Aqara ha lanciato da pochi giorni, anche sul mercato italiano, la nuova telecamera da interni Aqara Camera E1. Non potevamo certo lasciarci sfuggire l’occasione di testarla, per scoprire se il costo contenuto ha portato a rinunce importanti o se, come invece succede con i prodotti Aqara, le funzioni intelligenti sono numerose e soprattutto evolute.

Dopo averla avuta in anteprima per più di un mese, è giunto quindi il momento di raccontarvi come funziona, come può essere integrata nel vostro sistema domotico e soprattutto quali sono le sue tante caratteristiche.

Non le manca nulla

Nonostante un prezzo decisamente accessibile, Aqara Camera E1 è tutt’altro che economica. Se è vero che è realizzata interamente in plastica, va detto che la costruzione è precisa e i materiali utilizzati offrono il giusto feeling, risultando solidi e ben rifiniti.

Aqara Camera E1 è una telecamera pensata per l’uso in ambienti interni, con funzioni pan/tilt che le permettono di ruotare sull’asse verticale e orizzontale, così da offrire un’ampia visuale sull’ambiente da controllare e lasciare ampia libertà di movimento nelle stanze più grandi. È inoltre dotata di visione notturna per registrare anche in completa assenza di luce, garantendovi quindi una copertura davvero completa dal punto di vista della sicurezza.

La dotazione di serie è piuttosto scarna, ma visto il prezzo di vendita ci sta: oltre alla telecamera troverete un cavo USB-A/USB-C, una base in plastica per il montaggio su un treppiede, e un kit di viti per il montaggio a soffitto. Vi servirà dunque un alimentatore per poterla utilizzare, ma va bene anche quello classico di uno smartphone. Sulla base sono presenti 4 gommini per aumentare la stabilità, insieme a un paio di fori per il fissaggio con le viti.

Il sensore utilizzato ha una risoluzione di 2304 x 1296 pixel, con un obiettivo dotato di apertura f/2.0, per ottenere immagini luminose e ben definite in ogni condizione, mentre per la visione notturna è presente un illuminatore a infrarossi a 940 nm che consente di vedere anche al buio in maniera decisamente dettagliata. Appena sotto al sensore trova posto il microfono, mentre sul lato sinistro della base è presenta la griglia dell’altoparlante.

Si, questa telecamera offre la comunicazione a due vie, una funzione molto comoda per controllare bambini o anziani e dialogare con loro. Più un basso ancora, visibile solo quando la telecamera è puntata verso l’alto, è presente lo slot microSD, così da archiviare le immagini e i video in locale. È comunque possibile utilizzare un NAS presente in Rete o ricorrere al cloud di Aqara, così da poter visualizzare i video anche da remoto.

Lo slot accetta microSD fino a 512 GB, più che sufficiente per diversi giorni di registrazione, anche se ovviamente il dato varia dalla modalità scelta. Potete infatti optare per la registrazione continua o per quella attivata dagli eventi, funzione di cui vi parleremo tra poco. Ottima anche la connettività di Aqara Camera E1, che supporta lo standard WiFi 6, così da assicurare prestazioni ottimali anche in ambienti di rete congestionati. E grazie al Bluetooth è possibile controllare la telecamera anche in assenza di una connessione a Internet, a patto ovviamente di essere nel raggio di copertura.

Molto interessante anche la possibilità di effettuare un ripristino di fabbrica direttamente dall’applicazione, senza dover utilizzare il pulsante sulla telecamera. Se avete installato la telecamera a soffitto e volete, ad esempio, collegarla a un router differente, non dovrete far altro che aprire la companion app e selezionare l’apposita funzione.

Intelligente al punto giusto

Spesso le telecamere più economiche sono dotate solo di funzioni basilari ma non è il caso di Aqara Camera E1, che al contrario ha una serie di funzioni decisamente comode, soprattutto nel caso abbiate altri dispositivi e sensori del brand con cui farla interagire.

La prima funzione da segnalare è relativa alla privacy, personale e di eventuali ospiti. Se volete evitare di registrare eventuali amici o parenti in visita, ma anche se non volete che vengano registrati alcuni momenti della giornata, non è necessario spegnere la telecamera. È infatti sufficiente attivare la modalità privacy che fa ruotare la telecamera in una posizione predefinita (ad esempio verso il soffitto o verso una parete), disattivando il microfono per escludere qualsiasi tipo di registrazione vocale.

È inoltre possibile creare delle aree di esclusione, semplicemente selezionandole all’interno dell’applicazione. In questo modo vedrete solamente un riquadro nero, così da oscurare, ad esempio, il volto di un interlocutore o una particolare area della stanza in cui avete installato la telecamera.

Molto comoda e la funzione di registrazione attivata dagli eventi, resa possibile dalla NPU installata nella telecamera. Non serve quindi una connessione a Internet per abilitarla, e tutte le funzioni di riconoscimento vengono effettuate sul dispositivo, senza che vengano inviati dati all’esterno.

Potete quindi attivare la registrazione solo quando viene rilevato il movimento di una persona, o quando viene rilevato un suono. Questa funzione non è ancora disponibile ma verrà aggiunta a breve con un aggiornamento OTA del firmware. La registrazione col movimento permette di evitare la registrazione di lunghe scene in cui gli ambienti monitorati sono vuoti, risparmiando spazio sulla microSD o sul cloud, nel caso decidiate di utilizzare questa tipologia di registrazione.

Potete inoltre memorizzare alcune posizioni predefinite, per inquadrare ad esempio l’ingresso di una stanza o una particolare area, funzione molto comoda per realizzare delle automazioni molto comode. Abbiamo ad esempio realizzato una semplice automazione che inquadra la porta di entrata nella stanza monitorata quando il sensore porta/finestra Aqara risulta aperto, così da registrare chi entra o esce.

Con un sensore di vibrazione posto sulla finestra invece abbiamo realizzato una sorta di allarme molto spartano, inquadrando la finestra quando viene rilevata una vibrazione, ma vista l’ampia gamma di sensori Aqara le possibilità sono molte. È infatti possibile interagire utilizzando i sensori di movimento o di presenza, ma anche i sensori di perdita di acqua, così da attivare eventuali allarmi o notifiche quando non siete in casa.

È inoltre possibile registrare dei messaggi personali da riprodurre quando vengono attivate alcune funzioni, come la modalità privacy o la registrazione, così da rassicurare eventuali ospiti o come deterrente per eventuali malintenzionati.

Compatibilità al top

Anche se Aqara Camera E1 dà il meglio di sé all’interno del proprio ecosistema, è in grado di integrarsi alla perfezione anche in altre soluzioni. È infatti compatibile con le principali piattaforme di terze parti, come Amazon Alexa, Google Home e HomeKit di Apple, con la possibilità di esporre le scene create, la modalità Privacy, il Pan/Tilt e numerose altre funzionalità.

Oltre a gestire le funzioni con i comandi vocali potete anche trasmettere il flusso video della telecamera sugli schermi intelligenti con Google Home e Amazon Alexa, così da poter controllare gli ambienti domestici senza dover utilizzare lo smartphone. Una soluzione ideale, ad esempio, per tenere sotto controllo i bambini mentre siete in cucina. Noi l’abbiamo collegata a un Echo Show di Amazon e non ci sono stati problemi di sorta, con il dispositivo che è stato riconosciuto in automatico senza dover effettuare alcun intervento. Ovviamente dovrete avere la skill Aqara installata sul vostro account Alexa, procedura comunque molto semplice da portare a termine.

Anche l’attivazione delle scene è decisamente semplice, basta crearle all’interno dell’app Aqara Home e richiamarle, anche con i comandi vocali. In particolare risulta molto comoda l’attivazione della modalità privacy con i comandi vocali, così da impedire la registrazione di eventuali ospiti che vogliono proteggere la propria privacy.

In conclusione

A questo prezzo è decisamente difficile trovare una telecamera migliore di Aqara Camera E1. Abbiamo apprezzato la quantità di funzioni avanzate e l’elevata compatibilità con gli ecosistemi esistenti, anche se ovviamente dà il meglio di sé all’interno dell’ecosistema Aqara. Strizza l’occhio alla privacy, è facile da installare e configurare e può essere personalizzata in mille modi, per noi è promossa a pieni voti. Potete acquistarla su Amazon a 59,99 euro.