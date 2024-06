Aqara continua a espandere il proprio ecosistema dedicato alla smart home e tra i prodotti più recenti troviamo Aqara Ceiling Light T1M, una plafoniera circolare da soffitto ideale per illuminare qualsiasi ambiente. È decisamente compatta, semplice da pulire e con una grande quantità di opzioni che la rende ideale per creare la giusta atmosfera in ogni situazione.

La stiamo utilizzando ormai da un paio di mesi ed è giunto il momento di parlarvene in maniera più approfondita nella nostra recensione completa.

Installazione semplicissima

Aqara ci ha abituati davvero bene, con prodotti che si installano in maniera estremamente semplice e questa lampada T1M non fa certo eccezione. Se la montate al posto di una plafoniera esistente vi basterà giostrarvi con i fori esistenti, come nel nostro caso, visto che la lampada va montata su una staffa che si posizione con estrema facilità su fori a qualunque distanza.

Sulla staffa sono poi presenti due piccole barre filettate su cui andrà fissata la lampada vera e propria, usando due viti a farfalla che possono essere strette senza alcun utensile. È inoltre possibile fissare direttamente la base al soffitto, o a una parete, utilizzando i tre fori presenti, per una maggiore stabilità. Allo stesso modo anche il cablaggio elettrico non richiede alcun cacciavite: la morsettiera infatti presenta tre levette da premere per inserire il filo corrispondente e che una volta rilasciate lo terranno in posizione.

Una volta fissata la lampada basterà montare il coperchio in plastica ruotandolo, un’altra operazione decisamente semplice. Il tutto richiede al massimo cinque minuti e nessuna competenza particolare, se non quella di inserire i cavi di alimentazione al posto giusto.

Una volta collegata è sufficiente aprire la companion app Aqara Home, aggiungere un nuovo dispositivo e selezionare Aqara T1S, seguendo le istruzioni per il collegamento alla vostra rete domestica. Per farlo avrete bisogno di un hub Zigbee (noi lo abbiamo collegato al nuovissimo Aqara Hub M3 (qui trovate la nostra recensione completa) così da poterlo controllare con altri dispositivi.

Al termine della configurazione vi ritroverete con due dispositivi, la luce principale, di cui potete regolare l’intensità e la temperatura, e una seconda entità dedicata al controllo della luce laterale. La particolarità di Aqara T1M è infatti quella di avere un anello luminoso che copre l’intero perimetro della lampada, con la possibilità di regolare sia la luminosità che il colore.

In questo caso siamo infatti di fronte a una striscia LED colorata, perfetta per creare la giusta atmosfera in ogni situazione. Se la montate nella camera dei bambini, ad esempio, può sostituire egregiamente la classica luce notturna, senza creare troppo fastidio ma fornendo comunque una discreta visibilità.

Versatile e integrabile

Aqara Ceiling Light T1M può essere montata in qualunque ambiente, escludendo solo le stanze più grandi. È infatti adatta per illuminare stanze fino a 20 metri quadri, ideale quindi per camere, cucine, bagni, ma anche soggiorni non particolarmente ampi. Si presta bene anche a essere utilizzata nella stanza dove guardate la TV, spegnendo la luce principale e lasciando solo l’anello luminoso per non rimanere al buio completo e riuscire a trovare la strada per il frigo o la cucina.

Essendo alimentata a corrente svolge anche la funzione di ripetitore Zigbee, aiutando quindi la stabilità e l’affidabilità della rete domestica. Tra le funzioni interessanti va segnalata la memoria nel caso in cui manchi la corrente. In questo modo eviterete, ad esempio, di trovarvi con la luce accesa alle tre di notte solo perché è mancata per qualche istante la corrente.

Ottima la compatibilità con i principali ecosistemi per la smart home: Aqara T1M è infatti compatibile con Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT e Samsung SmartThing. La compatibilità con Matter estende poi la compatibilità a qualunque sistema lo supporti, come ad esempio Home Assistant sul quale la lampada Aqara funziona proprio grazie a Matter.

In conclusione

Una lampada semplice da installare, molto comoda e utile in diversi ambienti e compatibile con la gran parte degli ecosistemi smart. Difficile davvero chiedere e pretendere di più da questa Aqara Ceiling Light T1M. Il prezzo non è particolarmente elevato, se consideriamo le funzioni e la compatibilità, ci sono lampadari decisamente più costosi e brutti da vedere.

Dove acquistarla: Potete acquistare Aqara Ceiling Light T1M su Amazon a 149,99 euro (ma spesso la trovate scontata grazie a un coupon).

Pro: Installazione semplicissima



Versatile



elevata compatibilità Contro: richiede un hub Zigbee



non adatta a stanze grandi