Stiamo usando da alcune settimane Laifen Wave, uno spazzolino elettrico particolare che si distingue principalmente per il design, molto minimale, accattivante e che ricorda un po’ Apple. Oltre all’estetica c’è anche della sostanza: spicca il motore capace di far oscillare le testine di un’angolazione massima di 60° (il che è una rarità) e di farle vibrare fino a 66.000 volte al minuto. Ma seguiteci che ve ne parliamo meglio e in maniera dettagliata qui sotto.

Design e caratteristiche di Laifen Wave

A chi ha comprato o solo spacchettato qualche prodotto dell’azienda di Cupertino, Apple viene in mente subito, già prendendo in mano la confezione di Laifen Wave, compatta, solida, fatta bene e accattivante in quanto realizzata con materiali solidi cuciti addosso allo spazzolino e agli accessori inclusi. L’imballaggio è ecosostenibile, con materiali biodegradabili al posto della plastica, sottolinea Laifen, azienda cinese relativamente giovane (nata nel 2019) e produttrice anche di asciugacapelli (di recente abbiamo provato questi due).

Lo spazzolino è disponibile sia in ABS (plastica) che in alluminio, versione che abbiamo in prova (anche in argento specchiato) e che esteticamente risulta molto accattivante, anche per via della finitura opaca che, anche al tatto, ricorda un po’ i vecchi iPod di Apple, per rimanere in tema. Il rovescio della medaglia lo si nota impugnandolo, perché la presa è poco salda non essendoci scalini, elementi in rilievo o altre soluzioni che lo rendano meno scivoloso.

Ci sono poi tre LED posizionati orizzontalmente in linea nella parte superiore (indicano le modalità attive), un altro a forma di aeroplano (un indicatore della modalità di viaggio, per evitare le accensioni involontarie durante il trasporto) e uno in basso a mo’ di batteria (indica la carica residua). Particolare il sistema di ricarica magnetico che ricorda quello dei MacBook di Apple, tanto per cambiare, con addirittura un cavo in tessuto per ridurre gli aggrovigliamenti. Nella parte opposta, sopra, c’è invece la punta di fissaggio delle testine, un elemento metallico mobile che risulta molto solido. (serve infatti un po’ di forza sia per infilare che per sfilare le testine, ma non abbiamo mai avuto problemi in merito).

Oltre allo spazzolino, dentro la confezione ci sono tre testine con setole di diverso tipo: quella con le più morbide si chiama Gum Care ed è consigliata per le prime volte che si utilizza Laifen Wave; Super-Clean è invece quella intermedia, le cui setole risultano un po’ meno delicate sulle gengive ma più efficaci per la pulizia; Ultra-Whitening è invece quella con le setole più rigide, consigliata dal produttore per una pulizia più profonda.

Non c’è altro, a parte il caricabatterie e un piccolo manuale cartaceo; peccato manchino una base in cui riporlo (e anche ricaricarlo) e una custodia da viaggio, che può comunque essere acquistata separatamente sullo store ufficiale (qui il link per l’acquisto)

Caratteristiche chiave dello spazzolino Laifen Wave movimenti: oscillazioni fino a 60° e 66.000 vibrazioni al minuto

certificazione di impermeabilità: IPX7

tre testine incluse: Gum Care, Super-Clean e Ultra-Whitening

modalità di viaggio: disabilita l’attivazione automatica involontaria

rumorosità: fino a 55 dB

autonomia: fino a 30 giorni utilizzandolo due volte al giorno per due minuti ogni volta

tempo di ricarica: 2 ore e mezza per una ricarica completa

dimensioni: 31,6 x 28,2 x 142,7 mm

peso: tra 135 grammi il modello in plastica ABS, 163 grammi il modello in alluminio, in entrambi i casi senza testina

Lo spazzolino Laifen Wave in una colorazione differente: argento specchiato

Come funziona e come pulisce Laifen Wave

Oltre al design, l’altro punto che avevamo subito menzionato riguardava il motore, che è sostanzialmente l’altra caratteristica chiave di questo spazzolino. Spicca sia per la sua potenza, che per la capacità di far oscillare e vibrare contemporaneamente le testine, rispettivamente di un massimo di 60° e fino a 66.000 volte al minuto, come anticipato. Di primo acchito potrebbero sembrare numeri eccessivi, come lo sono anche i movimenti nel concreto quando si imposta tutto al massimo; ma il fatto che ciò non comprometta la stabilità né i movimenti della testina è indice di un’ottima ingegnerizzazione del prodotto.

Si può regolare tutto dall’app Leifen, che è curata e semplice da utilizzare. Permette di accendere e spegnere lo spazzolino, di attivare e disattivare la modalità di viaggio, di scegliere la durata della pulizia preferita (2 minuti di serie, ma è possibile impostare fra uno e cinque minuti a intervalli di 30 secondi), di impostare dei promemoria che ricordano ogni 30 secondi di cambiare area di pulizia (lo indica una breve interruzione dei movimenti) e la modalità alta frequenza, un quarto livello di potenza, personalizzabile come gli altri per ampiezza del movimento, velocità di oscillazione e frequenza di vibrazione (20 livelli diversi con la modalità Alta Frequenza, 10 nelle altre tre modalità).

Dal menu impostazioni dell’app, accessibile toccando l’icona dell’ingranaggio, si può aggiornare il firmware dello spazzolino, avviare la calibrazione della spazzola, ripristinare le impostazioni di fabbrica oppure spegnerlo forzatamente, in caso di problemi. Purtroppo manca un indicatore dell’autonomia con la percentuale della carica residua, ma è un extra che, volendo, Laifen potrebbe introdurre anche in seguito con un semplice aggiornamento dell’applicazione.

App a parte, Laifen Wave funziona e pulisce molto bene. Difficile quantificare, confermare o smentire ciò che dichiara il produttore, ma in queste settimane di prova possiamo confermarne l’efficacia, davvero notevole grazie al sistema che fa vibrare e oscillare contemporaneamente la testina. Si accende automaticamente appena preso in mano (grazie al sensore di movimento disattivabile con la modalità di viaggio attiva), pronto per essere attivato, è molto semplice da pulire ed è anche abbastanza silenzioso.

Sono di qualità anche le testine di Laifen Wave, che durante queste settimane di prova non hanno perso setole né mostrato eccessivi segni di usura, testine che essendo di plastica rigida e potendo oscillare e vibrare molto velocemente potrebbero tuttavia scheggiare i denti, ragion per cui è bene prestare attenzione, soprattutto le prime volte che lo si utilizza. Nessun problema per quanto riguarda la resistenza all’acqua (è certificato IPX7).

Non ci ha convinto molto l’unico pulsante dello spazzolino, quello per attivarlo, cambiare modalità o attivare la modalità di viaggio, pulsante che, come il Force Touch e 3D Touch usato da Apple per i trackpad dei MacBook e per i vecchi iPhone, funziona tramite un sensore di pressione. Niente clic fisici quindi, sostituiti da un feedback aptico che simula la pressione di un pulsante o tasto fisico, che a nostro avviso sarebbero stati più funzionali per uno spazzolino, seppur meno accattivanti dal punto di vista estetico. Quando ci si lava i denti, pur non essendo particolarmente reattivo (il che potrebbe essere sia un pregio che un difetto a seconda dei casi), può infatti capitare di toccarlo per sbaglio e di riattivare il motore o di cambiare modalità involontariamente.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, abbiamo notato che la batteria di Laifen Wave dura non più di 20 giorni usandolo a livelli di potenza medi 2/3 volte al giorno tutti i giorni, e si ricarica velocemente (servono circa due ore e mezza per una ricarica completa). Sono degli ottimi numeri; peccato solo per la lunghezza ridotta del cavo di ricarica e per il posizionamento della porta di ricarica magnetica alla MacBook, posta sotto lo spazzolino e che obbliga ad appoggiarlo su un piano (non essendo prevista nemmeno una base di ricarica).

A sinistra lo spazzolino Laifen Wave con il suo cavo di ricarica, a destra quello di Apple accanto a un MacBook Pro 16″ M1 Pro

Considerazioni finali su Laifen Wave e dove comprarlo

Laifen Wave è un ottimo spazzolino elettrico, che spicca soprattutto per il design curato e che si fa apprezzare perché efficace nella pulizia, personalizzabile e con una ottima autonomia. Peccato per il pulsante con sensore di pressione, un po’ scomodo e non molto funzionale, per l’assenza di un sensore di pressione, di una base/supporto per una ricarica più agevole e di un’impugnatura che lo renda meno scivoloso.

Non è economico: 99,99 euro la versione in alluminio e 89,99 euro il modello in ABS (su Amazon costa 79,99 euro), a cui bisogna poi aggiungere i costi delle testine di ricambio (14,99 euro il pacchetto da tre e 24,99 euro il pacchetto da 6) una volta usurate le tre incluse in confezione. Comunque, chi è alla ricerca di un valido aiuto per l’igiene orale, magari anche esteticamente accattivante, farebbe bene a tenerlo in considerazione.

Pro: bel design e materiali di pregio



dimensioni contenute



funziona e pulisce bene



tante opzioni di personalizzazione dei movimenti



ottima autonomia Contro: è scivoloso



manca un sensore di pressione



pulsante poco funzionale