Quando si parla di pulizie domestiche ognuno ha la sue fissazioni e le sue abitudini, ma tutti abbiamo in comune una cosa, la volontà di avere la nostra casa sempre pulita e splendente. Nella scelta dell’aspirapolvere migliore ci troviamo quindi a dover riflettere su molti aspetti in grado di semplificarci la vita, come ad esempio il peso e l’autonomia. Se vi dicessimo che Viomi A9 costa meno dei marchi più blasonati, pesa 1.5 Kg e ha una batteria che dura ben 50 minuti ci credereste?

Vi raccontiamo tutti i suoi pregi e i suoi difetti anche rispetto ai suoi competitor in questa nostra recensione.

Video recensione Viomi A9

Materiali e Usabilità

Parlarvi di design su un aspirapolvere non ci sembra decisamente una buona idea, anche perché specialmente nella fascia media del mercato sono tutti veramente simili. Quello che però cambia sono i materiali di realizzazione, un aspetto da molti sottovalutato ma che invece andrebbe tenuto in considerazione visto che sono oggetti che vengono usati in maniera intensiva per svariato tempo.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare visto il suo prezzo la Viomi A9 utilizza materiali nobili sia per il suo corpo principale che nella realizzazione dei vari accessori. È vero che la plastica è molto presente in questo aspirapolvere, ma non mancano gli inserti in alluminio che garantiscono un’ottima solidità e piacevolezza nell’utilizzo.

Una volta preso in mano vi verrà difficile identificare la sua fascia di prezzo, sono infatti molte le scelte che strizzano l’occhio ad aspirapolveri ben più costosi o blasonati. Parola d’ordine comodità e questo non si limita al peso piuma di 1.5Kg di cui vi abbiamo già parlato ma si estende anche alle scelte del posizionamento dei tasti. Durante l’utilizzo non avremo infatti problemi a spegnerlo o cambiare rapidamente le tre modalità di potenza.

Con un semplice click potremo passare dalla modalità di base a quella media ed infine a quella turbo, in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato. Sempre con un dito potremo svuotare il serbatoio dello sporco, evitando quindi di armeggiare con i filtri, l’incubo di ogni persona allergica alla polvere e agli acari. La batteria è inoltre rimovibile con semplicità, nel caso avessimo la necessità di acquistarne una di ricambio.

In dotazione vi arriveranno una serie di accessori che vi permetteranno di ottenere il massimo da Viomi A9. La spazzola principale ci permetterà di aspirare i pavimento e i tappeti con semplicità, ma potremo anche mettere la spazzola per i divani o il beccuccio per aspirare le briciole in caso o nella nostra auto.

Potenza e Autonomia

Tante belle parole sui materiali, ma l’aspetto più importante in un aspirapolvere è la sua potenza. Anche sotto questo punto di vista la Viomi A9 ci ha stupito positivamente. Troviamo infatti una potenza superiore ai suoi competitor con ben 23 KPa e 120 AW. Questo gli permette di rimuovere qualsiasi particella con facilità, specialmente in modalità Turbo.

Quando si utilizza tutta questa potenza effettivamente l’autonomia potrebbe essere un problema da tenere in considerazione. Nella sua modalità meno potente l’aspirapolvere ha circa 50 minuti reali di autonomia, il che si traduce in una pulizia rapida di una casa di circa 180 metri quadrati. Se abbiamo bisogno di più potenza però il consumo comincerà a farsi sentire in maniera importante. Nella sua modalità intermedia abbiamo fatto circa 35 minuti, che scendono addirittura a 15 per la modalità più potente.

Lo stato di carica della nostra Viomi A9 potrà essere controllato con semplicità con l’indicatore posto superiormente.

Pulizia

Parliamo di risultati, quello che sicuramente vi interesserà maggiormente. Abbiamo provato la Viomi A9 per diversi giorni, confrontandola con altri prodotti simili come Tineco A11 ed effettivamente ci è sembrato un prodotto valido. In modalità turbo non ci sarà la necessità di ripassare due volte sulla polvere o su particelle solide. Anche le prestazioni sui tappeti ci sono sembrate ottimali per un prodotto in questa fascia di prezzo.

In conclusione

Ora che ve l’abbiamo raccontata è il momento di dirvi quanto costa questa Viomi A9. Se utilizzate il nostro coupon LAX46KYF su Amazon potrete portarvela a casa a 159,99€ fino al 9 di giugno, sfruttando anche il coupon già presente nella pagina. A questo prezzo appare chiaro che non ci sia storia per nessuno dei suoi competitor visto che i prezzi di solito sono almeno il doppio.