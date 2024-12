Chi ha i capelli medio lunghi, per non parlare di molto lunghi, sa quanto tempo ci voglia per asciugarli correttamente, senza lasciare che alle radici resti umidità o che le punte finiscano per seccarsi a causa di temperature troppo elevate. Per questo un asciugacapelli di qualità è indispensabile e il classico prodotto acquistato al centro commerciale senza pensarci troppo non va più bene.

Negli ultimi due mesi abbiamo deciso di mettere alla prova due soluzioni targate Laifen, pre la precisione Laifen Mini, una soluzione perfetta per chi viaggia spesso e vuole avere un asciugacapelli di qualità sempre a portata di mano, e Laifen SE Lite, pensato per rimanere a casa e garantire una asciugatura di livello professionale dopo aver lavato i capelli.

Laifen SE Lite

Una delle cose che maggiormente ci ha colpito di Laifen SE Lite è il suo design, decisamente diverso da quello di un asciugacapelli tradizionale, per intenderci quelli con un grosso motore posizionato nella parte orizzontale, in corrispondenza della bocchetta di uscita dell’aria. Questo significa un dispositivo sbilanciato, pesante e poco pratico da utilizzare, soprattutto se l’asciugatura richiede parecchio tempo.

L’asciugacapelli Laifen invece ha il motore posizionato all’interno dell’impugnatura, per un bilanciamento praticamente perfetto in qualsiasi posizione. Alla base dell’impugnatura trova posto il filtro dell’aria, metallico e protetto da una ulteriore griglia in plastica che può essere rimossa per pulire entrambi gli elementi in maniera semplice ed efficace.

Sull’impugnatura sono presenti i due pulsanti che permettono di regolare il funzionamento di Laifen SE Lite: quello superiore, a cursore, permette di spegnere l’asciugacapelli e di passare dalla velocità alta a quella bassa. Il pulsante inferiore invece consente di selezionare la temperatura, passando da aria fredda ad aria tiepida per finire all’aria calda. Una pressione prolungata di questo pulsante permette di passare alla modalità ciclica, che alterna aria calda e fredda per evitare che i capelli si danneggino. Il pulsante cambia colore in base alla temperatura impostata (blu, arancione, rosso) così da dare immediatamente riscontro della temperatura selezionata.

Il motore brushless raggiunge una velocità di rotazione di ben 100.000 giri al minuto (con una potenza massima di 1400 watt) ed è in grado di generare un flusso d’aria che viaggia a 19 metri al secondo. Per completare il quadro troviamo la tecnologia ionica, che utilizza 150 milioni di ioni negativi al fine di rendere più morbidi i capelli durante l’asciugatura, evitando il fastidioso effetto crespo. Questo perché la tecnologia permette ai capelli di trattenere l’umidità e di rimanere lucidi in maniera sana.

Previous Next Fullscreen

Per evitare che una temperatura troppo elevata possa danneggiare i capelli durante la fase di asciugatura, Laifen ha sviluppato una tecnologia che monitora la temperatura dell’aria 50 volte al secondo ed effettua piccole regolazioni, alternando aria calda e fredda, per lasciare i capelli intatti dal calore estremo.

Molto comodo l’ugello liscio, che si fissa magneticamente all’asciugacapelli e permette di ottenere un flusso più stretto e preciso, che asciuga ancora più velocemente i capelli. Il cavo di alimentazione è lungo oltre 2,5 metri e permette quindi un’ampia libertà di movimento mentre stiamo asciugando i capelli.

Ma come si comporta Laifen SE Lite all’atto pratico? Il confronto con un asciugacapelli tradizionale è imbarazzante, i tempi di asciugatura sono praticamente dimezzati, soprattutto con capelli lunghi, e anche con capelli ricci il risparmio di tempo è considerevole. Chi ha capelli ricci o una permanente dovrà mettere in conto l’acquisto di un diffusore (costa 19,99 euro sul sito ufficiale) per ottenere un effetto ancora migliore, ma il risultato è comunque apprezzabile anche senza.

Il tutto in maniera molto più silenziosa della maggior parte degli asciugacapelli in circolazione, anche alla massima potenza il rumore è decisamente accettabile e consente di parlare con una persona nella stessa stanza senza dover urlare. Noi lo abbiamo trovato davvero perfetto, tanto che il vecchio asciugacapelli è già finito in discarica per lasciare posto a Laifen SE Lite.

Pro: leggero e compatto



tecnologia ionica



asciuga rapidamente i capelli Contro: nessun accessorio

Voto finale: 8.8

Laifen Mini

Dal punto di vista del design Laifen Mini è quasi identico al modello SE Lite, almeno nelle forme, anche se le dimensioni sono decisamente diverse. Misura appena 218 millimetri di lunghezza e l’impugnatura sta perfettamente nella mano di un adulto, lasciando fuori proprio il filtro, posizionato anche in questo caso nella parte bassa dell’impugnatura.

Questo significa anche un peso davvero contenuto, 299 grammi, meno del peso di una lattina, giusto per fare un paragone semplice. Nonostante questo però le prestazioni sono al top, garantite da un motore brushless che ruota a 110.000 giri al minuto (potenza di 1.100 watt) e riesce a generare un flusso d’aria che viaggia a 19 metri al secondo. Per certi versi questo asciugacapelli è anche più performante di Laifen SE Lite, visto che emette 200 milioni di ioni negativi per eliminare l’effetto crespo e monitora la temperatura 100 volte al secondo per evitare che la temperatura troppo elevata possa danneggiare i capelli.

Anche in questo caso il controllo dell’asciugacapelli avviene tramite due pulsanti, uno che regola la velocità dell’aria e uno per il controllo della temperatura su tre livelli. In questo caso a cambiare colore (blu/arancione/rosso) in base alla temperatura impostata non è il pulsante ma un anello luminoso attorno al retro dell’asciugacapelli.

Ci è piaciuta particolarmente la texture dell’intera superficie di Laifen Mini, leggermente granulosa per offrire una presa ancora migliore e per evitare che si graffi o che restino ditate visibili. La griglia in plastica che protegge il filtro metallico, si aggancia magneticamente al fondo del dispositivo.

Previous Next Fullscreen

Nella confezione di vendita è presente anche una custodia, con chiusura magnetica, che risulta comodissima per chi viaggia spesso. Non occupa molto spazio e permette di contenere l’asciugacapelli e l’ugello liscio in dotazione. Non sono previsti altri accessori, se non un supporto magnetico da parete, per avere l’asciugacapelli sempre a portata di mano.

Anche in questo caso le prestazioni sono sorprendenti, in linea con quelle di Laifen SE Lite. Anche con capelli lunghi i tempi di asciugatura sono ridotti, una decina di minuti al massimo e il risultato è decisamente soddisfacente. Il cavo di alimentazione misura 1,6 metri, non il massimo ma comunque sufficienti a utilizzarlo in qualsiasi situazione.

Noi lo abbiamo portato un paio di volte in viaggio e in valigia non si è assolutamente fatto sentire (anche perché nella sua pochette può trovare posto anche uno spazzolino con dentifricio e un deodorante stick), e ovviamente si è dimostrato molto più valido dei classici asciugacapelli di cui sono dotate le stanze di albergo.

Anche in questo caso quindi un prodotto che ci ha convinto completamente, al netto dell’assenza di accessori utili come un diffusore, e il prezzo ci è parso adeguato, anche per via dell’ottima qualità costruttiva e per i materiali utilizzati.

Pro: portatile



borsetta per il trasporto inclusa



ottime prestazioni Contro: nessun accessorio