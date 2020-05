Alla coppia annunciata alcuni giorni fa, Trony rilancia con un tris di volantini, con una marea di offerte tech per tutti i gusti. “Scontati & Consegnati“, “Trony c’è” e “Il regalo lo scegli tu!” sono i nomi dei dépliant in questione, i dettagli li trovate invece nei paragrafi a seguire.

Nei dettagli dei tre volantini Trony: Scontati & Consegnati, Trony c’è e Il regalo lo scegli tu!

Partiamo dal volantino di Trony con la data di scadenza più vicina: “Trony c’è“. Si tratta di uno stampato valido nei punti vendita da oggi fino al 27 maggio 2020 in Campania e a Formia (LT), con i negozi specificati nell’ultima pagina che trovate nella galleria a seguire.

In copertina c’è Huawei P30 Lite a 189 euro e una lavatrice Samsung scontata quasi del 50%, ma basta sfogliare le immagini a seguire per trovare una vagonata di prodotti tech di tutti i tipi, dai notebook alle TV, passando per le fotocamere, gli elettrodomestici e gli smartphone, naturalmente.

Passiamo a “Scontati & Consegnati“, il volantino di Trony riservato ai negozi del Veneto, valido fino al 30 maggio 2020. Tante offerte tech e tasso zero, sono questi i capisaldi del flyer in questione, che trovate in tutti i suoi dettagli nella galleria a seguire.

E per ultimo, “Il regalo lo scegli tu!“, volantino valido in Calabria fino al 3 giugno 2020, anch’esso ricco di offerte su prodotti tecnologici, ma non soltanto. Per tutti i dettagli, vi invitiamo a sfogliare le pagine della galleria qui sotto.

