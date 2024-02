Nell’ambito della sicurezza domestica e aziendale, l’innovazione tecnologica ha apportato soluzioni sempre più avanzate e affidabili. Tra queste, l’allarme Ajax si distingue per le sue peculiarità tecniche e per l’efficacia nel garantire protezione e tranquillità. Questo sistema di allarme combina tecnologie all’avanguardia con un design elegante, rispondendo così alle esigenze di un’ampia gamma di utenti.

Ajax Systems, azienda ucraina leader nel settore della sicurezza, ha sviluppato questo sistema con l’obiettivo di offrire un prodotto facile da installare e da utilizzare, senza per questo compromettere in alcun modo le prestazioni.

L’ecosistema Ajax: i principali dispositivi

Il sistema anti-intrusione Ajax si presenta come una soluzione tecnologicamente avanzata per la sicurezza domestica e aziendale, articolata attraverso una varietà di dispositivi interconnessi. Tra questi, il cuore del sistema è rappresentato dagli Hub, unità centrali che orchestrano la comunicazione tra i vari componenti. Il modello Hub 2 Pro, oggetto di questa recensione, si distingue per la sua capacità di supportare connessioni 2G, 3G, 4G, WiFi ed Ethernet, grazie alla presenza di due slot per SIM card.

A differenza di quest’ultimo, il modello Hub 2 (4G) offre funzionalità simili, escludendo però il supporto WiFi. Altri modelli, come Hub 2 (2G), Hub Plus e Hub Jeweller, variano principalmente per il tipo di connettività e il numero di SIM supportate, mostrando una progressiva evoluzione verso la preferenza per connessioni più veloci e affidabili, come il 4G.

Nel contesto della connettività fibra, Ajax propone due varianti di Hub Hybrid, uno supportante il 4G e l’altro limitato al 2G. Entrambi sono dotati di porta Ethernet, evidenziando la flessibilità del sistema nel garantire connessioni stabili e veloci.

Per quanto riguarda la rilevazione di intrusioni, Ajax offre una gamma limitata ma completa di sensori di apertura, tra cui DoorProtect e DoorProtect Plus. Questi dispositivi sono progettati per segnalare l’apertura di porte o finestre, con il modello Plus che aggiunge la capacità di riconoscere urti e inclinazioni mediante un accelerometro.

I sensori volumetrici rappresentano un’altra categoria fondamentale del sistema Ajax, con modelli come MotionProtect, MotionProtect Plus e CombiProtect che si affiancano a soluzioni più avanzate come MotionCam e varianti Outdoor. Questi dispositivi sono essenziali per la rilevazione di movimenti all’interno e all’esterno degli spazi protetti, alcuni dei quali arricchiti da funzionalità aggiuntive come la rilevazione di rottura vetri o la capacità di catturare immagini dell’intruso.

Il sistema si completa con dispositivi accessori quali sirene interne ed esterne, tastiere, tag, tessere, telecomandi, bottoni anti-panico, sensori di fumo e antiallagamento, oltre a relè a contatto pulito per la gestione di dispositivi smart. Descrivere ogni sensore sarebbe lungo, quindi per tutte le informazioni vi invitiamo a leggere la pagina ufficiale dei prodotti Ajax.

La facilità di installazione e configurazione rappresenta poi uno dei punti di forza dell’ecosistema Ajax. Grazie alla tecnologia wireless, attraverso un protocollo crittografato Jeweller, i dispositivi possono essere posizionati senza necessità di interventi invasivi, mantenendo al contempo un elevato livello di affidabilità nella comunicazione. Questo aspetto rende il sistema Ajax particolarmente adatto sia per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti.

L’applicazione Ajax Security System, disponibile per dispositivi iOS e Android, consente agli utenti di gestire l’intero sistema con pochi tocchi sullo schermo del proprio smartphone. Attraverso l’app, è possibile monitorare lo stato dei sensori, ricevere notifiche in caso di allarmi o malfunzionamenti.

L’ecosistema Ajax si distingue anche per le sue capacità di integrazione. Compatibile con una varietà di dispositivi di terze parti e sistemi di automazione domestica, offre agli utenti la flessibilità di creare un ambiente sicuro e personalizzato.

Caratteristiche principali di Jeweller

Jeweller rappresenta una soluzione avanzata nel campo della sicurezza, sviluppata da Ajax Systems, che mira a ottimizzare l’interazione tra l’hub centrale e i dispositivi di un sistema di allarme con una comunicazione bidirezionale che beneficia di un algoritmo dedicato alla conferma della consegna degli eventi. Un’innovazione significativa è rappresentata dal salto automatico di frequenza, progettato per evitare interferenze, garantendo che gli allarmi vengano trasmessi in meno di 0,15 secondi.

La portata del segnale radio, che raggiunge fino a 2.000 metri in spazi aperti, può essere ulteriormente estesa a 3.800 metri attraverso l’integrazione di ripetitori del segnale. Questa estensione del raggio di comunicazione sottolinea l’elevata scalabilità del sistema, permettendo di proteggere efficacemente edifici di diverse dimensioni, dagli appartamenti agli uffici, senza riscontrare problemi di connettività.

Sul fronte dell’efficienza, Jeweller si distingue per l’utilizzo della tecnologia di multiplazione a divisione di tempo, che ottimizza i canali di comunicazione riducendo i tempi di trasmissione e regolando automaticamente l’intensità del segnale. Questa caratteristica contribuisce notevolmente a prolungare la durata delle batterie dei dispositivi collegati, che possono arrivare fino a 7 anni di autonomia.

La sicurezza dei dati trasmessi è garantita attraverso la crittografia a blocchi, che, insieme al salto di frequenza e all’autenticazione dei dispositivi ad ogni interazione, impedisce efficacemente la falsificazione dell’apparecchiatura e dei segnali. La protezione contro tentativi di intrusione o sabotaggio è così rafforzata, assicurando una tranquillità senza precedenti agli utenti.

Hub 2 Plus, caratteristiche principali del cuore Ajax

L’Hub 2 Plus rappresenta il cuore tecnologico dell’ecosistema di sicurezza Ajax, fungendo da centralina avanzata per l’intero sistema d’allarme. Questo modello si distingue per le sue capacità di connettività e sicurezza, essendo attualmente l’unico nella gamma Ajax a offrire supporto alla rete 4G LTE. La presenza del segnale LTE assicura una comunicazione affidabile e costante, fondamentale per la gestione delle emergenze e la trasmissione di allarmi in tempo reale.

Dotato di un ingresso Ethernet e connessione WiFi, l’Hub 2 Plus garantisce una flessibilità di collegamento senza precedenti. Questa varietà di opzioni di connessione permette all’unità di rimanere operativa anche in caso di interruzione di una delle linee di comunicazione, aumentando significativamente l’affidabilità del sistema di sicurezza domestico o aziendale. In aggiunta, la presenza di due slot per micro-SIM, compatibili con operatori telefonici differenti, rafforza ulteriormente la resilienza dell’Hub contro eventuali disservizi di rete.

La sicurezza dell’Hub 2 Plus è ulteriormente potenziata dal sistema anti-manomissione, noto come tamper. Questa funzionalità è progettata per rilevare e segnalare immediatamente qualsiasi tentativo di apertura o compromissione fisica dell’unità, garantendo così una protezione continua.

Volumetrici Ajax: MotionProtect Plus, MotionCam e MotionCam Outdoor

Il primo gruppo di dispositivi che vogliamo analizzare sono i volumetrici ovvero quelli che permettono di rilevare la presenza di persone o animali. Tra questi, il MotionProtect Plus, il MotionCam e il MotionCam Outdoor rappresentano soluzioni avanzate per la rilevazione di movimenti, offrendo caratteristiche innovative per una protezione ottimale.

Il MotionCam si distingue per le sue funzionalità di rilevamento avanzato. Con un angolo di visione di 90°, questo dispositivo non solo rileva la presenza di intrusi ma è anche in grado di catturare una sequenza di immagini, grazie alla fotocamera integrata dotata di retroilluminazione IR per le riprese in condizioni di scarsa luminosità. La possibilità di regolare la risoluzione delle foto, con opzioni che vanno da 640×480 px a 160×120 px, permette agli utenti di personalizzare il livello di dettaglio delle immagini in base alle proprie esigenze.

Durante i test, sia in condizioni di luce diurna che in assenza di luce, il MotionCam ha sempre garantito un’efficace rilevazione del movimento. Sebbene non sia stato possibile verificare l’immunità agli animali domestici, le specifiche tecniche assicurano una tolleranza per animali fino a 20 Kg e di altezza massima di 50 cm, una caratteristica importante per le famiglie con piccoli animali domestici.

Diversamente dal MotionCam, il MotionProtect Plus non possiede una fotocamera ma in compenso possiede un sensore di rottura vetri, offrendo un livello aggiuntivo di sicurezza. Questa funzionalità, sebbene più complessa da testare, ha dimostrato di essere efficace nel rilevare specifiche frequenze sonore.

Dopo aver contattato l’assistenza siamo riusciti a replicare l’evento dando un colpo sulla finestra e poi scuotendo un mazzo di chiavi per riprodurre il rumore dei vetri che si rompono. Una cosa curiosa capitata durante i test è il fatto che il sensore è andato in allarme durante l’uso di un trapano, cosa da tenere a mente se avete intenzione di fare lavori in casa e magari avete l’evento rottura vetri sempre attivo (quindi non solo ad allarme inserito).

Il MotionCam Outdoor amplia ulteriormente le capacità di sorveglianza all’esterno degli edifici. Equipaggiato con una telecamera HDR e retroilluminazione IR, questo dispositivo è capace di catturare da 2 a 5 foto con diverse risoluzioni. Tuttavia, l’angolo di rilevamento di 90° richiede un’attenta valutazione del posizionamento per evitare zone morte e garantire l’efficacia del rilevamento e della cattura delle immagini, specialmente in ambienti esterni.

DoorProtect e GlassProtect, per proteggere porte e finestre

In un sistema di allarme non possono mancare due tipi si sensori, quello per le porte e quello per le finestre. In questo Ajax ci viene incontro con due sensori. DoorProtect e GlassProtect. La facilità di installazione di questi dispositivi è garantita dall’uso di bioadesivi 3M, una soluzione pratica che elimina la necessità di forature, pur assicurando una tenuta affidabile. Nonostante la leggerezza dei prodotti, l’adesione si è rivelata robusta, tanto da permettere anche spostamenti senza compromettere la qualità dell’adesivo.

Il sensore DoorProtect si basa su un meccanismo di contatto magnetico e permette di configurare un ritardo nell’attivazione o disattivazione dell’allarme. Questa funzionalità, accessibile tramite l’applicazione ufficiale, offre agli utenti un lasso di tempo variabile – da un minimo di 1 secondo a un massimo di 2 minuti e 55 secondi – per entrare o uscire dall’immobile senza innescare falsi allarmi.

Il sensore GlassProtect rappresenta una delle soluzioni più avanzate grazie alla sua capacità di rilevare la rottura dei vetri a una distanza fino a 9 metri. A differenza dei tradizionali sensori di apertura, il GlassProtect non opera come un contatto magnetico per le finestre. Per monitorare l’apertura di porte e finestre, è consigliabile affiancare il dispositivo DoorProtect.

Il cuore tecnologico del GlassProtect è un microfono a elettrete, progettato per captare il suono specifico prodotto dalla rottura del vetro. Questa tecnologia consente al sensore di distinguere tra i normali rumori di fondo e quelli indicativi di un tentativo di effrazione, minimizzando il rischio di falsi allarmi e aumentando la precisione del sistema di sicurezza.

Per quanto riguarda la gestione dell’intero sistema, la tastiera gioca un ruolo chiave. Abbiamo avuto la fortuna di provare i modelli di punta: il KeyPad Plus e il KeyPad TouchScreen. La prima, con le sue dimensioni generose e la possibilità di attivazione tramite codice, tag o tessere crittografate, si rivela più che adeguata per l’uso domestico. La versione TouchScreen, invece, aggiunge un valore estetico e funzionale, permettendo l’autenticazione tramite smartphone e la gestione di zone diverse direttamente dal suo display. Questa ultima caratteristica si è dimostrata particolarmente utile nella creazione di aree protette personalizzate, come nel nostro caso di un sensore posizionato in un garage.

Applicazione Ajax Security System, configurare e gestire l’allarme è semplicissimo

L’applicazione dell’allarme Ajax rappresenta un elemento centrale nella gestione e configurazione del sistema di sicurezza smart, offrendo un’interfaccia utente intuitiva e completa per il controllo totale dell’impianto. Grazie alla possibilità di configurare i vari sensori facilmente tramite il QR code fornito con ogni dispositivo, gli utenti possono personalizzare l’attivazione dei sensori in base alle proprie esigenze specifiche, come l’attivazione H24 o la programmazione del ritardo di ingresso/uscita, adattando così il sistema alle dinamiche quotidiane della propria abitazione o ufficio.

La funzionalità di creazione degli utenti nell’applicazione Ajax è particolarmente rilevante per la gestione avanzata della sicurezza. Attraverso la definizione di permessi specifici e la personalizzazione delle notifiche (tramite app o sms/chiamata, a seconda della presenza di una SIM), si offre un livello di controllo granulare su chi può fare cosa all’interno del sistema. Questo aspetto non solo aumenta la sicurezza permettendo di tracciare le azioni di ciascun utente, ma fornisce anche una chiara panoramica di tutte le attività legate al sistema, come l’inserimento e il disinserimento dell’allarme o eventuali modifiche alle configurazioni.

La sicurezza dell’applicazione stessa è garantita da sistemi di protezione avanzati, come l’autenticazione biometrica o il PIN, che assicurano che solo gli utenti autorizzati possano accedere e gestire l’impianto. Questo livello di sicurezza è essenziale per prevenire accessi non autorizzati, specialmente in caso di smarrimento o furto del dispositivo mobile.

Quanto costa un allarme Ajax? Le conclusioni

Il sistema di sicurezza Ajax si posiziona come una soluzione di avanguardia nel panorama della sicurezza domestica e aziendale, distinguendosi per una serie di caratteristiche notevolmente apprezzate dagli utenti. La facilità di installazione e configurazione emerge come uno dei principali punti di forza, rendendo Ajax accessibile a un ampio pubblico senza la necessità di competenze tecniche avanzate. Il sito ufficiale dell’azienda offre un supporto esaustivo, mettendo a disposizione informazioni dettagliate e manuali per ciascun dispositivo, facilitando ulteriormente l’approccio all’ecosistema Ajax.

I kit preconfigurati rappresentano un’ulteriore comodità, permettendo agli utenti di acquisire un sistema di sicurezza integrato e funzionale senza la necessità di selezionare e acquistare singoli sensori. Questa caratteristica sottolinea l’orientamento di Ajax verso la praticità d’uso e la personalizzazione, aspetti sempre più ricercati nel settore della sicurezza.

Una delle sorprese più significative riguarda la copertura del segnale. Durante i test, posizionando l’HUB al piano superiore di una casa a due piani, è stato possibile comunicare efficacemente con un sensore volumetrico collocato nel box, situato due piani più in basso, senza la necessità di utilizzare ripetitori Ajax. Questo testimonia l’efficienza e l’alta qualità della trasmissione del segnale all’interno del sistema Ajax, garantendo una protezione affidabile in ogni angolo dell’abitazione o dell’ufficio.

Nonostante l’elevata valutazione complessiva, sono state identificate alcune aree di potenziale miglioramento. La questione più rilevante riguarda il sistema di notifica in caso di intrusione. Sebbene l’HUB sia in grado di inviare SMS e effettuare chiamate tramite una SIM inserita, la chiamata avviene senza alcun messaggio vocale. Di conseguenza, in caso di risposta, non viene fornita alcuna indicazione verbale sul motivo dell’allarme. Questo aspetto, pur non configurandosi come un difetto vero e proprio, rappresenta un margine per ulteriori ottimizzazioni che potrebbero rendere il sistema ancora più intuitivo e immediato nelle situazioni di emergenza.

In Italia, l’acquisto dei sistemi Ajax può essere effettuato tramite due rivenditori ufficiali: antifurto360.it e sucurart.it. È consigliabile, tuttavia, verificare anche la disponibilità su Amazon, dove è possibile trovare sia i kit completi sia i singoli componenti come i sensori di movimento e l’hub centrale.

I prezzi dei kit Ajax variano significativamente in base alla composizione e alle funzionalità offerte: si parte da soluzioni più essenziali, con un costo di partenza di circa 300 euro, fino ad arrivare a configurazioni più complete e avanzate, che possono raggiungere i 1300 euro col kit da 12. Per coloro che preferiscono una soluzione su misura, è possibile acquistare separatamente i vari elementi del sistema. Questa opzione offre una flessibilità maggiore ma comporta una variabilità nel costo finale, a seconda della selezione e del numero di dispositivi scelti.