La tecnologia dei robot aspirapolvere sta migliorando a vista d’occhio, rendendo quasi vana la necessità di un intervento umano durante le varie operazioni. Ecovacs Deebot T10 Plus è infatti in grado autonomamente di pulire la nostra abitazione, evitando gli ostacoli e svuotandosi dello sporco ogni volta che torna alla base.

Oltre alle sue evidenti funzionalità di base, in grado di semplificarci la vita, cerchiamo di vedere insieme quelli che sono gli aspetti che ci convinceranno nell’acquisto all’interno della nostra recensione.

Com’è fatto Deebot T10 Plus?

Se avete visto la nostra recensione di altri prodotti per la smart home di casa Ecovacs non potrete non notare un filo conduttore nelle scelte di design da parte dell’azienda. Rispetto ai modelli precedentemente testati lui ha però due vantaggi importanti per adattarsi al meglio a qualsiasi tipo di abitazione.

Il produttore ha infatti scelto di utilizzare il colore bianco, che in accoppiata al nero di alcuni particolari gli permette di adattarsi al meglio nella nostra abitazione, risultando piacevole alla vista al pari di qualsivoglia complemento di arredo tradizionale. Il materiale utilizzato è ovviamente la plastica che risulta però di ottima fattura non lasciando spazio a imprecisioni estetiche o scricchiolii di nessun tipo.

Come l’azienda ci ha abituato nella parte superiore troviamo la torretta che ospita il lidar che sfrutta tecnologie simili a quelle che ritroviamo sulle moderne macchine a guida autonoma. Lo svantaggio di questo rigonfiamento sopra il robot lo si nota fortunatamente solo in alcuni casi nei quali si rende necessario passare sotto. a mobili particolarmente bassi.

Frontalmente inoltre sono presenti due sensori, deputati al riconoscimento degli oggetti tramite AI e che come vedremo ci fanno sfruttare anche la modalità di sorveglianza della nostra casa. Attraverso l’algoritmo proprietario AIVI 3.0 e ad un processore ad-hoc il riconoscimento degli oggetti sarà notevolmente più veloce. Questo significa che non importa cosa lasceremo a terra, il robot sarà quasi sempre in grado di riconoscerlo.

Completano la dotazione del nostro robot aspirapolvere due spazzole per incanalare lo sporco, un panno in grado di pulire i pavimenti attraverso delle vibrazioni ad alta frequenza e un sistema di svuotamento rapido della polvere, che successivamente finisce all’interno del sacchetto ipo-allergenico nella base di ricarica.

Come pulisce?

Quando parliamo di pulizia con Deebot T10 Plus dobbiamo distinguere tra aspirazione e lavaggio. Iniziamo dal primo punto che come c’era da immaginare è pressoché identico a quanto visto anche su altri robot in commercio. La potenza di aspirazione è infatti di 3000 Pa, quindi in linea con la concorrenza e niente di più.

Rispetto ad altri robot però sono presenti due spazzole rotanti per incanalare lo sporco, una scelta intelligente che riduce la possibilità che alcune particelle non vengano aspirate e permette inoltre di arrivare meglio negli angoli più difficili.

Nei test effettuati il robot è riuscito a raccogliere senza problemi polvere, briciole e piccoli residui di cibo, lasciando anche i tappeti perfettamente puliti già dopo un passaggio.

Per quanto riguarda la pulizia T10 Plus si affida al sistema Pro 3.0 OZMO, caratterizzato da una singola spazzola posta nella parte posteriore del robottino che vibra ad alta frequenza per scrostare anche lo sporco più ostinato. Il panno sarà in grado di oscillare ben 600 volte al minuto e ci da la possibilità di scegliere 3 livelli personalizzati all’interno dell’applicazione.

L’unico svantaggio di un sistema vibrante di questo genere è purtroppo il rumore generato e la necessità di rimuovere il panno sporco per lavarlo in lavatrice dopo ogni utilizzo. Il serbatoio dell’acqua andrà inoltre riempito a mano, ma effettivamente ha una durata di svariate pulizie, almeno in un appartamento di normali dimensioni. Interessante inoltre l’aggiunta all’interno del cassetto con la riserva d’acqua di un profumatore d’ambiente che lascerà un ottimo odore dopo la pulizia.

Funzionalità intelligenti

A fare la differenza in un mercato saturo di soluzioni simili sono le piccole cose e in questo caso le funzionalità intelligenti. Al di là dell’applicazione di cui parleremo tra poco ci sono delle particolarità che rendono senz’altro Deebot T10 Plus diverso dai suoi sfidanti.

In primo luogo troviamo il sistema di svuotamento automatico dello sporco, come vi avevamo già anticipato. Infatti quando il robot rileverà di essere pieno o più semplicemente tornerà alla base per ricaricarsi sposterà tutta la polvere nel sacchetto che potremo comodamente buttare e sostituire.

La seconda cosa riguarda la funzione di comunicazione in tempo reale, o per meglio dire il sistema di sorveglianza. Attraverso l’applicazione potremo infatti mandare il nostro robot in giro per la casa a controllare se sia tutto ok. Potremo inoltre effettuare una chiamata e sfruttare l’altoparlante per parlare al nostro animale domestico o scoraggiare eventuali malintenzionati. La telecamera può anche registrare video alla massima risoluzione di 960P con un FOV di quasi 150 gradi.

Non possiamo inoltre non menzionare Yiko, l’assistente di Ecovacs che ci aiuterà ad impartire istruzioni vocali al nostro robot aspirapolvere, evitando quindi di usare lo smartphone. Ultimo aspetto da non sottovalutare, ma già ampiamente trattato in altre occasioni riguarda l’applicazione.

Non possiamo che apprezzare la precisione nella costruzione delle mappe durante il primo avvio che ci da modo di inviare il nostro robot a pulire in un’area specifica o effettuare una ricostruzione 3D della zona circostante e selezionare con un tap il punto da pulire. Tutte le impostazioni di lavaggio e aspirazione possono essere poi gestite in tempo reale, anche durante l’utilizzo.

Se siete spaventati per l’autonomia state tranquilli, si raggiungono circa le 3h di utilizzo, più che sufficienti per pulire un appartamento. Una volta raggiunto il 15% di batteria residua il nostro T10 Plus tornerà poi autonomamente alla base per la ricarica e ripartirà dal punto dove aveva interrotto la pulizia.

In conclusione

Ecovacs Deebot T10 Plus è potente, elegante e senz’altro intelligente e questo è forse l’aspetto per cui ci sentiamo di giustificare il suo prezzo leggermente più alto della concorrenza. Sul sito del produttore e su Amazon infatti è possibile acquistarlo a 899€ che diventano 799€ se si applica il coupon di sconto attualmente attivo.

Non è sicuramente un oggetto per tutti, ma che tolto un investimento iniziale importante può davvero aiutarci nelle pulizie domestiche, facendoci risparmiare moltissimo tempo prezioso.

Acquista Ecovacs Deebot T10 Plus su Amazon a 799€ invece di 899€ cliccando su “Applica coupon” in pagina, sconto disponibile fino al 21 agosto 2022.