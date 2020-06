Prenderà il via lunedì 15 giugno la vendita promozionale di CHUWI su AliExpress, noto marketplace cinese. Sono già iniziate le offerte di “riscaldamento” che includono due importanti novità, scontate proprio in occasione della vendita estiva di scena su AliExpress.

CHUWI AeroBook Pro

Forte del successo del modello AeroBook, CHUWI ha presentato AeroBook Pro che rappresenta una importante evoluzione. Resta il design sottile, con chassis in metallo e peso contenuto in appena 1.26 Kg. Lo schermo da 13,3 pollici, di tipo IPS, ha una risoluzione FullHD e occupa l’80% della superficie frontale grazie a cornici ottimizzate.

Sotto alla scocca troviamo un processore Intel Core M8100Y che opera a 3,4 GHz, con scheda grafica integrata Intel UHD 615, affiancato da 8 GB di RAM LPDD3 e da un SSD da 256 GB. Buona la connettività, con WiFi dual band, Bluetooth 4.2, due porte USB 3.0, uscita HD e connettore USB Type-C.

La tastiera retroilluminata vi permetterà inoltre di scrivere anche in ambienti bui, senza dover tenere la luce accesa. Il notebook è fornito con Windows 10 preinstallato, con il supporto a oltre 100 diverse lingue.

È in promozione a 499,99 dollari (circa 450 euro) utilizzando il codice sconto CWABPRO50 che vi permette di ottenere uno sconto di 50 dollari.

CHUWI AeroBook Plus

Se le dimensioni non sono un problema, e quello che cercate è un notebook con schermo 4K dal costo accessibile, ecco CHUWI AeroBook Plus, che offre uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Anche in questo caso lo chassis è completamente in metallo e alloggia una CPU Intel Core i5 a 3,5 GHz con grafica integrata Iris Graphics 550, 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD da 2456 GB. La batteria da 55Wh garantisce 8 ore di autonomia in riproduzione video, un dato davvero interessante.

Non mancano WiFi dual band, Bluetooth 4.2, 2 porte USB 3.0, una porta YSB Type-C, mini HD e slot per microSD. Anche in questo caso la tastiera è retroilluminata e il sistema operativo è Windows 10.

CHUWI AeroBook Plus è in promozione a 599,99 dollari, utilizzando il coupon CWABPLUS50 (valido per 50 pezzi) per una spesa di circa 540 euro.

Trovate tutti i dettagli nella pagina promozionale su AliExpress raggiungibile a questo indirizzo mentre per scoprire le specifiche tecniche complete vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore.

Informazione Pubblicitaria