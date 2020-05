Iniziare l’allestimento di una smart home non è mai una cosa semplice, soprattutto a causa degli elevati costi che si prospettano. Eppure è possibile far diventare più intelligente la propria abitazione con poche decine di euro, e iniziare a creare numerose automazioni.

Grazie a Koogeek, brand specializzato in domotica e accessori per la casa, è possibile avere la casa sotto controllo, automatizzare la gestione delle luci e avere una maggiore sicurezza senza spendere cifre esagerate. Oggi vi proponiamo tre offerte, accessibili su Amazon, con sconti davvero ottimi che vi permetteranno di dare il via a una smart home spendendo poche decine di euro.

Sistema di sicurezza Koogeek

Il cuore dell’impianto domotico Koogeek è composto da un Hub Zigbee, necessario per comunicare con i vari sensori senza che ci siano interferenze. Nel kit iniziale, oltre all’hub, troviamo un sensore di temperatura, un sensore di apertura porte e finestre e un sensore di movimento.

In questo modo potrete tenere sempre sotto controllo la vostra casa, anche da remoto, sapere se qualcuno è entrato in determinate stanze, far accendere la luce quando rientrate in casa e molto altro. Il sistema può essere controllato attraverso l’app Koogeek Life ma anche tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Lampadina intelligente Koogeek

Anche la lampadina intelligente firmata Koogeek è controllabile tramite companion app o utilizzando gli assistenti vocali presenti in casa, come Google Assistant Alexa o HomeKit di Apple. La lampadina dispone di attacco E27 e ha una potenza di 8 watt, in grado di generare 500 lumen.

È possibile regolare la temperatura colore a un valore compreso tra 2700K e 6000K, oltre a poter scegliere tra i 16 milioni di colori a disposizione. Ovviamente attraverso l’app è possibile regolare anche l’intensità luminosa, per creare l’atmosfera giusta per una cena romantica o per un film in famiglia.

Sensore porte e finestre Koogeek

Nel kit base che vi abbiamo segnalato in apertura è presente un solo sensore per porte e finestre, ma è possibile aggiungerne altri, per controllare più stanze. Il sensore può essere applicato a porte o finestre e avete la possibilità di rinominarlo per sapere esattamente da dove arrivano le segnalazioni.

È inoltre possibile accendere la luce quando si apre una porta o interagire con altri prodotti della smart home Koogeek. Il sensore si monta con biadesivo in dotazione e la batteria CR2450 offre ben due anni di autonomia, con la possibilità di conoscere la carica residua attraverso la companion app.

Informazione Pubblicitaria