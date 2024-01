Gli aspirapolvere cordless hanno ormai soppiantato, in maniera pressoché definitiva, i tradizionali modelli con filo, che sono ancora in vendita ma che risultano sempre meno appetibili. Mentre i grossi brand puntano su modelli sempre più evoluti, con basi di svuotamento automatizzate, regolazione autonoma della potenza e numerose altre chicche, che hanno però un peso non certo trascurabile sul prezzo finale, c’è chi punta alla fascia bassa del mercato, per accontentare le necessità di chi ha un budget più contenuto a disposizione.

JIGOO rappresenta la risposta ideale a questa tipologia di richiesta, con due prodotti proposti a prezzi contenuti, attorno ai 150 euro. Li abbiamo provati entrambi per diverse settimane, mettendoli alla prova in una normale abitazione, per svolgere le abituali pulizie quotidiane in un ambiente reale. È dunque venuto il momento di parlarvi in maniera più dettagliata di JIGOO C300 e JIGOO C500.

JIGOO C300

Partiamo dal più piccolo dei due modelli oggetto della nostra prova, JIGOO C300, dotato di un motore da 300 watt in grado di generare una ponza di aspirazione di 30.000 Pa. Nonostante un prezzo molto contenuto, si tratta di un aspirapolvere di tutto rispetto, a cui manca solo, a nostro avviso, una piccola spazzola motorizzata per la pulizia di cuscini e materassi.

Per il resto abbiamo una spazzola motorizzata principale con LED frontali in grado di illuminare gli angoli per snidare anche lo sporco più nascosto, con un design a “V” pensato per ridurre la possibilità di aggrovigliamento di peli e capelli. Decisamente ottima la flessibilità, visto che è possibile tenere l’aspirapolvere completamente piano per arrivare anche sotto ai mobili più difficili, senza alcuna difficoltà. Lo snodo laterale consente inoltre di raggiungere un angolo di 180m gradi, così da pulire comodamente anche gli angoli e i passaggi più stretti presenti in casa.

Abbiamo apprezzato anche lo schermo, posto dietro al motore, molto comodo da vedere in ogni situazione, con tutte le informazioni necessarie (autonomia residua e livello di potenza) e il tasto a sfioramento per cambiare la potenza di aspirazione. Non servono quindi particolari contorsioni per leggere il livello della batteria o per verificare eventuali problemi, una soluzione che ci è decisamente piaciuta.

L’autonomia è davvero soddisfacente, anche se l’assenza di un sistema per la regolazione automatica della potenza si fa sentire. In modalità Eco è possibile superare agevolmente i 40 minuti di utilizzo, ma la potenza di aspirazione scende decisamente ed è utile solo per una pulizia leggera. In modalità normale l’autonomia scende decisamente, mentre in modalità turbo si raggiungono gli 8 minuti circa. Alternando le varie modalità in modo manuale, con una prevalenza per la modalità normale, abbiamo raggiunto circa 20 minuti prima di dover ricaricare la batteria, un risultato sufficiente anche in relazione al prezzo di vendita. Va inoltre considerato che la batteria è rimovibile, quindi è possibile acquistarne una di riserva per raddoppiare di fatto l’autonomia.

Buono anche il sistema di filtraggio a 5 stadi, che rimuove il 99,99 % degli allergeni dall’aria espulsa, così da svolgere anche una funzione di purificazione. Il contenitore per lo sporco ha una capacità di 1,2 litri, sufficienti per pulire casa per una settimana prima di doverlo vuotare, anche se ovviamente di tratta di un dato che varia a seconda delle dimensioni dell’abitazione e del livello di sporco.

Nel complesso dunque JIGOO C300 è un buon aspirapolvere cordless, con prestazioni in linea per la fascia di prezzo anche se la potenza di aspirazione ci è sembrata poco soddisfacente, se non azionando la modalità Turbo. Potete acquistarlo su Geekbuying a soli 129,99 euro, cifra che include le spese di spedizione dai magazzini europei.

JIGOO C500

Decisamente più interessante, anche in virtù di una differenza di prezzo minima rispetto al modello C300, è JIGOO C500 che va a colmare quasi tutte le lacune del modello più economico. Manca anche in questo modello una piccola spazzola motorizzata per cuscini e materassi, ma ci sono un paio di chicche che lo rendono comunque molto appetibile.

La prima riguarda la presenza di un sensore della polvere, che permette al dispositivo di regolare automaticamente la potenza di aspirazione, a tutto vantaggio dell’autonomia. Grazie a questo accorgimento infatti è possibile raggiungere i 60 minuti di autonomia senza alcun problema, visto che nelle aree più pulite del pavimento la potenza impiegata sarà minima e andrà aumentando quando verrà rilevato più sporco.

Il motore da 500 watt è in grado di generare una potenza di aspirazione di 33.000 Pa, con un risultato finale decisamente superiore rispetto al modello C300, nonostante la differenza possa sembrare meno marcata. È comunque possibile intervenire sulla potenza in maniera manuale, utilizzando il tasto a sfioramento presente sul retro del motore.

Da segnalare che motore, serbatoio e tubo di aspirazione sono posizionati in maniera lineare, così da creare un flusso d’aria diretto e ottenere una maggiore efficienza. Il sistema di filtraggio a cinque stadi garantisce che l’aria espulsa sia pulita, con il 99,99% degli allergeni rimossi.

La seconda chicca è rappresentata dal tubo snodabile: basta premere il pulsante al centro del tubo per piegarlo fino a 90 gradi, così da arrivare più semplicemente sotto i mobili, una manna dal cielo soprattutto per gli anziani ma una comodità anche per i più giovani. La spazzola motorizzata è dotata di LED frontali e di due rulli intercambiabili, uno con setole posizionate a V per tappeti (e per evitare aggrovigliamenti) e una ideale per i pavimenti duri, per tappeti a pelo corto e per rimuovere lo sporco nelle fughe tra le piastrelle.

JIGOO C500 può essere acquistato su Geekbuying a soli 159,99 euro, spese di spedizione dai magazzini europei incluse, un vero e proprio best buy per chi non vuole il top ma necessità comunque di una soluzione valida.