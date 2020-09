In questo 2020 sono molte le persone che hanno iniziato a lavorare da casa, e allo stesso modo gli studenti hanno dovuto imparare un nuovo metodo di apprendimento, a causa della pandemia legata al coronavirus.

La necessità di creare uno studio in casa è dunque una priorità per molti, anche se non è semplice trovare una soluzione efficiente e funzionale. XIDU ha la risposta per le esigenze di queste persone, con il nuovo XIDU PhilMac, uno strumento dedicato alla produttività perfetto per ogni necessità.

XIDU PhilMac è la soluzione ideale per chi ha poca dimestichezza con le tante sigle che ruotano attorno a un computer, RAM, CPU, ROM, GPU, WiFi, Bluetooth e altri dati che rischiano solo di creare confusione per chi non è esperto. Nella maggior parte dei casi chi studia o lavora da casa vuole semplicemente un computer in grado di navigare, modificare documenti, consentire chat video e con la possibilità di collegare un discreto numero di periferiche, magari anche più di un monitor.

E ovviamente il sistema operativo deve essere preinstallato, ovviamente Windows 10, insieme ai software necessari alla produttività. XIDU PhilMac è tutto questo, con il suo peso piuma e le dimensioni ridotte che non porranno limiti alla collocazione.

È in grado di gestire contemporaneamente due monitor con risoluzione 4K, perfetto anche per i più esigenti, dispone di numerose connessioni: VGA, HDMI, slot SD, 3 porte USB 3.0, Ethernet e jack da 3,5 mm, una dotazione simile a quella di un normale PC desktop. Senza dimenticare il WiFi dual band, Bluetooth 4.2 e la possibilità di installare SSD fino a 1 TB.

Il tutto in uno spazio davvero ridotto, 120 x 120 x 23 millimetri e soli 322 grammi di peso, semplice anche da trasportare se volete avere l’ufficio sempre a portata di mano. Dimensioni e funzioni che ricordano inevitabilmente un famoso concorrente, ma qui abbiamo l’indubbio vantaggio del prezzo, davvero incredibile.

Bastano infatti 199,99 euro per portarsi a casa XIDU PhilMac, utilizzando il link sottostante che vi permetterà di acquistarlo su Amazon. con consegna velocissima in pochi giorni.

