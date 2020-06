Un weekend di tempo per spulciare e vagliare ai raggi X le offerte presenti sull’ultimo volantino di Expert. Si potranno acquistare dal 15 giugno al 28 giugno infatti i prodotti scontati dalla catena della grande distribuzione nell’ambito del volantino La convenienza di tutti i giorni.

I prodotti in offerta da Expert sono davvero parecchi e appartenenti pressoché a tutte le categorie di oggetti venduti negli store fisici. È interessante la possibilità di dilazionare gli acquisti da 320 a 5.000 euro in 10 o 20 rate mensili a tasso zero grazie alle partnership con Agos, Compass e Findomestic.

Tra le offerte che vale la pena citare ci sono Huawei P smart 2019 a 159,90 euro, Redmi Note 8T a 169,90 euro, Samsung Galaxy A71 a 399 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 499 euro, lo speaker intelligente Google Home a 49,90 euro, il monopattino Nilox Doc Eco 3 a 229,95 euro o la bicicletta elettrica Smartway C1 2020 a 649 euro.

Parecchie le offerte di Expert su televisori, console, speaker, climatizzatori ed elettrodomestici in genere, per le quali vi invitiamo a sfogliare il volantino presente in basso. Fateci sapere nei commenti quali prodotti trovate più interessanti.