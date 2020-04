In questo periodo di crisi per la pandemia di Coronavirus la sicurezza è di fondamentale importanza sui luoghi di lavoro ed Esselunga ha deciso di puntare su ufirst come piattaforma per gestire gli accessi ai propri negozi (per chi non preferisce ricorrere alla spesa online).

Esselunga ha dato già il via ai test di questo nuovo sistema in alcuni negozi in Lombardia, Veneto, Toscana e Piemonte e ha in programma di espanderlo in tutta la propria catena.

Come funziona il nuovo sistema di Esselunga

In pratica, i clienti Esselunga hanno la possibilità di “mettersi in fila stando a casa” grazie all’app ufirst ed all’apposito sistema di geolocalizzazione, prendendo con lo smartphone il numero per l’accesso al punto vendita preferito e monitorando l’andamento della fila.

Nel momento in cui si avvicina il proprio turno, si riceverà delle notifiche con invito a recarsi presso il punto vendita, risparmiando tempo ed evitando i rischi legati alle attese affollate fuori dal negozio.

Inoltre, anche chi non ha già scaricato l’app ufirst può sfruttare questo sistema, riservando il proprio posto semplicemente comunicando al personale il numero di cellulare e ricevendo via SMS informazioni sullo stato di avanzamento della fila.

In sostanza, sicurezza dei dipendenti e dei clienti, oltre ad un servizio migliore per chi desidera effettuare la spesa risparmiando tempo.

Dove scaricare ufirst per Esselunga

ufirst è un’applicazione presente da molto tempo sui principali store di applicazioni. È dunque disponibile gratis sia su Android (dal Play Store) che su iPhone (su App Store) e, una volta caricata, basta cercare il negozio Esselunga più vicino all’interno della lista. Su ufirst infatti potete prenotare il vostro posto in coda presso anche altri negozi, pubblici o privait, che hanno aderito all’idea delle code online.