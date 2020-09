La serie Mi Band di Xiaomi è indubbiamente una delle più apprezzate da chi cerca una smartband economica ma allo stesso tempo di buona qualità e i dati relativi alle vendite lo dimostrano. Xiaomi Mi Band 5 è il modello più recente ed è tra i più ricercati dagli utenti, soprattutto da chi possiede un modello molto vecchio o da chi si accosta al brand per la prima volta.

Nonostante alcune piccole mancanze, che abbiamo evidenziato nella nostra recensione, è indubbiamente un prodotto valido grazie anche a un prezzo molto contenuto. In queste ore Amazon sta proponendo Xiaomi Mi Band 5 a un prezzo molto interessante, che la rende ancora più appetibile.

Lo sconto raggiunge il 20% e vi permette di portarvi a casa la più recente smartband Xiaomi a un prezzo di poco superiore ai 30 euro. Si tratta dunque di un’ottima occasione, considerando che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Ordinandola oggi gli utenti iscritti al programma Amazon Prime potranno riceverla a casa propria lunedì prossimo senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta ovviamente del modello destinato al mercato italiano, con garanzia per il nostro Paese e con il classico servizio di supporto offerto da Amazon. È pur vero che in Rete si trovano offerte a prezzi più bassi, ma si tratta di unità provenienti dalla Cina, destinate alla vendita in Cina e prive quindi dei servizi di assistenza e garanzia ufficiali, oltre che dotate di software in cinese che richiede alcune procedure per essere utilizzato in Italia.

A seguire il link per acquistare Xiaomi MI Band 5 su Amazon.