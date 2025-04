Pur essendo una compagnia relativamente giovane (è stata fondata nel 2016), Oclean ha già saputo ritagliarsi una ottima fetta nel mercato degli accessori per l’igiene dentale, in particolare in quello degli spazzolini ultrasonici. Se avete già letto qualcosa sulle nostre pagine, come ad esempio la recensione di Oclean X Ultra S o la recente recensione di Oclean X Pro, saprete che parliamo di prodotti di alta qualità, con funzioni evolute pensate per aiutare l’utente a migliorare la qualità della pulizia dei denti attraverso numerose soluzioni intelligenti.

L’ultimo arrivato, in commercio proprio da oggi, si chiama Oclean X Ultra 20 e porta diverse novità e miglioramenti rispetto al modello precedente. Dopo averlo provato per alcune settimane, è giunto il momento di scoprire le sue caratteristiche, funzioni e il nostro giudizio nella recensione completa.

Intelligente al punto giusto

Dopo aver provato Oclean X Ultra S lo scorso anno, pensavamo che fosse difficile realizzare un prodotto valido e in grado di sostituirlo senza rimpianti. Ancora una volta invece Oclean ha saputo stupirci, con un prodotto capace di portare le giuste evoluzioni, sia nascoste che visibili, per garantire una esperienza d’uso ancora più piacevole ma soprattutto per una qualità della pulizia impareggiabile.

La prima grande novità è interna, con il motore Maglev 4.0 a levitazione magnetica in grado di generare 84.000 movimenti al minuto, mantenendo comunque una rumorosità più che accettabile, inferiore ai 45 decibel. Riprendendo una soluzione già consolidata, la potenza erogata rimane costante anche quando la batteria si scarica, perfino quando è sotto al 10% non noterete alcuna variazione, a differenza di soluzioni più economiche che con il calare della carica residua perdono di efficacia.

Migliorata la modalità di pulizia che in italiano è chiamata “Pulizia illimitata” che può ora contare su una oscillazione più ampia che raggiunge i 40 gradi. In questo modo i movimenti della testina permettono di raggiungere con maggiore facilità anche le zone più difficili della bocca, ma soprattutto effettuano una azione spazzolante ancora migliore. Sembrava impossibile eppure già dalla prima pulizia abbiamo notato una sensazione di pulito maggiore rispetto a X Ultra S, lo spazzolino di riferimento precedente.

Torna la tecnologia a conduzione ossea per comunicare con l’utente, ricordando quando è il momento di cambiare zona, quando la pressione è troppo elevata e rischia di danneggiare lo smalto (in questo caso viene visualizzata anche una luce rossa sul fondo dello spazzolino), e quando lo spazzolamento avviene troppo velocemente.

Al termine della pulizia basta dare uno sguardo al piccolo schermo a colori presente sull’impugnatura di Oclean X Ultra 20 per capire il risultato della pulizia, e qui subentra un’altra novità. Invece delle due zone in cui venivano divise finora le due arcate dentali, ora abbiamo tre zone, con gli incisivi e le due aree di molari e premolari, così da capire com una maggiore precisione la zona in cui è necessario intervenire. È sempre possibile utilizzare il timer da 30 secondi così da ricevere un avviso vocale (in italiano come tutti gli altri) che ricorda di cambiare area da pulire, per dedicare il giusto tempo a ogni zona della bocca.

Anche se lo spazzolino più essere utilizzato in modalità stand-alone, senza quindi essere collegato a uno smartphone, l’utilizzo della companion app Oclean Care+ è indispensabile per sfruttare al meglio tutte le opportunità fornite. La connessione con lo spazzolino avviene attraverso il Bluetooth, ma non è necessario avere sempre il telefono (Android o iOS) a portata di mano. I dati infatti possono essere trasferiti con una certa regolarità per avere una statistica delle pulizie, una visione complessiva della qualità e per sapere quando è giunto il momento di sostituire la testina.

In questo modo potrete osservare i trend del punteggio assegnato, le aree lasciate scoperte, un grafico della pressione sui denti per capire se è lineare o disordinato, insieme a numerosi altri dettagli che permettono di regolare il nostri stile di pulizia e arrivare a risultati ottimali, che per Oclean significano un punteggio superiore a 90.

Le funzioni più interessanti però sono quelle che permettono di personalizzare il funzionamento dello spazzolino, a partire dall’accensione automatica impugnando lo spazzolino alla modalità adattiva che imposta il programma migliore per il mattino o per la sera, passando per l’attivazione dei promemoria vocali, fino ad arrivare al Metodo Scientifico per spazzolare. Si tratta di una modalità che permette di ricevere importanti suggerimenti durante la pulizia, per migliorare la tecnica e ottenere punteggi elevati, con l’assistente vocale che vi guida nelle varie operazioni.

E potete impostare anche la Modalità Esclusiva, che però va a sostituire lo spazzolamento scientifico, e in questo caso l’applicazione è indispensabile per impostare la modalità preferita. Potete scegliere tra ben 14 programmi predefiniti, ideali per varie situazioni, o potete creare un programma completamente personalizzato, per insistere in certe aree della bocca o per essere più delicati in altre. è possibile scegliere la durata di ogni fase, la tipologia di pulizia da effettuare e l’intensità della vibrazione, così da creare un’esperienza di pulizia davvero personalizzata.

In totale sullo spazzolino sono presenti sei modalità di pulizia: Pulizia illimitata, Alba rilassante, Tramonto Clearout, Cura delle gengive, Sbiancamento e Modalità esclusiva (o Metodo scientifico). Una scelta decisamente ampia per intervenite sempre nel modo corretto e ottenere la miglior igiene orale possibile.

Autonomia, ricarica e kit da viaggio

Le due varianti in cui è disponibile Oclean X Ultra 20 differiscono sostanzialmente per la dotazione. Il modello base include nella confezione di vendita lo spazzolino, due testine e la basetta di ricarica wireless mentre la versione completa può contare sullo spazzolino, tre testine, la base di ricarica e la custodia da viaggio. Quest’ultima funge anche da base di ricarica ed è dotata di un connettore USB-C per caricare la batteria. Al suo interno è possibile alloggiare il corpo dello spazzolino e due testine, una soluzione ideale per risparmiare spazio se viaggiate in coppia e avere comunque la propria testina di pulizia.

I tempi di ricarica sono ridotti, anche se non proprio cortissimi. Se siete abituati a quegli spazzolini elettrici che si ricaricano in 10-12 ore, sarete contenti di sapere che per la ricarica completa della batteria “bastano” poco più di 4 ore. Gli spazzolini che abbiamo provato in precedenza hanno sempre raggiunto i 28-30 giorni, dato basato su due pulizie giornaliere da due minuti ciascuna, circa 20 giorni se utilizzate un programma più accurato da tre minuti.

Stavolta Oclean si è superata, visto che con una ricarica e due pulizie standard al giorno abbiamo raggiunto i 38 giorni, un risultato ottimo considerando che nei primi giorni abbiamo sperimentato parecchio le varie modalità, cambiando l’intensità nelle modalità personalizzate, andando quindi a incidere sui consumi reali. Con tre pulizie al giorno, o con due pulizie da tre minuti, è comunque facile raggiungere le quattro settimane tra una ricarica e un’altra, un’autonomia assolutamente impareggiabile.

Molto curata anche la custodia da viaggio, realizzata in plastica ma con una finitura che la rende molto simile alla pelle. Le due metà, tenute insieme da una cerniera, hanno una leggera attrazione magnetica e un laccio in silicone morbido permette di avere una solida chiusura senza rischiare che la custodia si apra durante il trasporto. Sul fondo è presente il connettore USB-C che va ad alimentare il caricabatterie wireless posizionato all’interno, così da poterlo ricaricare anche quando siete in viaggio con l’alimentatore che usate solitamente per lo smartphone.

Considerazioni finali

Ancora una volta Oclean ha fatto centro, e questo X Ultra 20 è uno dei migliori spazzolini che abbiamo mai provato. Senza stravolgere i modelli precedenti è capace di alzare ulteriormente l’asticella tra gli spazzolini ultrasonici, fornendo un aiuto ancora migliore nella pulizia dei denti. Non è propriamente economico ma a nostro avviso vale fino all’ultimo centesimo speso, soprattutto nella versione più completa che abbiamo provato.

Pro: qualità impeccabile



modalità serale ulteriormente migliorata



un sacco di funzioni intelligenti



grande autonomia Contro: prezzo