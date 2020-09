Il ciclo computer è diventato ormai il fedele compagno di ogni ciclista, sia che preferisca la strada sia che ami le escursioni off track con una mountain bike. Se fino a qualche anno fa era necessario spendere parecchio anche per una soluzione entry level, ora con una decina di euro il problema può essere risolto.

Il ciclo computer Lixada di cui vi parliamo oggi ne è un classico esempio: economico, ricco di funzioni e decisamente semplice da installare. Dite addio a cablaggi che vanno fissati sulle forcelle e sul manubrio, visto che siamo di fronte a un dispositivo completamente wireless.

È sufficiente fissare il sensore alla forcella anteriore, con le fascette in dotazione, montare il magnete su uno dei raggi della ruota e il gioco è fatto, Niente fili o procedure complicate. Il ciclo computer dispone di una staffa da fissare al manubrio con una fascia elastica che vi permette di posizionarlo nel punto a voi più comodo.

Sono ben 11 le funzioni a disposizione, tutte perfettamente visibili sullo schermo a cristalli liquidi, con illuminazione laterale per una chiara visione anche di sera o nelle giornate più scure. Oltre all’orologio è possibile conoscere la velocità istantanea, la distanza percorsa, il tempo trascorso, velocità media, velocità massima raggiunta, distanza totale e temperatura.

È possibile scegliere tra il sistema metrico e quello imperiale e non dovrete ricordarvi di spegnere il ciclo computer al termine del vostro allenamento o della gara, visto che accensione e spegnimento sono automatici. Potete dire addio anche al problema della batteria: niente pile a bottone introvabili alla vigilia della gara, la batteria si ricarica tramite un connettore microUSB.

Il ciclo computer Lixada può essere facilmente sganciato dal supporto per essere tenuto in tasca o in casa quando non viene utilizzato. Potete acquistarlo su TomTop utilizzando il link sottostante.

