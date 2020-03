Unieuro torna all’attacco con un’offerta tutta dedicata ad alcuni prodotti Apple. Un iMac, tre diverse versioni di iPad e persino un MacBook Pro da 16″ sono i prodotti inclusi nel nuovo Apple Specials, una campagna promozionale disponibile fin da oggi e valida fino al prossimo 19 marzo.

Le offerte Apple Specials di Unieuro

Come anticipato, le nuove offerte di Unieuro Apple Specials, tagliano i cartellini del prezzo di alcuni prodotti, scontati fino al 19%. Senza perderci in chiacchiere, ve li elenchiamo subito qui sotto, con tanto di link per l’acquisto:

Questo è quanto includono le offerte Apple Specials di Unieuro, che vi ricordiamo essere disponibili fino a giovedì 19 marzo. Per ulteriori prodotti tech in sconto, vi ricordiamo come sempre che c’è la nostra pagina dedicata, che trovate a seguire, e il nostro canale Telegram Prezzi Tech su cui fare riferimento.

