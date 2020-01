Nuova interessante promozione Tech da Esselunga che all’incirca ogni 10 giorni propone in forte sconto un prodotto tecnologico a un prezzo mai visto. Questa volta l’occasione è rappresentata da Apple iPhone XS, lo smartphone della mela morsicata del 2018 che finalmente scende dal piedistallo e tocca quota 500 Euro.

Ebbene sì perché presso (quasi) tutti gli store Esselunga è possibile, dal 27 gennaio al 5 febbraio, portarsi a casa l’iPhone XS da 64 GB in offerta a 599 Euro. Per fare un paragone su Amazon, che solitamente riesce ad avere i prezzi migliori, il prodotto si trova ora in offerta a 639 Euro, ben 40 euro in più.

Dove trovare l’offerta Tech Esselunga

L’offerta Tech di Esselunga è disponibile in quasi tutti i negozi, tuttavia se volete essere sicuri di trovarlo vi basta controllare se quello vicino a voi si trova nella lista degli aderenti.

Lo farete vostro? Avete tempo fino al 5 febbraio, ovviamente scorte permettendo.