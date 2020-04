La spesa a casa è più conveniente con il nuovo coupon eBay, che offre uno sconto del 10% dal 20 aprile al 3 maggio. Il codice sconto PIURISPARMIO è già disponibile e può essere sfruttato sui prodotti selezionati: scopriamo insieme tutti i dettagli e come utilizzarlo.

Come utilizzare il coupon eBay per la spesa a casa

Il nuovo coupon eBay PIURISPARMIO offre uno sconto del 10% fino a un massimo di 20 euro (ottenibile con 200 euro di spesa, quindi), non ha una soglia minima di spesa e può essere utilizzato per due volte da ogni utente. Può essere sfruttato solo sui prodotti selezionati, che comprendono cibi e bevande, prodotti per la casa, per la salute e la cura della persona, per gli animali, per il giardino e non solo.

Come si usa il coupon? È molto semplice: basta che aggiungiate i prodotti che volete acquistare al carrello e, prima di concludere l’acquisto con PayPal, carta di credito o di debito, inseriate “PIURISPARMIO” all’interno del campo dedicato. A questo punto vedrete il prezzo tagliato del 10%.

Per scoprire tutti i prodotti aderenti all’iniziativa eBay potete seguire questo link. Avete già deciso come sfruttare il nuovo coupon? Fatecelo sapere nel solito box qui di seguito. Nel caso stiate cercando offerte sui prodotti tech potete invece recarvi qui.

