sito ufficiale che offre una serie di suggerimenti partendo da una serie di alimenti che volete inserire nella vostra ricetta.

Il primo banco di prova è stato quello delle classiche patatine fritte: ne abbiamo provate di diversi formati e marche e il risultato è stato strepitoso in ogni caso. In meno di 15 minuti il sistema di cottura ci ha permesso di sfornare patatine croccanti con l’interno morbido, cotte a puntino senza che fosse necessario aggiungere olio, senza che fosse necessario alcun tipo di preriscaldamento come accade per alte friggitrici ad aria. Ricordate solo di ridurre il tempo di frittura dalla seconda “infornata”, visto che la friggitrice sarà già abbondantemente calda.

Il passo successivo è stata la carne, e il metodo che abbiamo trovato maggiormente soddisfacente è stato quello della frittura ad aria con vapore. Abbiamo provato costicine, petti e cosce di pollo ma anche braciole di maiale e spezzatino di manzo. Con questa modalità si ottiene una pietanza morbida e succosa all’interno con una deliziosa crosta all’esterno, semplicemente aggiungendo un po’ d’acqua (la quantità esatta è riportata nel libro delle ricette) sul fondo della casseruola. Ottimi risultati anche per il pesce, sia con la frittura ad aria con vapore sia con la semplice cottura a vapore.

E se volete un contorno da abbinare al vostro secondo, vi basterà metterlo sul fondo della casseruola, visto che la carne va sempre posizionata sulla griglia superiore. In questo modo avrete il piatto pronto in pochi minuti e tutto insieme, senza dover affrontare due cotture separate col rischio di mangiare cibo freddo o tiepido.

Seguendo le istruzioni del ricettario abbiamo preparato anche un ottimo risotto allo zafferano, un piatto unico con riso e carne ma anche una deliziosa torta al cioccolato e qualche altro dolce. In tutti i casi la cottura è stata semplice e i risultati sono stati decisamente apprezzati, tanto che Ninja Speedi ha preso il posto del nostro forno a microonde, rischiando di mandare in “pensione” anche il forno tradizionale, che si salva solo perché riesce a cucinare pizza e torte più grandi.

In conclusione

In passato abbiamo provato diverse friggitrici ad aria, con o senza cestello, ma questa Ninja Speedi ci ha decisamente impressionato. Semplice da utilizzare, completa perché permette di combinare diverse tecniche di cottura e in grado di preparare piatti decisamente elaborati in pochi minuti, con risultati impeccabili e senza sporcare la cucina.

Il prezzo potrebbe sembrare alto, soprattutto rispetto alle friggitrici più economiche. Cosata infatti 249,99 euro sul sito ufficiale ma su Amazon la potete trovare anche a prezzi leggermente inferiori, ma la grande varietà di metodi di cottura proposti uniti alla semplicità di utilizzo e manutenzione ne fanno indubbiamente un best buy, perfetto se amate la buona cucina ma non avete troppo tempo da dedicare alla preparazione dei piatti.