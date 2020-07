Il mocio è probabilmente la soluzione più utilizzata per la pulizia dei pavimenti, ma obbliga le persone ad avere sempre un secchio vicino con l’acqua e il detersivo. Xiaomi MIJIA Smart Deerma Water Spray Mop invece è una soluzione che rende più semplice e per niente faticosa la pulizia dei pavimenti.

Niente elettricità, per cui sarà sempre a disposizione, niente secchio, visto che dispone di un serbatoio da 350 ml che basta a pulire 100 metri quadri di superficie. E a differenza di molti altri prodotti tecnologici (come ad esempio gli aspirapolvere robot combinati), permette di utilizzare acqua calda e detergenti senza alcun problema, per una igiene profonda e sicura, una cosa molto importante soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla pandemia legata al nuovo coronavirus.

Decisamente contenuto il peso, appena 750 grammi, e basta la pressione di una leva fissata sull’impugnatura per bagnare il pavimento con la giusta quantità di acqua. che viene spruzzata prima del passaggio del panno in microfibra. In questo modo anche l’asciugatura risulterà molto più veloce, quasi immediata. La portata del getto può essere regolata per raggiungere una distanza massima di quasi un metro.

Il manico di Xiaomi MIJIA Smart Deerma Water Spray Mop può essere allungato fino a 1,2 metri per pulire pareti (anche con il panno asciutto) o zone più difficili da raggiungere. La testa del mocio ruota a 360 gradi per una pulizia efficace anche sotto ai mobili o negli spigoli della casa.

Al termine della pulizia potrete lavare (rigorosamente a mano) il panno in microfibra per riutilizzarlo numerose volte o sostituirlo con uno di ricambio. Per visualizzare il prezzo promozionale ricordate di selezionare il magazzino “Germania”

Informazione Pubblicitaria