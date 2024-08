Rendere più intelligente la propria casa e un processo lungo e spesso costoso, che a volte porta a dover pianificare interventi più o meno invasivi sui dispositivi e le strutture esistenti. Esistono alcune situazioni in cui sostituire completamente un dispositivo può essere controproducente, magari in termini di sicurezza e compagnie come Aqara, marchio leader nel settore della smart home, hanno messo da tempo sul mercato delle soluzioni retro fitting, che si adattano cioè alla situazione esistente.

L’ultima arrivata è Aqara Smart Lock U200, una soluzione che permette di gestire in maniera intelligente la serratura di una porta, senza dover effettuare alcun intervento né dover sostituire la serrature. Immaginate ad esempio di avere un portoncino blindato, con annessa serratura, e di voler rendere più semplice l’accesso, magari anche temporaneo, senza per questo dover sostituire tutto.

Smart Lock U200 è una soluzione composta da due elementi, una tastiera da fissare all’esterno della porta e un elemento con batteria e motore che si occupa, utilizzando la chiave esistente, di aprire la porta. Si tratta di una soluzione compatibile con la maggior parte delle serrature italiane (e anche svizzere) ma prima di acquistarla vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale del produttore per verificare se la vostra porta risponde ai requisiti richiesti.

Noi abbiamo avuto modo di provare per qualche settimana Aqara Smart Lock U200, installandola sulla porta di ingresso di un appartamento. Dopo averla messa alla prova è giunto il momento di parlarvene approfonditamente nella nostra recensione completa.

Installazione semplicissima

Aqara Smart Lock U200 può essere installata su una classica serratura europea con cilindro, a patto che sia possibile aprire la porta dall’esterno anche se la chiave è inserita nella toppa all’interno. Si tratta di un requisito indispensabile, visto che in questo modo è possibile aprire la porta utilizzando la normale chiave, una soluzione perfetta nel caso in cui le batterie fossero scariche o ci fosse un qualsiasi problema (malfunzionamento, password dimenticata, impronta non riconosciuta).

L’installazione è davvero alla portata di tutti e non richiede particolari strumenti. Il dispositivo si compone di due elementi, una tastiera, con lettore di schede NFC e di impronte digitali, da fissare con del nastro biadesivo all’esterno della porta, e di un elemento interno che include batteria e motore, da fissare direttamente sul blocco della serratura.

Il montaggio della tastiera è decisamente semplice, basta fissare col biadesivo (ma anche con le viti volendo) la piastra di supporto, sulla quale fissare in seguito il corpo principale, che si collega autonomamente col l’elemento interno, senza procedure più o meno complicate.

Basta appoggiare la staffa di supporto sul blocco e serrare le tre viti a brugola, per fare in modo che possa avvenire la “magia”. A questo punto si inserisce la chiave nella toppa, si monta il resto del dispositivo seguendo le semplici istruzioni, si inserisce la batteria ricaricabile (con porta USB-C per la ricarica), si monta il coperchio e siamo pronti per la calibrazione.

A differenza di altri modelli sul mercato, che richiedono procedure più o meno laboriose, con la soluzione Aqara basta seguire un paio di passaggi e lasciar fare tutto all’app, che in pochi secondi aprirà e chiuderà la porta. Non vi resterà che provare il corretto funzionamento e passare alla configurazione degli accessi e delle funzioni, cosa che avviene con la massima semplicità utilizzando la companion app Aqara Home.

Libertà di configurazione

La prima cosa da fare è sicuramente inserire la password numerica di amministrazione, digitandola sul tastierino esterno. A questo punto potete passare all’aggiunta di impronte digitali, che vengono lette tramite l’apposito lettore decisamente preciso e rapido nel riconoscimento. Nel corso dei nostri test non ha mai fallito appoggiando bene il dito, in pochi attimi la porta si apre.

Allo stesso modo è possibile aggiungere dei codici numerici, così da permetterci di entrare anche quando indossiamo i guanti, o abbiamo le mani bagnate. E per chi vuole la massima semplicità è possibile utilizzare delle schede NFC da appoggiare alla serratura per aprirla, comodo se abbiamo le mani occupate.

È inoltre possibile creare delle password monouso, che possono essere utilizzate per consentire l’accesso una tantum, una soluzione perfetta per chi ha bisogno di far entrare gli operai per dei lavori in casa. Se poi è necessario un periodo di accesso prolungato, o periodico, è comunque possibile creare delle password che funzionano solo in determinati orari e determinati giorni. Una soluzione perfetta, ad esempio, se avete qualcuno che viene a fare le pulizie, o a stirare, magari quando non siete in casa, ma volete essere sicuri che possa farlo solo nei giorni e negli orari prestabiliti. In ogni caso potete sempre consultare il registro delle attività per capire chi e quando ha effettuato l’accesso.

La serratura funziona normalmente con il protocollo Bluetooth ma se avete un Border Router potete collegarla anche al vostro ecosistema Matter sfruttando il protocollo Thread. Noi abbiamo utilizzato questa funzionalità per collegarlo a un hub Aqara M3 (qui trovate la nostra recensione), così da poter gestire la serratura anche da remoto. Abbiamo provato a collegarla anche al nostro server Home Assistant, con apposita chiavetta Thread, e anche in questo caso è stato possibile inserirla nelle automazioni insieme ad altri dispositivi.

E se provate a rimuovere il tastierino esterno scatta un allarme che può essere spento solo inserendo l’impronta dell’amministratore o il relativo codice di accesso, per evitare che qualcuno faccia scherzi o provi a manomettere in qualche modo la serratura.

In conclusione

Semplicità e affidabilità sono i due aggettivi che meglio descrivono Aqara Smart Lock U200. Non sbaglia mai nel riconoscimento dell’impronta, è rapidissima nell’apertura, non necessita di complesse procedure di calibrazione, e soprattutto può essere controllata da remoto, a patto ovviamente di basarsi su una rete Matter.

Il prezzo è impegnativo ma dopo averla testata a lungo possiamo dire che vale fino all’ultimo centesimo speso.

Pro: installazione semplicissima



grandi possibilità di personalizzazione



funzionamenti impeccabile Contro: prezzo elevato