Lanciato qualche settimana fa, Anker Powerbank Wireless PowerCore è un power bank che riesce a mettere insieme diverse caratteristiche ricercate a un buon prezzo, il tutto con la solita qualità di Anker. Incuriositi dal suo ottimo rapporto qualità-prezzo, che è molto allettante, e dalla sua completezza abbiamo deciso di provarlo con mano e di vedere come si comportasse sul campo. E oggi vi raccontiamo la nostra esperienza dopo un lungo periodo d’utilizzo.

Confezione e design

Arriva in una confezione realizzata con la solita cura di Anker e quindi minimale, bella e soprattutto ricca, poiché include anche un cavetto per la ricarica, dei manuali e soprattutto una custodia a sacchettino per trasportarlo. Esteticamente è davvero bello perché è sobrio, compatto e raffinato e poi è molto ben costruito e realizzato con una plastica gommata che gli impedisce di scivolare e che restituisce un’ottima sensazione al tatto.

Caratteristiche e funzionamento

Anker Powerbank Wireless PowerCore, nome in codice A1615, nonostante le piccole dimensioni e il peso contenuto, include una batteria da 10000 mAh capace di offrire un’autonomia di ricarica più che sufficiente per tutte le situazioni d’uso più comuni. Essendo un power bank che fa della completezza uno dei suoi punti di forza, include tutto ciò che serve per stare tranquilli: un tasto fisico di accensione per verificare la carica residua tramite 4 led colorati laterali, una porta USB-C input (per essere ricaricato) da 5 V e 2 A, due porte USB-A output (per ricaricare i dispositivi) da 5 V e 2,4 A e include, soprattutto, un chip per la ricarica wireless nella parte superiore capace di ricaricare qualsiasi tipo di dispositivo Qi (cuffie, smartphone, tablet, ecc.) con una potenza di 5 W.

Offre quindi la possibilità di ricaricare ben tre dispositivi contemporaneamente fra le due porte USB-A e la ricarica wireless, che è posizionata sulla parte superiore, sotto il logo Anker, e riconoscibile tramite un piccolo rialzo gommato ad anello utile per appoggiare il dispositivo da ricaricare e fare in modo che non scivoli. Durante i giorni di test e le ricariche effettuate, Anker Powerbank Wireless PowerCore si è comportato sempre in modo impeccabile e non ha dato mai alcun tipo di problema, neanche con la ricarica wireless. Ciò significa che, oltre a essere compatto, bello e completo, è anche affidabile e pensato per durare nel tempo, caratteristiche da non dare sempre per scontate con i power bank.

Conclusioni

Anker Powerbank Wireless PowerCore costa 39,99 euro su Amazon e mette insieme elementi che difficilmente si trovano tutti insieme in un power bank, soprattutto con questa qualità, questo prezzo e questa affidabilità. Non è fra i più economici, questo è certo, perciò chi cerca un power bank che ricarichi e basta tramite una porta USB-A forse è meglio che rivolga il proprio sguardo su altro, mentre chi cerca un prodotto evoluto, bello, compatto, ben costruito, affidabile e soprattutto completo, fornito anche di ricarica wireless, qui trova il prodotto che fa per lui a un prezzo davvero niente male. Potete acquistarlo a 24,99 euro su Amazon usando il codice sconto 0S4J2RDO.

