È perfetto per le situazioni eleganti ma anche per quelle più informali lo smartwatch che vi proponiamo oggi, in offerta sullo store online Cafago. Il prezzo è contenuto, le linee sono molto piacevoli e la dotazione tecnica è quasi perfetta.

Si, perché se non fosse per l’assenza del ricevitore GPS questo smartwatch G28 sarebbe perfetto. Se poi non siete sportivi o non avete particolare interesse nel tracciare i vostri allenamenti, potete togliere il condizionale, visto che le caratteristiche tecniche sono davvero buone.

Schermo full touch da 1,28 pollici (240 x 240 pixel), rilevamento del battito cardiaco, scocca in lega di zinco e plastica, Bluetooth 5.0 e una batteria da 180 mAh che garantisce una lunga autonomia. E non scordiamo la certificazione IP68, che vi permetterà di utilizzarlo senza problemi sotto la pioggia, per nuotare o sotto la doccia.

Per quanto riguarda le funzioni sono presenti quelle tipiche degli smartwatch, come la misurazione del sonno, la gestione delle notifiche provenienti dallo smartphone, visualizzazione della situazione meteo con l’aggiornamento delle previsioni e ovviamente i dati relativi alla frequenza cardiaca.

Se invece cercate compagni di allenamento lo smartwatch G28 saprà accompagnarci rilevando la distanza percorsa, il numero di passi, la frequenza istantanea e le calorie consumate. In questo modo al termine degli allenamenti potremo visualizzare il riepilogo dei dati raccolti, con la possibilità di trasferire tutto sullo smartphone.

Non ci resta che parlare del cinturino in gel di silice, di alta qualità, alla moda e versatile, perfetto per tutte le occasioni senza risultare mai inappropriato. Il prezzo di vendita poi è la chicca finale che non vi lascerà certo indifferenti. Potete trovarlo su Cafago utilizzando il link sottostante, mentre a questo indirizzo trovate numerose altre offerte a vostra disposizione.