Ci risiamo, MediaWorld anche, oggi, 26 marzo 2020, torna a stuzzicare gli italiani in quarantena con un bel gruzzolo di offerte della solita promozione a tempo. Si chiama “Solo per oggi” e stavolta riguarda vari prodotti Apple.

Le offerte Apple dei “Solo per oggi” di MediaWorld

Le modalità di partecipazione di sono sempre le stesse: i prodotti della casa di Cupertino che trovate a seguire sono acquistabili online fino alle 23:59 di stasera, 26 marzo 2020. MediaWorld taglia così i cartellini dei prezzi di iPhone più o meno vecchiotti, MacBook Air o Pro, e iPad. Ma bando alle ciance: ecco la lista dei “Solo per oggi” della mela morsicata.

Per tutte le altre offerte di MediaWorld della campagna “Solo per oggi”, questa è la pagina in cui sbirciare. Vi invitiamo in ogni caso a visitare la nostra nostra sezione riservata alle promozioni e a iscrivervi al canale Telegram Prezzi Tech.

Potrebbe interessarti anche: migliori notebook per lo studio